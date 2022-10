Artmarket.com : Artprice publie le Rapport 2022 du Marché de l'Art Ultra-Contemporain

PARIS, 6 octobre 2022 /PRNewswire/ -- A l'occasion des foires Frieze London et Paris+, Artprice consacre pour la première fois un rapport au "Marché de l'Art Ultra-Contemporain". Disponible gratuitement en français et en anglais, ce document analyse les résultats fulgurants des artistes de moins de 40 ans aux enchères. Les ventes de Fine Art et de NFT pour cette jeune génération révèlent de nouvelles préoccupations et des enjeux sociétaux en pleine transformation.

Produit de ventes aux enchères Fine Art pour les artistes de moins de 40 ans Répartition géographique du produit de ventes aux enchères des artistes de moins de 40 ans au S1 2022

thierry Ehrmann, Président et Fondateur d'Artmarket.com : « Les plus jeunes stars de l'Art Contemporain peuvent en quelques années devenir plus chères encore que des grands Maîtres Anciens. Ni la rareté d'une œuvre ni la place d'un artiste dans l'histoire de l'art ne semblent avoir autant d'importance aujourd'hui que le sentiment de nouveauté, et la passion que celui-ci suscite ».

En complément du Rapport 2022 du Marché de l'Art Ultra-Contemporain, disponible gratuitement en ligne et en version PDF, Artprice est fière d'offrir une synthèse des chiffre clés du Marché de l'Art Contemporain (pour continuer à observer l'évolution de ce marché) et de l'Art Ultra-Contemporain de façon très spécifique.

Marché de l'Art Contemporain : artistes nés après 1945

2,7Mrd$ totalisés sur 12 mois aux enchères (juillet 2021 - juin 2022)

Ce marché de ne totalisait que 90 m$ en 2000

Il s'agit du 2ème meilleur exercice de l'histoire de ce segment

L'Art Contemporain affiche une très légère contraction de -1,1 %

La Chine fait face à une nouvelle vague de Covid et perd -33 % de CA

Les USA (+20%) domine plus que jamais les ventes d'Art Contemporain

(+20%) domine plus que jamais les ventes d'Art Contemporain New York concentre à elle seule 38 % de la valeur mondiale

concentre à elle seule 38 % de la valeur mondiale Le Royaume-Uni (+15%) et la France (+9%) surperforment

(+9%) surperforment Séoul est la place de marché en plein essor : +344 % de croissance

39 880 signatures contemporaines aux enchères, contre 34 602 l'an dernier

5 300 artistes contemporains enregistrent une première vente aux enchères

5 100 artistes contemporains enregistrent un nouveau record personnel

Le produit de ventes a été multiplié par deux en 10 ans et par 31 en 20 ans

L'Art Contemporain représente 17,6% du Marché Fine Art et NFT total

Marché de l'Art Ultra-Contemporain : artistes de moins de 40 ans

420m$ d'œuvres Fine Art et NFT aux enchères (juillet 2021 - juin 2022)

Une croissance de +28 % par rapport à l'exercice précédent

Sur 20 ans, le produit des ventes a été multiplié par 26

L'Art Ultra-Contemporain représente 15,5% du Marché de l'Art Contemporain

L'Art Ultra-Contemporain pèse 2,7% du Marché Fine Art et NFT total

9 640 œuvres Ultra-Contemporaines vendues au cours des 12 derniers mois

Le taux d'invendus est de 32 %, comme pour le reste du Marché de l'Art

Soft Power du Marché de l'Art Ultra-Contemporain au S1 2022

Les USA concentrent 35 % de la valeur de l'Art Ultra-Contemporain

concentrent 35 % de la valeur de l'Art Ultra-Contemporain Le Royaume-Uni et la Chine au coude à coude, avec 26 % et 25 %

L'Asie multiplie les places de marché, avec Tokyo (7%) et Séoul (4%)

(7%) et Séoul (4%) La France ne pèse que 1,6 % des ventes d'Art Ultra-Contemporain

ne pèse que 1,6 % des ventes d'Art Ultra-Contemporain Domination de Sotheby's (30%), Christie's (26%) et Phillips (23%)

SBI Art Auction (9,3m$) est la première maison asiatique

Bruun Rasmussen (1,06 m$) est la première maison de ventes européenne

Diversité du Marché de l'Art Ultra-Contemporain au S1 2022

2 670 artistes de moins de 40 ans aux enchères : 5 fois plus qu'il y a 20 ans

Le prix moyen des 5 meilleures adjudications est passé de 618 000$ à 4,9m$

Les femmes tiennent 8 places du Top 10 artistes de moins de 40 ans

Matthew Wong (1984-2019) enregistre un nouveau record à 5,9m$



Top 10 artistes de moins de 40 ans par produit de ventes aux enchères au S1 2022

Matthew WONG (1984-2019) : 21 326 103 $ Ayako ROKKAKU (1982-) : 18 619 531 $ Flora YUKHNOVICH (1990-) : 12 531 092 $ Aboudia DIARRASSOUBA (1983-) : 9 177 854 $ Avery SINGER (1987-) : 9 170 591 $ Amoako BOAFO (1984-) : 8 263 929 $ María BERRÍO (1982-) : 7 556 877 $ Anna WEYANT (1995-) : 6 455 422 $ Christina QUARLES (1985-) : 5 598 272 $ Loie HOLLOWELL (1983-) : 5 519 154 $

NFT Ultra-Contemporains au S1 2022

50 NFT vendus pour 3,2m$ au S1 2022 Vs. 30 lots pour 107m$ au S1 2021

Prix record de 1,38m$ pour un NFT : Living Architecture: Casa Batlló (2022) de Refik Anadol chez Christie's à New York , le 10 mai 2022

Méthodologie

Ce Rapport offre une analyse mondiale des ventes publiques de Fine Art – peinture, sculpture, dessin, photographie, estampe, vidéo, installation, tapisserie – et NFT, à l'exclusion des antiquités, des biens culturels anonymes et du mobilier. Il couvre les résultats d'adjudications mondiaux obtenus pour les artistes de moins de 40 ans pour l'art ultra contemporain. Bien évidemment, figurent de plus dans ce rapport les chiffres globaux du marché de l'art contemporain incluant les artistes nés après 1945. Tous les prix indiqués dans ce rapport se réfèrent aux résultats de ventes aux enchères publiques, frais acheteurs inclus. Toute mention $ fait référence au dollar américain.

A propos d'Artmarket.com :

Artmarket est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 793 000 Artistes.

Artprice by Artmarket, leader mondial de l'information sur le marché de l'art, se donne l'ambition grâce à sa Place de Marché Normalisée d'être la première plate-forme mondiale en Fine Art NFT.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 180 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentés par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6 300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7 200 titres de presse dans le monde. Artmarket.com met à la disposition de ses 5,4 millions de membres (members log in/RS), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artmarket avec son département Artprice, possède le label étatique « Entreprise Innovante » décerné par la Banque Publique d'Investissement (BPI), pour la deuxième fois en novembre 2018.

Le Rapport Artprice 2022 du Marché de l'Art Ultra-Contemporain par Artmarket.com :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2022

Le bilan semestriel Artprice 2022 : le Marché de l'Art renoue avec une forte croissance en Occident :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/bilan-du-marche-de-lart-s1-2022-par-artprice-com

Le Rapport Annuel du Marché de l'Art mondial 2021 publié en mars 2022 par Artprice by Artmarket :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2021

Le Rapport Artprice 2020/21 du Marché de l'Art Contemporain par Artmarket.com :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2021

SOURCE Artmarket.com