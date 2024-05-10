BingX歡慶六週年！活動獎池高達1,300萬美元

維爾紐斯2024年5月10日 /美通社/ -- 全球領先的加密貨幣交易所BingX宣佈推出特別活動季，慶祝其成立六週年。從5月8日至5月31日，BingX誠邀用戶參與歡慶活動，為加密貨幣交易愛好者帶來的多元活動及豐厚獎勵。為了向平台用戶表達由衷感謝，BingX特別準備了總額高達1,300萬美元的巨額獎池。

BingX成立於2018年。值此六週年之際，BingX回顧其創立初衷——成為用戶通往加密世界的大門，幫助更多人輕鬆享受到加密時代的紅利。過去六年，BingX始終堅守承諾，提供一個安全可靠的加密交易平台，配備創新的功能服務，提供廣泛的產品選擇，為加密交易者賦能。