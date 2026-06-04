UGREEN liittyy vuoden 2026 Terra Wortmann Openin viralliseksi kumppaniksi teemalla "Virtaa peliisi"

BERLIINI, 4. kesäkuuta 2026 /PRNewswire/ -- Älykkään lataamisen ja digitaalisten ratkaisujen maailmanlaajuinen markkinajohtaja UGREEN on ryhtynyt viralliseksi kumppaniksi vuoden 2026 Terra Wortmann Openille, joka on yksi maailman merkittävimmistä ruohokentillä pelattavista tennisturnauksista. Tämän yhteistyön kautta UGREEN pyrkii tukemaan saumattomia, keskeytyksettömiä kokemuksia koko turnauksen ajan. Tuomalla teknologiansa live-kilpailuympäristöön UGREEN korostaa, kuinka vakaa virransyöttö tukee sekä ammattilaisten suorituskykyä että arjen hetkiä.

Virtaa peliisi

UGREEN Joins 2026 Terra Wortmann Open as Official Partner

Saksan Hallessa vuosittain järjestettävä Terra Wortmann Open on johtava ruohokentällä pelattava tapahtuma, joka herättää maailmanlaajuista huomiota joka kesä. Tämän huipputason kilpailun puitteissa UGREEN toteuttaa "Power for Your Game" -konseptinsa tarjoamalla luotettavaa latausapua koko tapahtumapaikalla. Näin laitteiden akku pysyy täynnä, ja yleisö, henkilökunta sekä osallistujat voivat keskittyä kokemukseen keskeytyksettä.

Paikan päällä UGREEN tarjoaa käytännöllisiä ja mukaansatempaavia kokemuksia, jotka vahvistavat turnauksen tunnelmaa. Tapahtumapaikalla sijaitseva ilmainen latausasema auttaa faneja pysymään yhteydessä keskeytyksettä, olivatpa he sitten kannustamassa katsomossa tai liikkumassa alueella.

Laitteiden lataamisen lisäksi UGREEN tarjoaa interaktiivisia kokemuksia, jotka ulottuvat sekä paikan päälle että verkkoon. Tapahtumapaikalla vierailevat sekä digitaalisesti osallistuvat voivat osallistua kiinnostaviin aktiviteetteihin, jotka on suunniteltu tuomaan tapahtumaan ylimääräistä nautintoa. Osallistujat voivat voittaa UGREEN-tuotteita ja erityisesti turnausta varten suunniteltuja rajoitettuja erikoismalleja, mikä tuo kokemukseen jännitystä ja auttaa tekemään tapahtumasta kiinnostavamman, sujuvamman ja ikimuistoisemman.

Erilaisten käyttötarpeiden tukemiseksi UGREEN esittelee kaksi keskeistä tuotelinjaa. Kannettavaa virtaa tarvitseville käyttäjille Nexode- ja MagFlow Air Edition -tuotesarjat tarjoavat "superkompaktia virtaa liikkeellä ollessa". Kevyt Nexode Air 65W -laturi ja erittäin ohuet MagFlow Air -varavirtalähteet tarjoavat helppoa ja matkustusystävällistä latausta, joka sopii erinomaisesti yhteydenpitoon pitkien pelipäivien aikana.

Käyttäjille, jotka tarvitsevat suurempaa virransyöttökapasiteettia, Nexode Retractable -sarja takaa täydellisen valmiuden sisäänrakennettujen sisäänvedettävien kaapeleiden ja tehokkaan usean laitteen lataamisen ansiosta. Henkilökunnalle tai mediatiimeille, jotka hallinnoivat useita laitteita, sarja tarjoaa kattavan ratkaisun, jossa on sisäänrakennetut kaapelit, suuri lähtöteho ja usean laitteen latausominaisuus. Näin varmistetaan, että kaikki laitteet puhelimista kannettaviin tietokoneisiin pysyvät käyttövalmiina koko turnauksen ajan.

Virtaa jokaiseen otteluun

UGREENin kumppanuus Terra Wortmann Openin kanssa korostaa laajempaa brändistrategiaa: virran luotettavaa toimittamista jokaiseen otteluun. Jokainen kokemus riippuu jatkuvasta, luotettavasta energiasta, aina Hallen nurmikenttien faneista liikkeellä oleviin katsojiin ja matkalla oleviin matkustajiin. Laajentamalla läsnäoloaan suurissa kansainvälisissä urheilu- ja kulttuuritapahtumissa UGREEN upottaa ratkaisunsa hetkiin, joita varten kannattaa tulla paikalle ja joissa kannattaa olla täysin mukana. Tämä kasvava maailmanlaajuinen jalansija osoittaa, kuinka brändin ratkaisut ovat yhä useammin osa tosielämän kokemuksia, joissa suorituskyvyllä on merkitystä, ja varmistavat, että virtaa ja yhteyksiä riittää joka hetkeen ilman katkoksia.

Tietoa UGREENistä

UGREEN on johtava kansainvälinen kuluttajateknologiayritys. Vuonna 2012 perustettu UGREEN on pitänyt kiinni ydinarvoistaan: käyttäjäkeskeisyydestä, vilpittömyydestä ja omistautumisesta. Tunnettuun "UGREEN"-brändiin kuuluvana yrityksenä se toimii yli 180 maassa ja alueella ja palvelee yli 300 miljoonaa käyttäjää.

UGREEN on sitoutunut auttamaan käyttäjiä ympäri maailmaa hyödyntämään koko potentiaaliaan ja toteuttamaan brändin "More For You" -slogania.

Kuva - https://mma.prnewswire.com/media/2988628/UGREEN.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2634148/UGREEN_Limited_Logo.jpg