Axtria va constituer la plus grande équipe d'ingénieurs spécialisés en IA dédiée au secteur pharmaceutique, dont les effectifs atteindront 1 000 personnes d'ici décembre 2026

NEW DELHI, 14 août 2026 /PRNewswire/ -- Axtria Inc., leader mondial des solutions d'analyse de données axées sur l'IA pour le secteur des sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui son intention d'étendre l'accès à son organisation Forward Deployed Engineering (FDE) à 1 000 ingénieurs d'ici décembre 2026, pour ce qui deviendra la plus grande équipe d'ingénieurs spécialisés en IA dédiée au secteur pharmaceutique. Cette expansion constitue l'un des plus impostants investissements réalisés à ce jour par Axtria dans le développement des talents en IA et témoigne de la demande croissante des clients pour des ingénieurs capables de déployer, de faire évoluer et de mettre en œuvre l'IA d'entreprise dans les domaines commercial, médical et de l'accès au marché.

Lancé il y a environ 12 mois, le modèle Forward Deployed Engineering (FDE) d'Axtria repose sur un principe simple : l'avenir de l'IA dans les sciences de la vie ne dépendra pas de ceux qui auront accès aux meilleurs modèles, mais de ceux qui parviendront à déployer l'IA dans des environnements d'entreprise complexes et à générer des résultats opérationnels mesurables. Aujourd'hui, les modèles FDE d'Axtria sont intégrés au sein d'organisations de premier plan dans le domaine des sciences de la vie, où ils permettent le déploiement en série de solutions d'IA dans les opérations commerciales et médicales. Forte de cette dynamique, Axtria prévoit de porter ses effectifs à 1 000 ingénieurs d'ici décembre 2026, en combinant le développement des talents en interne et des recrutements stratégiques.

Alors que les entreprises du secteur des sciences de la vie ont investi massivement dans des plateformes de données modernes et dans l'IA générative, nombre d'entre elles continuent de faire face à une pénurie de talents spécialisés capables de déployer l'IA à l'échelle de l'entreprise. Les fournisseurs de technologiess disposent souvent de solides compétences en ingénierie de l'IA, mais manquent d'une expertise approfondie dans le domaine des sciences de la vie, tandis que les équipes pharmaceutiques internes maîtrisent leur métier, mais ne parviennent pas toujours à suivre le rythme de l'évolution rapide de l'écosystème de l'IA. Le modèle Forward Deployed Engineering d'Axtria comble cette lacune en réunissant ces deux disciplines au sein d'une seule et même structure d'ingénierie pour aider les clients à passer de la phase d'expérimentation de l'IA à un déploiement à l'échelle de l'entreprise.

Les FDE d'Axtria sont formés et certifiés sur les principales plateformes d'IA et cloud, notamment Anthropic, AWS, Databricks, LangChain, Microsoft et Snowflake. Par l'intermédiaire de l'Institut Axtria, l'entreprise forme des experts du secteur des sciences de la vie pour en faire des ingénieurs certifiés en IA, capables de déployer des solutions sur les principales plateformes du secteur, ainsi que sur les plateformes exclusives d'Axtria (notamment SalesIQ™, MarketingIQ™ et DataMAx™ ) pour aider ses clients à moderniser leurs infrastructures de données, à améliorer leur prise de décision et à déployer l'IA à l'échelle de l'entreprise, tout en garantissant une gouvernance rigoureuse et une rentabilité optimale.

« Le secteur passe désormais de la phase d'expérimentation de l'IA à celle du déploiement à l'échelle de l'entreprise, la réussite dépendant désormais de la mise en œuvre », a déclaré Navi Chadha, directeur technique et cofondateur d'Axtria. « Nos FDE allient une expertise approfondie dans le domaine des sciences de la vie à des compétences d'ingénierie en IA de niveau mondial, afin d'aider nos clients à mettre en œuvre l'IA à grande échelle. Ce développement traduit tant la demande de nos clients que notre volonté de former les talents nécessaires pour faire progresser la prochaine génération d'entreprises du secteur des sciences de la vie s'appuyant sur l'IA. »

« Le capital humain représente notre investissement le plus important », a déclaré Manish Mittal, directeur général et responsable national d'Axtria. « Grâce à l'Axtria Institute, nos experts en sciences de la vie peuvent devenir des ingénieurs certifiés en IA, et nous pouvons par ailleurs attirer des talents exceptionnels en ingénierie présents sur le marché. Cela offre des opportunités de carrière uniques et garantit à nos clients l'accès à des spécialistes qui maîtrisent à la fois les aspects scientifiques de l'IA et les réalités du secteur des sciences de la vie.»

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À propos d'Axtria

Axtria aide les entreprises du secteur des sciences de la vie à exploiter le potentiel de la science des données et des logiciels, afin d'améliorer les résultats pour les patients, en associant les traitements adaptés aux patients concernés au moment opportun. Acteur mondial de premier plan dans le domaine des logiciels cloud et de l'analyse de données primés, Axtria propose des solutions éprouvées qui aident les entreprises des secteurs pharmaceutique, des dispositifs médicaux et du diagnostic à mener à bien leur parcours, de la collecte des données à l'exploitation des informations, puis à la mise en œuvre de mesures concrètes. Signataire du Pacte mondial des Nations Unies, Axtria s'attache à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels en matière de droits de l'homme, de travail, d'environnement et de lutte contre la corruption. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.axtria.com.