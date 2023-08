SS&C Blue Prism on valittu Gartner® Magic Quadrant™ RPA Leader -listalle jo viidettä vuotta peräkkäin

WINDSOR, Conn., 8. elokuuta 2023 /PRNewswire/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) ilmoitti tänään, että SS&C Blue Prism on tunnustettu viidettä vuotta peräkkäin johtavaksi yritykseksi Robottiprosessien automatisoinnin (RPA) Magic Quadrant 2023 -analyysissä.

"Olemme iloisia, että SS&C Blue Prism on valittu viidennen kerran peräkkäin Gartnerin Magic Quadrant for Robotic Process Automation -analyysin johtavaksi yritykseksi", sanoo Bill Stone, SS&C Technologiesin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. "SS&C Blue Prism on RPA-markkinoiden kärjessä, joten meillä on hyvät edellytykset auttaa asiakkaitamme optimoimaan prosessejaan ja muokkaamaan organisaatioitaan."

SS&C Blue Prism mahdollistaa älykkään automaation (IA) 2 800 yritykselle. SS&C Blue Prism Intelligent Automation -alusta tarjoaa näkyvyyttä, organisointia ja valvontamekanismeja, joiden avulla yritykset voivat hallita työvoimaa ja päästä päähän -prosesseja.

Jos haluat tutustua syvällisemmin Gartnerin Magic Quadrant for 2023 Robotic Process Automation -raporttiin, lataa se ilmaiseksi täältä .

SS&C Blue Prism digitalisoi toimintoja rahoituspalveluissa, vakuutuksissa, terveydenhuollossa ja lääketeollisuudessa, pankkitoiminnassa ja monilla muilla aloilla. Keskustele asiantuntijan kanssa SS&C Blue Prisman älykkäästä automatisointitarjonnasta.

Tietoa Magic Quadrantista

Gartner, Magic Quadrant for Robotic Process Automation, Saikat Ray, Arthur Villa, Melanie Alexander, Andy Wang, Mukul Saha, Sachin Joshi, 2. elokuuta 2023.

Gartner ei suosittele mitään sen tutkimusjulkaisuissa esitettyjä myyjiä, tuotteita tai palveluita, eikä suosittele teknologian käyttäjiä valitsemaan vain niitä myyjiä, joilla on korkeimmat luokitukset. Gartnerin tutkimusjulkaisut koostuvat Gartnerin tutkimusorganisaation mielipiteistä, eikä niitä pidä tulkita tosiseikkoja koskeviksi lausunnoiksi. Gartner kiistää kaikki tähän tutkimukseen liittyvät ilmaisut tai epäsuorat takuut, mukaan lukien takuut myyntikelpoisuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

GARTNER on Gartner, Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki ja palvelumerkki Yhdysvalloissa ja kansainvälisesti, ja MAGIC QUADRANT on Gartner, Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki, ja niitä käytetään tässä luvalla. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tietoja SS&C Technologiesista

SS&C tarjoaa maailmanlaajuisesti palveluja ja ohjelmistoja rahoituspalvelu- ja terveydenhuoltoaloille. Vuonna 1986 perustetun SS&C:n pääkonttori sijaitsee Windsorissa, Connecticutissa Yhdysvalloissa, ja sillä on toimipisteitä eri puolilla maailmaa. Noin 20 000 rahoituspalvelu- ja terveydenhuoltoaloilla toimivaa organisaatiota maailman suurimmista yrityksistä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin luottaa SS&C:n asiantuntemukseen, toiminnan laajuuteen ja teknologiaan.

Lisätietoja SS&C:stä (Nasdaq: SSNC) on saatavilla osoitteesta www.ssctech.com .

