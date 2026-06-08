UGREEN lanseeraa NASync DXP GT:n keskittyen nopeuteen, suorituskykyyn ja luotettavuuteen

BERLIINI, 8. kesäkuuta 2026 /PRNewswire/ -- UGREEN esitteli tänään NASync DXP GT:n, uuden verkkoon liitettävien tallennuslaitteiden (NAS) malliston, joka on suunniteltu sisällöntuottajille, älykotien käyttäjille sekä sellaisille käyttäjille, joiden tallennustarpeet ovat kasvussa ja jotka tarvitsevat nopeita tiedonsiirtoja, vahvoja moniajo-ominaisuuksia ja luotettavaa yksityisen pilvipalvelun suorituskykyä kotona.

UGREEN NASync DXP GT

Uudessa mallistossa on kaksi mallia, DXP4800 GT ja DXP2800 GT, jotka on suunniteltu vastaamaan erilaisiin tallennustarpeisiin mutta jotka silti täyttävät keskeisen lupauksen suorituskyvystä, nopeudesta ja luotettavuudesta. Nelipaikkainen DXP4800 GT-malli tukee enintään 144 Tt:n tallennustilaa yhdistettynä kahteen 10GbE-liitäntään ja kiinteään SD-korttipaikkaan, kaksipaikkainen DXP2800 GT tukee enintään 80 Tt:n tallennustilaa.

AMD Ryzen Embedded R2514 -suorittimella ja tarvittaessa kahdella 10GbE-portilla varustettu DXP GT on tarpeeksi joustava, jotta käyttäjät voivat halutessaan yhdistää SATA-, U.2 - ja M.2-tallennustilan vaativia paikallisia työkuormia varten vuorokauden ympäri.

Suunniteltu modernien kotikäyttäjien työkuormien pullonkauloihin

Sisällöntuottajat ja älykotien käyttäjät tarvitsevat paikallista tallennustilaa, joka pystyy käsittelemään valtavia mediatiedostoja, jatkuvasti käynnissä olevaa automaatiota, turvakameroiden materiaalia ja useita samanaikaisesti käynnissä olevia itse isännöityjä palveluita.

Muissa tallennusratkaisuissa tiedostot päätyvät usein hajallaan useisiin eri asemiin, suuret tiedostonsiirrot voivat hidastaa luovia hankkeita, pilvipalveluiden tilaukset aiheuttavat jatkuvia kustannuksia ja älykotien automaatio voi häiriintyä internetyhteyden katketessa. Lisäksi turvakameramateriaalia voi olla vaikea tallentaa, tarkastella ja hallita yhdessä keskitetyssä paikassa.

UGREEN esittelee NASync DXP GT:n ratkaisuksi näihin yleisiin ongelmiin. Käyttäjät eivät joudu turvautumaan hajanaiseen tallennukseen tai kolmansien osapuolten pilvipalveluihin, vaan he voivat luoda paikallisen, yksityisen pilven, joka säilyttää kaikki tiedot yhdessä paikassa, tukee nopeita työnkulkuja ja antaa heidän hallita suoraan omaa yksityisyyttään.

Suorituskyky, nopeus ja luotettavuus

NASync DXP GT -malliston sydämessä on AMD Ryzen Embedded R2514, 4-ytiminen, 8-säikeinen suoritin, joka toimii 3,7 GHz:n taajuudella. Se perustuu x86-arkkitehtuuriin ja on suunniteltu käytettäväksi vuorokauden ympäri, ja se mahdollistaa tiedostojen siirron, ajoitetut varmuuskopioinnit, videoiden transkoodauksen, Docker-säilöjen ja muiden palvelujen samanaikaisen käytön hidastamatta järjestelmää. Lisäksi DXP GT tukee ECC-muistia erikseen ostettavalla ECC-RAM-moduulilla, joka auttaa havaitsemaan ja korjaamaan muistivirheitä ja varmistaa tietojen paremman eheyden pitkällä aikavälillä.

Mitä nopeuteen tulee, tämä mallisto tarjoaa jopa kaksi 10GbE-porttia ja useita nopeita USB-portteja. Luovan työn tekijät voivat asentaa NAS:n paikallisen aseman tavoin, jolloin korkean resoluution resurssit, kuten 4K- ja 8K-videomateriaali, ovat nopeammin käytettävissä ilman tiedostojen edestakaista kopioimista. Lisäksi DXP4800 GT sisältää kiinteän SD-korttipaikan nopeita varmuuskopioita varten, mikä helpottaa valokuvaajien ja sisällöntuottajien valokuvien ja videoiden tuontia ja suojaamista.

Älykotikäyttäjille Home Assistant, Plex, turvakamerat, Paperless ja muut palvelut voivat toimia yhdessä ruuhkauttaen vähemmän kaistanleveyttä. UGREENin äskettäin julkaistu Surveillance Center -sovellus laajentaa tätä ominaisuutta entisestään tukemalla yleisiä protokollia ja tarjoamalla kokonaisvaltaisen hallinnan kameran käytöstä ja tallennuksesta reaaliaikaiseen katseluun, toistoon ja järjestelmän hallintaan.

Tallennustilan joustavuus on uuden malliston toinen merkittävä vahvuus. SATA-, U.2- ja M.2-tuen (asemat ostetaan erikseen) ansiosta käyttäjät voivat kehittää porrastettuja tallennusstrategioita eri tehtäviä varten, mukaan lukien pitkäaikainen arkistointi ja useasti toistuvat luku- ja kirjoitustyömäärät. UGREEN on suunnitellut DXP GT:n auttamaan käyttäjiä löytämään oikean tasapainon kapasiteetin, luotettavuuden ja nopeuden välillä.

UGREEN NAS -ekosysteemin laajentaminen

NASync DXP GT:n lanseeraus merkitsee uutta askelta UGREEN NAS- malliston laajentamisessa. DH tarjoaa välttämättömän NAS-tallennustilan jokapäiväiseen kotikäyttöön, DXP on suunniteltu käyttäjille, jotka tarvitsevat enemmän nopeutta ja suorituskykyä, iDX tarjoaa paikallista tekoälypohjaista älykkyyttä ja seuraavan sukupolven tiedonhallintaa.

Yhdessä UGOS-järjestelmän jatkuvien päivitysten kanssa UGREEN NAS -ekosysteemi tarjoaa käyttäjille selkeän polun lähtötason älytallennustilasta korkean suorituskyvyn NAS-järjestelmiin tarpeiden kasvaessa.

Hinta ja saatavuus

UGREEN NASync DXP4800 GT:n suositushinta on 659,99 € / 589,99 £, DXP2800 GT:n hinta on 509,99 € / 459,99 £. Molemmista malleista on saatavilla 10 prosentin lanseerausalennus virallisen UGREEN NAS -verkkokaupan ja Amazonin kautta.

Kuva – https://mma.prnewswire.com/media/2988618/GT.jpg