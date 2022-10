Artmarket.com: Artprice divulga seu relatório 2022 Ultra-Contemporary Art Market

PARIS, 7 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Publicado a tempo para as feiras de arte Frieze London e Paris+, a Artprice dedicou, pela primeira vez, um relatório anual inteiro ao "Mercado de Arte Ultra Contemporânea". Disponível gratuitamente em francês e inglês, esse documento analisa os impressionantes resultados do leilão de obras de arte e NFTs de arte criadas por artistas com menos de 40 anos. Essas obras refletem as novas preocupações e os desafios sociais enfrentados atualmente pelas gerações mais jovens.

Fine Art auction turnover for artists under 40 Geography Breakdown for Works Auctioned by Under-40 artists in H1 2022

De acordo com thierry Ehrmann, presidente da Artmarket.com e fundador da Artprice, "Hoje, as obras das estrelas mais jovens da Arte Contemporânea podem se tornar ainda mais caras do que as obras dos grandes Mestres Antigos em poucos anos. Nem a raridade de uma obra nem o lugar do artista na história da arte parecem ter tanta importância atualmente quanto a sensação de novidade e a paixão que ela desperta".

www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2022

Além do nosso relatório 2022 Ultra-Contemporary Art Market (disponível gratuitamente on-line e em PDF) e para manter nosso acompanhamento habitual do mercado de Arte Contemporânea, a Artprice tem o prazer de apresentar aqui um resumo dos principais números do mercado global de Arte Contemporânea como um todo e, especificamente, do segmento ultra contemporâneo.

Mercado de Arte Contemporânea: artistas nascidos após 1945

Faturamento global de leilões de $2,7 bilhões no período de 12 meses (julho de 2021 a junho de 2022)

bilhões no período de 12 meses (julho de 2021 a junho de 2022) Somente esse segmento gerou $90 milhões no ano 2000

milhões no ano 2000 O segundo melhor ano da história do segmento

O mercado de Arte Contemporânea teve uma leve contração de -1,1%, devido à China

A política zero Covid da China reduziu o faturamento dos leilões em -33%

reduziu o faturamento dos leilões em -33% Mais do que nunca, os EUA (+20%) dominaram as vendas de Arte Contemporânea

Nova York sozinha gerou 38% do total global

sozinha gerou 38% do total global O Reino Unido (+15%) e a França (+9%) apresentaram um forte crescimento

Seul registrou o crescimento mais forte do mundo: +344%

39.880 assinaturas contemporâneas em leilões, em comparação com 34.602 no ano passado

5.300 artistas contemporâneos realizaram suas primeiras vendas em leilões

5.100 artistas contemporâneos bateram novos recordes em leilões

O faturamento dobrou em dez anos e aumentou em 31 vezes em 20 anos

A Arte Contemporânea gerou 17,6% do faturamento total global de leilões de obras de arte e de NFTs de arte

Mercado de Arte Ultra Contemporânea: artistas com menos de 40 anos

Faturamento global de leilões de $420 milhões, incluindo NFTs de arte (julho de 2021 a junho de 2022)

milhões, incluindo NFTs de arte (julho de 2021 a junho de 2022) Crescimento de +28% em relação ao mesmo período do ano anterior

No período de 20 anos, o faturamento de leilões aumentou em 26 vezes

A Arte Ultra Contemporânea representa 15,5% do mercado de Arte Contemporânea

A Arte Ultra Contemporânea representa 2,7% do mercado total de arte (incluindo NFTs de arte)

9.640 obras ultra contemporâneas foram vendidas nos últimos 12 meses

A taxa de não vendidos do segmento foi de 32%, em linha com o restante do mercado

Soft Power e o mercado de Arte Ultra Contemporânea no primeiro semestre de 2022

Os EUA geraram 35% do faturamento global de leilões de Arte Ultra Contemporânea

O Reino Unido e a China ficaram muito próximos, com 26% e 25%

ficaram muito próximos, com 26% e 25% A Ásia está multiplicando os mercados, com Tóquio (7%) e Seul (4%)

A França representa apenas 1,6% do segmento ultra contemporâneo

Sotheby's (30%), Christie's (26%) e Phillips (23%)

SBI Art Auction ( $9,3 milhões) é a principal casa de leilões asiática do segmento

milhões) é a principal casa de leilões asiática do segmento Bruun Rasmussen ( $1,06 milhão) é a principal casa de leilões europeia

Diversidade do mercado de Arte Ultra Contemporânea no primeiro semestre de 2022

Obras de 2.670 artistas com menos de 40 anos foram a leilão: cinco vezes mais do que há 20 anos

O valor médio dos cinco melhores resultados aumentou de $618 mil para $4,9 milhões

para milhões As mulheres ocuparam oito posições entre os dez melhores artistas com menos de 40 anos

Matthew Wong (1984-2019) registrou um novo recorde, com $5,9 milhões

Os dez principais artistas abaixo de 40 anos por faturamento em leilões no primeiro semestre de 2022

Matthew WONG (1984-2019): $21.326.103 Ayako ROKKAKU (1982-): $18.619 .531 Flora YUKHNOVICH (1990-): $12.531.092 Aboudia DIARRASSOUBA (1983-): $9.177 .854 Avery SINGER (1987-): $9.170 .591 Amoako BOAFO (1984-): $8.263.929 María BERRÍO (1982-): $7.556.877 Anna WEYANT (1995-): $6.455.422 Christina QUARLES (1985-): $5.598.272 Loie HOLLOWELL (1983-): $5.519.154

NFTs de Arte Ultra Contemporânea no primeiro semestre de 2022

50 NFTs atingiram $3,2 milhões no primeiro semestre de 2022 em comparação com 30 lotes por $107 milhões no primeiro semestre de 2021

milhões no primeiro semestre de 2022 em comparação com 30 lotes por milhões no primeiro semestre de 2021 Melhor resultado no primeiro semestre de 2022 para um NFT de arte: $1,38 milhão: Arquitetura Viva: Casa Batlló (2022) de Refik Anadol , na Christie's, em Nova York , em 10 de maio de 2022

Metodologia

Este relatório oferece uma análise global dos resultados de leilões públicos de obras de arte – pinturas, esculturas, desenhos, fotografias, gravuras, vídeos, instalações, tapeçaria – e NFTs de arte, excluindo antiguidades, propriedade cultural anônima e móveis. O relatório engloba os resultados de leilões globais obtidos para artistas com menos de 40 anos, mas também inclui os dados globais do mercado de Arte Contemporânea como um todo, incluindo artistas nascidos após 1945. Todos os preços indicados nesse relatório referem-se a resultados de leilões públicos, incluindo as taxas do comprador. Todos os valores se referem ao dólar norte-americano.

