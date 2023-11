Packers Plus تحصل على عقد متعدد السنوات مع المشغل الدولي الرئيسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 نوفمبر 2023 /PRNewswire/ -- يسر شركة Packers Plus Energy Services Inc. أن تكون شريكة مع الشركة النرويجية Marwell AS لتقديم منتجات التشطيب متعددة المراحل لحفر الأنابيب الملفوفة عالية القيمة (CTD) لمشغل بحر الشمال. سيوفر هذا التعاون أنظمة تشطيب كاملة لكل من تطبيقات المصفوفة والتصدع التي سيتم نشرها على مدار السنوات القادمة.

سيتألف نطاق العمل من توريد أنظمة التشطيب متعددة المراحل المصممة حسب الطلب وعلقات البطانة الممتازة المنتشرة على الأنابيب الملتفة. تتماشى كلتا الشركتين في جهودهما لتوفير تسليم سلس لجميع المنتجات من محافظهما المشتركة.

Packers Plus and Marwell Logos

كانت Packers Plus في طليعة من يقود حدود القدرة التشطيب على مستوى العالم. وتهدف الشراكة مع Marwell إلى تقديم تقنيات مبتكرة ومجربة ميدانيًا لمساعدة العملاء على تحسين عملياتهم وتقليل التكاليف الإجمالية في قطاع الطاقة النرويجي.

يقول ستيوارت ويلسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Packers Plus: "يسعدنا التعاون مع Marwell لتعزيز علاقاتنا مع عملائنا النرويجيين". وذكر، "يعكس منح هذا العقد متعدد السنوات كيف قدمت Packers Plus باستمرار حلول تقنية تشطيب قوية وموثوقة ومناسبة للغرض تم تطويرها ودعمها من قبل فرق الهندسة والعمليات الرائدة في الصناعة لدينا للشراكة مع عملائنا على مستوى العالم".

ويعلق مايك ويليامسون، المدير العام لشركة Marwell، قائلًا، "إن منح هذا العقد هو اعتراف بمكانة Marwell الرائدة كمزود مبتكر ومتكامل للتشطيب في النرويج". وأضاف قائلًا، "إنه لمن دواعي سرورنا أن نرى أن المشغلين الدوليين الرئيسيين يدركون فائدة روح" التفكير الجيد أولاً "لدينا. لقد عملنا بلا كلل مع Packers Plus لتصميم حلول للسوق النرويجية، وأنا سعيد جدًا لرؤية هذا يؤتي ثماره".

نبذة عن Packers Plus

Packers Plus هي شركة رائدة في مجال تصميم وتصنيع حلول التشطيب المنخفض لمجموعة متنوعة من التطبيقات الصعبة تقنيًا. وتشتهر الشركة المملوكة للقطاع الخاص بأسلوبها المبتكر وعالي الجودة وسرعة الاستجابة، وقد أدارت أكثر من 21000 نظام تشطيب، وهو ما يمثل أكثر من 330،000 مرحلة تصدع منذ أن بدأت عملياتها في عام 2000. واليوم، لدى Packers Plus موظفون في جميع أنحاء العالم، يحافظون على دور مؤثر في الأسواق الرئيسية ويظلون أوفياء لجذورها - وهي شركة مبتكرة ذات مكانة مركزة، مما يتيح لها أن تكون واحدة من الأفضل في هذا المجال. تعرّف على المزيد من خلال الرابط التالي packersplus.com/en.

نبذة عن Marwell

Marwell هي شركة مستقلة متخصصة في بناء حفرة البئر ومعدات التشطيب. تأسست في عام 2019 في ستافنجر، وهدفها هو جلب أدوات جديدة ومبتكرة إلى الأسواق حيث يمكنهم تقديم فوائد للمشغلين. وبالتعاون مع بعض الموردين وشركات الخدمات الرائدة في الصناعة، يواصل فريق الهندسة الخبير في Marwell تطوير تقنية مجربة ميدانيًا لتقديم حل فريد لبئر معين. تعرّف على المزيد على رابط marwell-tech.no .

ستيوارت ويلسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Packers Plus Energy Services Inc.، [email protected] ؛ ستايسي روزهيل، مديرة التسويق والاتصالات، كندا، Packers Plus Energy Services Inc. stacey.rosehill@packersplus.com