UGREEN devient partenaire officiel du Terra Wortmann Open 2026 sous le slogan « Power for Your Game ».

BERLIN, 4 juin 2026 /PRNewswire/ -- UGREEN, leader mondial des solutions numériques et de recharge intelligente, est devenu partenaire officiel du Terra Wortmann Open2026, l'un des plus grands tournois de tennis sur gazon au monde. Grâce à cette collaboration, UGREEN entend garantir une expérience fluide et sans interruption tout au long du tournoi. En intégrant sa technologie au cœur d'une compétition de haut niveau, UGREEN met en lumière la manière dont une alimentation fiable et continue soutient aussi bien les performances professionnelles que les usages du quotidien.

UGREEN Joins 2026 Terra Wortmann Open as Official Partner

De la puissance pour votre jeu

Organisé chaque année à Halle, en Allemagne, le Terra Wortmann Open est l'un des rendez-vous incontournables de la saison de tennis sur gazon, attirant chaque été les meilleurs joueurs et des spectateurs du monde entier. Dans cet environnement de compétition d'élite, UGREEN donne vie à sa promesse « Power for Your Game » en déployant des solutions de recharge fiables sur l'ensemble du site. Ainsi, joueurs, spectateurs, équipes et personnel peuvent rester connectés et pleinement concentrés sur l'événement, sans se soucier de l'autonomie de leurs appareils.

Sur place, UGREEN proposera des expériences interactives et engageantes pour enrichir l'ambiance du tournoi. Une station de recharge gratuite sera mise à disposition sur le site, permettant aux fans de rester connectés en continu, qu'ils encouragent depuis les tribunes ou se déplacent dans l'enceinte du tournoi.

Au-delà de la recharge des appareils, UGREEN propose également des expériences interactives, à la fois sur place et en ligne. Les visiteurs du site, ainsi que les participants inscrits via les plateformes numériques, pourront prendre part à des activités engageantes conçues pour enrichir l'expérience de l'événement. Les participants auront également la possibilité de gagner des produits UGREEN ainsi que des éditions limitées spécialement créées pour le tournoi, rendant l'expérience encore plus immersive, attractive et mémorable.

Pour répondre aux différents besoins d'utilisation, UGREEN présente deux gammes de produits clés. Pour les utilisateurs à la recherche d'une solution d'alimentation portable, les modèles Nexode et MagFlow Air Edition incarnent une « alimentation ultra-compacte à emporter ». Le chargeur léger Nexode Air 65W ainsi que les batteries externes ultra-fines MagFlow Air permettent une recharge simple et adaptée aux déplacements, idéale pour rester connecté tout au long des longues journées de match.

Pour les utilisateurs ayant besoin d'une plus grande capacité d'alimentation, la série Nexode Retractable garantit une disponibilité optimale grâce à ses câbles rétractables intégrés et à sa charge multi-appareils haute puissance. Destinée notamment au personnel et aux équipes médias gérant plusieurs dispositifs, cette gamme propose une solution tout-en-un combinant câbles intégrés, sortie haute capacité et recharge simultanée. Elle permet ainsi de maintenir l'ensemble des appareils, du smartphone à l'ordinateur portable, opérationnels tout au long du tournoi.

La puissance qui fait la différence à chaque point

Le partenariat d'UGREEN avec le Terra Wortmann Open s'inscrit dans une stratégie de marque plus large : offrir une alimentation fiable à chaque match. Qu'il s'agisse des fans présents sur les courts de Halle, des spectateurs en déplacement ou des voyageurs en transit, chaque expérience repose sur une énergie continue et fiable. En étendant sa présence aux principaux événements sportifs et culturels internationaux, UGREEN intègre ses solutions au cœur de moments qui méritent d'être pleinement vécus et suivis sans interruption. Cette présence mondiale croissante illustre la manière dont les solutions de la marque s'intègrent dans des expériences réelles où la performance est essentielle, garantissant que chaque instant reste alimenté, connecté et ininterrompu.

À propos d'UGREEN

UGREEN est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des technologies grand public. Depuis sa création en 2012, UGREEN s'attache à défendre ses valeurs fondamentales : l'attention portée aux besoins des utilisateurs, la sincérité et l'engagement. Présente dans le monde entier sous la marque reconnue « UGREEN », l'entreprise accompagne plus de 300 millions d'utilisateurs dans plus de 180 pays et régions.

Guidée par sa devise « More For You » (« Plus pour vous »), UGREEN s'engage à libérer tout le potentiel des utilisateurs à travers le monde.

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