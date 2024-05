BingX celebra il suo sesto anniversario con un incredibile montepremi da 13 milioni di USDT

VILNIUS, Lituania, 10 maggio 2024 /PRNewswire/ -- BingX, uno dei principali exchange di criptovalute a livello globale, è entusiasta di annunciare il lancio di una straordinaria campagna in occasione del suo sesto anniversario. Dall' 8 al 31 maggio, gli utenti di BingX sono invitati a partecipare ad una nuova promozione, un emozionante programma di eventi e ricompense per i più fedeli che si immergono nel dinamico mondo del trading di criptovalute. Per esprimere la sua profonda gratitudine alla community, BingX è orgogliosa di inaugurare il suo anniversario con un impressionante montepremi totale di 13 milioni di USDT, a testimonianza del ruolo fondamentale che gli utenti hanno svolto nel suo percorso di successo.

Segnando il suo sesto anno di attività, BingX riflette sul suo inizio nel 2018 con una missione visionaria: essere il gateway per la prossima generazione di utenti di criptovalute, rendendo le crypto accessibili e amichevoli per tutti. Nel corso degli ultimi sei anni, BingX è rimasta fedele al suo impegno nel fornire ai trader una piattaforma di trading affidabile e robusta, dotata di funzionalità innovative e di una vasta gamma di prodotti.

Durante il periodo di carnevale, gli utenti di BingX hanno potuto assistere ad una miriade di affascinanti campagne online, personalizzate per il trading di future, spot, fiat e gestione patrimoniale. Per gli appassionati del trading di future, sono in attesa esclusive competizioni di trading individuali e di gruppo, generose distribuzioni di premi, promozioni a tempo limitato e altro ancora, vantando un impressionante montepremi totale di 12 milioni di USDT. Inoltre, i check-in giornalieri verranno premiati con token e fondi di prova, accompagnati da coinvolgenti giochi come le attività di Kick-and-Win. Anche i trader di spot avranno l'opportunità di partecipare ai giochi Kick-and-Win, con premi graduati in base al loro volume di trading effettivo. BingX sta inoltre introducendo speciali prodotti di gestione patrimoniale per migliorare l'atmosfera, caratterizzati da depositi flessibili che offrono APY fino al 10% e una grande stagione di deposito in team. Inoltre, i bonus verranno distribuiti in base al volume di trading fiat.

Vivien Lin, Chief Product Officer di BingX, ha condiviso il suo entusiasmo per la prossima campagna, affermando: "In BingX rimaniamo fedeli al nostro impegno di fornire agli utenti soluzioni innovative che favoriscano il loro successo nel mercato delle criptovalute. Con il crescente interesse nel mercato e l'aumento dell'attività di trading, siamo lieti di offrire una promozione senza precedenti, mirata a premiare i nostri utenti e a dare un caloroso benvenuto ai nuovi partecipanti che si uniscono alla nostra community."

Informazioni su BingX

Fondata nel 2018, BingX è una delle principali piattaforme di scambio di criptovalute, che serve oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. BingX offre prodotti e servizi diversificati, tra cui spot, derivati, copy trading e gestione patrimoniale, tutti progettati per le esigenze in evoluzione degli utenti, dai principianti ai professionisti. BingX si impegna a fornire una piattaforma affidabile che permetta agli utenti di utilizzare strumenti e funzionalità innovative per migliorare la loro competenza nel trading. Nel 2024, BingX è diventata orgogliosamente il principale partner del Chelsea FC, segnando un entusiasmante debutto nel mondo dello sport.

