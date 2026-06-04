UGREEN blir med i 2026 Terra Wortmann Open som offisiell partner med "Power for Your Game»

BERLIN, 4. juni 2026 /PRNewswire/ -- UGREEN, en global leder innen intelligent lading og digitale løsninger, har blitt en offisiell partner av 2026 Terra Wortmann Open, en av verdens fremste gress-tennis turneringer. Gjennom dette samarbeidet har UGREEN som mål å støtte sømløse, uavbrutte opplevelser over hele turneringen. Ved å bringe sin teknologi inn i en levende konkurransedyktig setting, fremhever UGREEN hvordan konsekvent kraft underbygger både profesjonell ytelse og hverdagsmomenter.

Styrke for ditt spill

UGREEN Joins 2026 Terra Wortmann Open as Official Partner

Terra Wortmann Open, som arrangeres årlig i Halle i Tyskland, er en ledende gress-hendelse som trekker global oppmerksomhet hver sommer. Mot denne bakgrunnen av elitekonkurranse, bringer UGREEN sitt "Power for Your Game" -konsept til liv ved å levere pålitelig ladestøtte over hele lokalet, slik at enheter forblir drevet slik at publikum, ansatte og deltakere kan forbli fokusert på opplevelsen uten avbrudd.

På stedet leverer UGREEN praktiske og engasjerende opplevelser for å forbedre turneringsatmosfæren. En gratis ladestasjon på arenaen hjelper fans til å holde kontakten uten forstyrrelser, enten de jubler på tribunen eller beveger seg rundt på banen.

Utover å drive enheter, bringer UGREEN også interaktive opplevelser som strekker seg både på stedet og på nettet. Besøkende på stedet, samt deltakere som deltar digitalt, kan delta i engasjerende aktiviteter som er utformet for å legge til et ekstra lag av nytelse til arrangementet. Deltakerne kan vinne UGREEN-produkter og limited-edition-stykker designet spesielt for turneringen, noe som legger ekstra spenning til opplevelsen mens du bidrar til å gjøre hendelsen mer engasjerende, sømløs og minneverdig.

For å støtte ulike bruksbehov viser UGREEN to sentrale produktlinjer. For brukere som trenger bærbar strøm, tilbyr Nexode og MagFlow Air Editions "Super-Compact Power to Go". Den lette Nexode Air 65W-laderen og den ultra-slanke MagFlow Air-kraftbanken tilbyr enkel, reisevennlig lading, ideell for å holde kontakten under lange kampdager.

For brukere som trenger høyere kapasitetskraft, sikrer Nexode Retractable Series full beredskap med innebygde tilbaketrekkbare kabler og kraftig multi-enhet lading. For ansatte eller medieteam som administrerer flere enheter, gir serien en alt-i-ett-løsning, med innebygde kabler, høykapasitetsutgang og multi-enhet lading, slik at alt fra telefoner til bærbare datamaskiner forblir klar gjennom hele turneringen.

Styrke for hvert spill

UGREENs partnerskap med Terra Wortmann Open fremhever en bredere merkevarestrategi: å levere pålitelig kraft på tvers av hvert spill. Fra fans på gress domstolene i Halle til tilskuere på farten og reisende i transitt, hver opplevelse avhenger av kontinuerlig, pålitelig energi. Ved å utvide sin tilstedeværelse på tvers av store internasjonale sports- og kulturarrangementer, legger UGREEN inn sine løsninger i øyeblikkene som er verdt å vise seg for og holde seg fullt engasjert. Dette voksende globale fotavtrykket fremhever hvordan merkevarens løsninger blir en del av virkelige opplevelser der ytelse teller, og sikrer at hvert øyeblikk forblir drevet, koblet og uavbrutt.

Om UGREEN

UGREEN er et ledende globalt forbrukerteknologiselskap. Siden grunnleggelsen i 2012, har UGREEN opprettholdt sine kjerneverdier om å være bruker-sentrert, oppriktig og dedikert. Med en global tilstedeværelse under det berømte "UGREEN" -merket dekker virksomheten over 180 land og regioner og betjener mer enn 300 millioner brukere.

UGREEN er forpliktet til å styrke brukere over hele verden for å låse opp deres fulle potensial, og levere på merkevarens slagord "More For You".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2988628/UGREEN.jpg

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