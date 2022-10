Artmarket.com: Artprice pubblica il suo report 2022 sul mercato dell'arte ultracontemporanea

PARIGI, 9 ottobre 2022 /PRNewswire/ -- Pubblicato in tempo per Frieze London e Parigi+ art fairs, Artprice ha dedicato per la prima volta un intero rapporto annuale al "mercato dell'arte ultracontemporanea". Disponibile gratuitamente in francese e inglese, questo documento analizza gli entusiasmanti risultati delle aste per belle arti e NFT Art create da artisti di età inferiore a 40 anni. Questi lavori riflettono le nuove preoccupazioni e le sfide per la società con cui le giovani generazioni di oggi si stanno confrontando.

Secondo Thierry Ehrmann, Presidente di Artmarket.com e fondatore di Artprice, "Oggi, le opere delle più giovani star dell'arte contemporanea possono diventare in pochi anni ancora più costose delle opere dei maestri. Né la rarità di un'opera né il posto dell'artista nella storia dell'arte sembrano oggi importanti quanto il sentimento di novità e la passione che suscita".

www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2022

Oltre al nostro 2022 Ultra-Contemporary Art Market Report (disponibile gratuitamente online e in PDF) e per mantenere il nostro consueto tracciamento del mercato dell'arte contemporanea, Artprice è lieta di presentare qui un riepilogo delle figure chiave per il mercato dell'arte contemporanea globale nel suo complesso e, nello specifico, per il segmento ultracontemporaneo.

Mercato dell'arte contemporanea: artisti nati dopo il 1945

Fatturato globale delle aste: 2,7 miliardi di USD in 12 mesi (luglio 2021 - giugno 2022)

Da solo, questo segmento ha generato 90 milioni di USD nel 2000

Il secondo miglior anno nella storia del segmento

Il mercato dell'arte contemporanea ha registrato una leggera contrazione del -1,1%, dovuta alla Cina

La politica zero Covid della Cina ha tagliato il fatturato delle aste del 33%

Gli Stati Uniti (+20%) hanno più che mai dominato le vendite di Arte Contemporanea

(+20%) hanno più che mai dominato le vendite di Arte Contemporanea Solo New York ha generato il 38% del totale globale

ha generato il 38% del totale globale Regno Unito (+15%) e Francia (+9%) hanno entrambi registrato una forte crescita

Seul ha registrato la crescita maggiore al mondo: +344%

39.880 firme contemporanee all'asta, rispetto alle 34.602 dello scorso anno

5.300 artisti contemporanei hanno venduto per la prima volta le loro opere all'asta

5.100 artisti contemporanei hanno ottenuto nuovi record d'asta

Il fatturato è raddoppiato in 10 anni e moltiplicato per 31 in 20 anni

L'arte contemporanea ha generato il 17,6% del fatturato globale totale delle aste di belle arti e NFT Art

Mercato dell'arte ultracontemporanea: artisti di età inferiore a 40 anni

Fatturato globale delle aste di 420 milioni di USD, inclusa l'NFT Art (luglio 2021 - giugno 2022)

Crescita del +28% rispetto all'anno precedente

In 20 anni, il fatturato delle aste è stato moltiplicato per 26

L'arte ultracontemporanea rappresenta il 15,5% del mercato dell'arte contemporanea

L'arte ultracontemporanea rappresenta il 2,7% del mercato totale dell'arte (incl. l'arte-NFT)

9.640 opere ultracontemporanee vendute negli ultimi 12 mesi

Il tasso di invenduto del segmento era del 32%, in linea con il resto del mercato

Soft Power e il mercato dell'arte ultracontemporanea nel primo semestre 2022

Gli Stati Uniti hanno generato il 35% del fatturato globale delle aste ultracontemporanee

hanno generato il 35% del fatturato globale delle aste ultracontemporanee Il Regno Unito e la Cina sono stati testa a testa, con il 26% e il 25%

L' Asia sta moltiplicando i markeplace, con Tokyo (7%) e Seul (4%)

sta moltiplicando i markeplace, con (7%) e Seul (4%) La Francia ha contribuito con solo l'1,6% del segmento ultracontemporaneo

Sotheby's (30%), Christie's (26%) e Phillips (23%)

SBI Art Auction (9,3 milioni di USD) è la principale casa d'aste asiatica del segmento

Bruun Rasmussen (1,06 milioni di USD) è la principale casa d'aste europea

La diversità del mercato dell'arte ultracontemporanea nel primo semestre 2022

2.670 artisti al di sotto dei 40 anni all'asta: 5 volte più di 20 anni fa

Il valore medio dei 5 risultati principali è salito da 618.000 a 4,9 milioni di USD

Le donne occupano 8 posti tra i 10 migliori artisti under-40

Matthew Wong (1984-2019) ha registrato un nuovo record di 5,9 milioni di USD

I primi 10 artisti under-40 per fatturato all'asta nel primo semestre 2022

Matthew WONG (1984-2019): 21.326.103 USD Ayako ROKKAKU (1982-): 18.619.531 USD Flora YUKHNOVICH (1990-): 12.531.092 USD Aboudia DIARRASSOUBA (1983-): 9.177.854 USD Avery SINGER (1987-): 9.170.591 USD Amoako BOAFO (1984-): 8.263.929 USD María BERRÍO (1982-): 7.556.877 USD Anna WEYANT (1995-): 6.455 422 USD Christina QUARLES (1985-): 5.598.272 USD Loie HOLLOWELL (1983- ): 5.519.154 USD

NFT ultracontemporanei nel primo semestre 2022

50 NFT hanno raccolto 3,2 milioni di USD nel primo semestre 2022 rispetto a 30 lotti per 107 milioni di USD nel primo semestre 2021

Miglior risultato nel primo semestre 2022 per un NFT Art: 1,38 milioni USD: Living Architecture: Casa Batlló (2022) di Refik Anadol presso Christie's a New York il 10 maggio 2022

Metodologia

Questo report offre un'analisi globale dei risultati delle aste pubbliche di belle arti (dipinti, sculture, disegni, fotografie, stampe, video, installazioni, arazzi) e di NFT Art, esclusi oggetti d'antiquariato, proprietà culturali anonime e mobili. Copre i risultati delle aste globali ottenuti per gli artisti di età inferiore a 40 anni, ma include anche i dati globali per il mercato dell'arte contemporanea nel suo complesso, compresi gli artisti nati dopo il 1945. Tutti i prezzi indicati nel presente rapporto si riferiscono ai risultati delle aste pubbliche, incluse le commissioni per l'acquirente. Tutti i riferimenti a $ sono in dollari statunitensi.







SOURCE Artmarket.com