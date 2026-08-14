Axtria、業界最大の製薬業界特化型AIエンジニアリングチーム構築へ、2026年12月までに1,000人体制へ拡大

ニューデリー, 2026年8月14日 /PRNewswire/ -- ライフサイエンス業界向けAIファーストのデータ分析ソリューションを提供するグローバルリーダーであるAxtria Inc.は本日、Forward Deployed Engineering（FDE）組織を2026年12月までにエンジニア1,000人体制へ拡大し、業界最大の製薬業界特化型AIエンジニアリングチームを構築する計画を発表しました。今回の拡大は、Axtriaにとってこれまでで最大級となるAI人材育成への投資の一つであり、コマーシャル、メディカル、マーケットアクセスの各領域において、エンタープライズAIを導入、拡張、実運用化できるエンジニアに対する顧客からの需要が高まっていることを反映したものです。

約12か月前に導入されたAxtriaのForward Deployed Engineeringモデルは、次のシンプルな前提に基づいて構築されました。ライフサイエンス分野におけるAIの将来を左右するのは、誰が最良のモデルを利用できるかではなく、誰が複雑な企業環境へのAI導入を成功させ、測定可能なビジネス成果を生み出せるかです。現在、AxtriaのForward Deployed Engineersは、主要なライフサイエンス組織内に配置され、コマーシャルおよびメディカル業務全般にわたって、本番運用レベルのAIソリューションを展開しています。この勢いを受け、Axtriaは社内人材の育成と戦略的な採用を組み合わせることで、2026年12月までに同組織をエンジニア1,000人体制へ拡大する予定です。

ライフサイエンス企業は最新のデータプラットフォームや生成AIに多額の投資を行ってきましたが、その多くが、全社規模でAIを導入できる専門人材の不足に依然として直面しています。テクノロジープロバイダーは高いAIエンジニアリング能力を備えていることが多い一方、ライフサイエンス分野の深い専門知識を欠いており、製薬企業の社内チームは事業を理解しているものの、急速に進化するAIエコシステムに常に追随できるとは限りません。AxtriaのForward Deployed Engineeringモデルは、AIエンジニアリングとライフサイエンスという2つの専門領域を単一のエンジニアリング組織に統合することでこのギャップを埋め、顧客がAIの実験段階から全社規模での導入へと移行できるよう支援します。

AxtriaのForward Deployed Engineersは、Anthropic、AWS、Databricks、LangChain、Microsoft、Snowflakeなど、主要なAIおよびクラウドプラットフォームについてトレーニングを受け、認定を取得しています。同社はAxtria Instituteを通じて、ライフサイエンス分野の専門家を認定AIエンジニアへと育成しており、こうしたエンジニアは、業界をリードする各種プラットフォームおよびSalesIQ™、MarketingIQ™、DataMAx™を含むAxtria独自のプラットフォーム上でソリューションを展開し、顧客がデータ基盤を最新化し、意思決定を改善し、強固なガバナンスとコスト効率を確保しながらエンタープライズAIの展開を拡大できるよう支援しています。

AxtriaのCTO兼共同創業者Navi Chadhaは、「業界はAIの実験段階から全社規模での導入へと移行しており、成功は今や実行力にかかっています」と述べました。「当社のForward Deployed Engineersは、ライフサイエンス分野の深い専門知識と世界トップクラスのAIエンジニアリング能力を融合し、顧客がAIを大規模に実運用化できるよう支援しています。今回の拡大は、顧客から寄せられている需要と、AIを活用する次世代のライフサイエンス組織を支えるために必要な人材を育成するという当社の取り組みの両方を反映しています。」

Axtriaのマネージング・プリンシパル兼カントリー・ヘッドを務めるManish Mittalは、「当社が行っている投資の中で最も重要なのは、人材への投資です」と述べました。「Axtria Instituteを通じて、自社のライフサイエンス分野の専門家が認定AIエンジニアになれるよう支援すると同時に、外部の優秀なエンジニアリング人材を引き付けています。これにより、独自のキャリア機会が生まれるとともに、顧客はAIの科学的側面とライフサイエンス業界の実情の両方を理解する専門家を活用できるようになります。」

AxtriaのForward Deployed Engineeringモデルの詳細をご覧いただくか、FDEの採用情報をご確認ください。

Axtriaについて

Axtriaは、ライフサイエンス企業がデータサイエンスとソフトウェアの可能性を活用し、適切な治療法を適切な患者に適切なタイミングで提供することで、患者の転帰を改善することを支援しています。受賞歴のあるクラウドソフトウェアとデータアナリティクスのリーディング・グローバル・プロバイダであるAxtriaは、製薬、医療機器、診断の各企業がデータから洞察、そして行動へと至る道のりを完了できるよう支援する実証済みのソリューションを提供しています。国連グローバル・コンパクトの参加企業として、Axtriaは、人権、労働、環境、腐敗防止に関する普遍的な原則に沿った戦略と運営に取り組んでいます。詳細については、www.axtria.comをご覧ください。

SOURCE Axtria, Inc.