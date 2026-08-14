Axtria दिसंबर 2026 तक 1,000 लोगों की क्षमता वाली उद्योग की सबसे बड़ी फार्मा-विशिष्ट AI इंजीनियरिंग टीम का निर्माण करेगी

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Axtria, Inc.

14 Aug, 2026, 15:34 IST

नई दिल्ली, अगस्त 14, 2026 /PRNewswire/ -- Axtria Inc., जीवन विज्ञान उद्योग के लिए AI-प्रथम डेटा विश्लेषण समाधानों में एक वैश्विक अग्रणी, ने आज दिसंबर 2026 तक उद्योग की सबसे बड़ी फार्मा-विशिष्ट AI इंजीनियरिंग टीम का निर्माण करने के लिए अपने Forward Deployed Engineering (FDE) संगठन को 1,000 इंजीनियरों तक विस्तारित करने की योजना की घोषणा की है। यह विस्तार AI प्रतिभा विकास में Axtria के अब तक के सबसे बड़े निवेशों में से एक है और कमर्शियल, चिकित्सा और बाजार पहुंच कार्यों में उद्यम AI को परिनियोजित करने, बढ़ाने और संचालित करने में सक्षम इंजीनियरों के लिए बढ़ती ग्राहक मांग को दर्शाता है।

लगभग 12 महीने पहले लॉन्च किया गया, Axtria का Forward Deployed Engineering मॉडल एक सरल सिद्धांत पर आधारित था: जीवन विज्ञान में AI का भविष्य इस बात से निर्धारित नहीं होगा कि किसके पास सर्वश्रेष्ठ मॉडल तक पहुंच है, बल्कि इस बात से निर्धारित होगा कि कौन जटिल उद्यम परिवेश में AI को सफलतापूर्वक परिनियोजित और मापने योग्य व्यावसायिक परिणाम प्रदान कर सकता है। आज, Axtria के FDEs कमर्शियल और चिकित्सा कार्यों में उत्पादन-स्तरीय AI समाधान परिनियोजित करने वाले अग्रणी जीवन विज्ञान संगठनों में समाहित हैं। इस गति को बनाए रखते हुए, Axtria आंतरिक प्रतिभा विकास और कूटनीतिक भर्ती के संयोजन के माध्यम से दिसंबर 2026 तक संगठन को 1,000 इंजीनियरों तक विस्तारित कर रही है।

यद्यपि जीवन विज्ञान संगठनों ने आधुनिक डेटा प्लेटफॉर्म और जनरेटिव AI में भारी निवेश किया है, फिर भी कई संगठनों को उद्यम स्तर पर AI को परिनियोजित करने में सक्षम विशेष प्रतिभा की कमी का सामना करना पड़ रहा है। टेक्नोलॉजी प्रदाता अक्सर मजबूत AI इंजीनियरिंग क्षमताएं तो प्रस्तुत करते हैं लेकिन उनमें जीवन विज्ञान की गहरी विशेषज्ञता की कमी होती है, जबकि फार्मा कंपनियों की आंतरिक टीमें व्यवसाय को समझती तो हैं लेकिन तेजी से विकसित हो रहे AI इकोसिस्टम के साथ तालमेल बिठाने में हमेशा सक्षम नहीं होती हैं। Axtria का Forward Deployed Engineering मॉडल दोनों विषयों को एक ही इंजीनियरिंग संगठन में मिलाकर इस अंतर को दूर करता है, जो ग्राहकों को AI प्रयोग से लेकर उद्यम-स्तरीय परिनियोजन तक आगे बढ़ने में सहायता करता है।

Axtria के Forward Deployed Engineers को Anthropic, AWS, Databricks, LangChain, Microsoft, और Snowflake सहित प्रमुख AI और क्लाउड प्लेटफॉर्म पर प्रशिक्षित और प्रमाणित किया जाता है। Axtria Institute के माध्यम से, कंपनी जीवन विज्ञान डोमेन विशेषज्ञों को प्रमाणित AI इंजीनियरों में विकसित कर रही है जो उद्योग के SalesIQ™, MarketingIQ™ और DataMAx™ सहित अग्रणी प्लेटफार्मों और Axtria के स्वामित्व वाले प्लेटफार्मों में समाधान परिनियोजित करते हैं, जिससे ग्राहकों को डेटा बुनियादों को आधुनिक बनाने, निर्णय लेने में सुधार करने और मजबूत संचालन और लागत दक्षता के साथ उद्यम AI को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है।

"उद्योग AI प्रयोग से आगे बढ़कर उद्यम-व्यापी परिनियोजन की ओर बढ़ रहा है, और अब सफलता क्रियान्वयन पर निर्भर करती है," Navi Chadha, CTO और सह-संस्थापक, Axtria ने कहा। "ग्राहकों को बड़े पैमाने पर AI को परिचालन में लाने में सहायता प्रदान करने के लिए हमारे Forward Deployed Engineers गहन जीवन विज्ञान विशेषज्ञता को विश्व स्तरीय AI इंजीनियरिंग क्षमताओं के साथ जोड़ते हैं। यह विस्तार ग्राहकों से मिल रही मांग और AI-सक्षम जीवन विज्ञान संगठनों की अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक प्रतिभाओं के निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाता है।"

"हमारा सबसे महत्वपूर्ण निवेश व्यक्तियों में होता है," Manish Mittal, मैनेजिंग प्रिंसिपल और कंट्री हेड, Axtria ने कहा। "Axtria Institute के माध्यम से, हम अपने जीवन विज्ञान विशेषज्ञों को प्रमाणित AI इंजीनियर बनने में सक्षम बनाने के साथ-साथ बाजार से असाधारण इंजीनियरिंग प्रतिभा को आकर्षित कर रहे हैं। इससे अद्वितीय कैरियर के अवसर पैदा होते हैं और हमारे ग्राहकों को AI के विज्ञान और जीवन विज्ञान की वास्तविकताओं दोनों को समझने वाले विशेषज्ञों तक पहुँच प्राप्त होना सुनिश्चित हो पाता है।"

Axtria के Forward Deployed Engineering मॉडल के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें या FDEs कैरियर के बारे अधिक खोज करें।

Axtria का परिचय 

Axtria, जीवन विज्ञान कंपनियों को डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर की क्षमता का उपयोग करने में सहायता करती है ताकि सही समय पर सही रोगियों को सही उपचार प्रदान करके रोगी के परिणामों में सुधार किया जा सके। पुरस्कार विजेता क्लाउड सॉफ्टवेयर और डेटा विश्लेषण के एक प्रमुख वैश्विक प्रदाता के रूप में, Axtria ऐसे प्रमाणित समाधान प्रदान करता है जो फार्मास्युटिकल, मेडिकल उपकरण और डायग्नोस्टिक्स कंपनियों को डेटा से जानकारियाँ और फिर कार्रवाई तक की अपनी यात्रा पूरी करने में सहायता करते हैं। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक समझौते में एक भागीदार के रूप में, Axtria मानवाधिकार, श्रम, पर्यावरण और भ्रष्टाचार विरोधी सार्वभौमिक सिद्धांतों के साथ कूटनीतियों और संचालन को संरेखित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अधिक जानकारी के लिए, www.axtria.com पर जाएँ। 

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