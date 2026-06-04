UGREEN går med i 2026 Terra Wortmann Open som officiell partner med "Kraft för ditt spel"

BERLIN, 4 juni 2026 /PRNewswire/ -- UGREEN, en global ledare inom intelligent laddning och digitala lösningar, har blivit en officiell partner till 2026 Terra Wortmann Open, en av världens främsta gräs-tennisturneringar. Genom detta samarbete strävar UGREEN efter att stödja sömlösa, oavbrutna upplevelser genom hela turneringen. Genom att föra in sin teknik i en levande tävlingsmiljö belyser UGREEN hur konsekvent strömförsörjning understödjer både professionell prestanda och vardagliga ögonblick.

Kraft för ditt spel

UGREEN Joins 2026 Terra Wortmann Open as Official Partner

Terra Wortmann Open hålls årligen i Halle i Tyskland och är en ledande grästurneringsevenemang som drar global uppmärksamhet varje sommar. Mot denna bakgrund av elittävling väcker UGREEN sitt koncept "Power for Your Game" till liv genom att leverera tillförlitligt laddningsstöd över hela arenan, vilket säkerställer att enheter förblir strömsatta så att publik, personal och deltagare kan hålla fokus på upplevelsen utan avbrott.

På plats levererar UGREEN praktiska och engagerande upplevelser för att förbättra turneringsatmosfären. En kostnadsfri laddningsstation på arenan hjälper fansen att hålla sig uppkopplade utan avbrott, oavsett om de hejar på läktaren eller rör sig på området.

Utöver att strömsätta enheter tillför UGREEN även interaktiva upplevelser som sträcker sig över både platsen och online. Besökare på platsen, liksom deltagare som ansluter sig digitalt, kan delta i engagerande aktiviteter som syftar till att lägga till ett extra skikt av njutning till evenemanget. Deltagarna kan vinna UGREEN-produkter och utgåvor i begränsad upplaga som är utformade speciellt för turneringen, vilket tillför extra spänning till upplevelsen och bidrar till att göra evenemanget mer engagerande, sömlöst och minnesvärt.

För att stödja olika användningsbehov presenterar UGREEN två viktiga produktlinjer. För användare som behöver bärbar ström erbjuder Nexode och MagFlow Air Editions "Super-Compact Power to Go". Den lätta Nexode Air 65W-laddaren och de ultratunna MagFlow Air-powerbanksen erbjuder enkel, resvänlig laddning, idealisk för att hålla sig uppkopplad under långa matchdagar.

För användare som behöver högre kapacitet säkerställer Nexode Retractable Series full beredskap med inbyggda utdragbara kablar och kraftfull samtidig laddning av flera enheter. För personal eller medieteam som hanterar flera enheter erbjuder serien en allt-i-ett-lösning med inbyggda kablar, utgång med hög kapacitet och laddning med flera enheter, vilket säkerställer att allt från telefoner till bärbara datorer förblir redo under hela turneringen.

Kraft för varje spel

UGREEN:s partnerskap med Terra Wortmann Open belyser en bredare varumärkesstrategi: att leverera pålitlig kraft i varje spel. Från fans på Halles gräsbanor till åskådare i rörelse och resenärer i transit, beror varje upplevelse på kontinuerlig, tillförlitlig energi. Genom att expandera sin närvaro över stora internationella sport- och kulturevenemang, bäddar UGREEN in sina lösningar i de ögonblick som är värda att dyka upp till och förbli fullt engagerad i. Detta växande globala fotavtryck belyser hur varumärkets lösningar blir en del av verkliga upplevelser där prestanda räknas, vilket säkerställer att varje ögonblick förblir strömsatt, uppkopplat och oavbrutet.

Om UGREEN

UGREEN är ett ledande globalt konsumentteknologiföretag. Sedan grundandet 2012 har UGREEN upprätthållit sina kärnvärden i att vara användarfokuserat, uppriktigt och hängivet. Med en global närvaro under det välkända varumärket "UGREEN" omfattar dess verksamhet över 180 länder och regioner och betjänar mer än 300 miljoner användare.

UGREEN är fast beslutna att ge användare över hela världen möjlighet att nå sin fulla potential, i enlighet med varumärkets slogan "Mer för dig".

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