Packers Plus tildeles en flerårig kontrakt med stor international operatør

DUBAI, UAE, 24. november, 2023 /PRNewswire/ -- Packers Plus Energy Services Inc. er glade for at samarbejde med den norske virksomhed Marwell AS om at levere højværdi Coiled Tubing Drilling (CTD) flertrins færdiggørelsesprodukter til en operatør i Nordsøen. Dette samarbejde vil levere komplette systemer med lavere fuldførelser til både matrix- og frac-applikationer, der skal implementeres i løbet af de kommende år.

Packers Plus and Marwell Logos

Arbejds omfang vil bestå af levering af skræddersyede flertrins færdiggørelsessystemer og premium liner-ophæng på coiled tubing. Begge virksomheder samarbejder i deres bestræbelser på at levere problemfri levering af alle produkter fra deres kombinerede porteføljer.

Packers Plus har været på forkant med grænser for færdiggørelsesevner globalt. Partnerskabet med Marwell har til formål at levere innovative, gennemprøvede teknologier for at hjælpe kunder med at optimere deres drift og reducere de samlede omkostninger i den norske energisektor.

"Vi er glade for at samarbejde med Marwell for at styrke vores relationer til vores norske kunder," udtaler Stuart Wilson, President & CEO for Packers Plus. "Tildelingen af denne flerårige kontrakt afspejler, hvordan Packers Plus konsekvent har leveret robuste, pålidelige og passende færdiggørelsesteknologiløsninger udviklet og understøttet af vores brancheførende ingeniør- og driftsteams til at samarbejde med vores kunder globalt."

"Tildelingen af denne kontrakt er en anerkendelse af Marwells førende position som en innovativ, integreret leverandør af færdiggørelser i Norge," siger Mike Williamson, daglig leder hos Marwell. "Det er glædeligt at se, at store internationale operatører anerkender fordelen ved vores 'først tænkende'-etos. Vi har arbejdet utrætteligt sammen med Packers Plus for at skræddersy løsninger til det norske marked, og jeg er meget glad for at se, at dette bliver til noget."

Om Packers Plus

Packers Plus er førende i branchen inden for design og fremstilling af løsninger med lavere færdiggørelser til en række teknisk udfordrende applikationer. Det privatejede firma, der er kendt for sin innovative, høje kvalitet og lydhøre stil, har drevet over 21.000 færdiggørelsessystemer, der tegner sig for over 330.000 frakturstadier, siden driftens begyndelse i 2000. I dag har Packers Plus ansatte over hele verden, som bevarer en indflydelsesrig rolle på nøglemarkeder og forbliver tro mod sine rødder – en innovativ virksomhed med en fokuseret niche, der gør det muligt at være en af de bedste i branchen. Lær mere på packersplus.com /en.

Om Marwell

Marwell er en uafhængig virksomhed, der er specialiseret i brøndboringskonstruktion og færdiggørelsesudstyr. Virksomheden blev etableret i 2019 i Stavanger, med mål om at bringe nye og innovative værktøjer til markeder, hvor de kan give fordele til operatører. I samarbejde med nogle af branchens førende leverandører og servicevirksomheder, udvikler Marwells ekspertingeniørteam yderligere gennemprøvet teknologi for at levere en unik løsning til enhver brønd. Lær mere på marwell-tech.no .

Stuart Wilson, formand og administrerende direktør, Packers Plus Energy Services Inc., [email protected]; Stacey Rosehill, leder, markedsføring & kommunikation, Canada, Packers Plus Energy Services Inc., stacey.rosehill@packersplus.com