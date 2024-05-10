BingX歡慶六週年！活動獎池高達1,300萬美元
10 5月, 2024, 15:37 CST
維爾紐斯2024年5月10日 /美通社/ -- 全球領先的加密貨幣交易所BingX宣佈推出特別活動季，慶祝其成立六週年。從5月8日至5月31日，BingX誠邀用戶參與歡慶活動，為加密貨幣交易愛好者帶來的多元活動及豐厚獎勵。為了向平台用戶表達由衷感謝，BingX特別準備了總額高達1,300萬美元的巨額獎池。
BingX成立於2018年。值此六週年之際，BingX回顧其創立初衷——成為用戶通往加密世界的大門，幫助更多人輕鬆享受到加密時代的紅利。過去六年，BingX始終堅守承諾，提供一個安全可靠的加密交易平台，配備創新的功能服務，提供廣泛的產品選擇，為加密交易者賦能。
慶典期間，BingX用戶可以參與一系列精彩的線上活動，合約、現貨、法幣和理財均設有慶典活動。合約交易愛好者可參與個人及戰隊交易賽，有機會贏取豐厚獎品及限時優惠，合約線總獎池高達1,200萬美元。此外，用戶每日簽到還可獲得熱幣及體驗金，同時還可參與點球大戰等有趣遊戲。現貨交易者也可參加點球大戰，並根據實際交易額獲得對應級別的獎勵。BingX還推出了週年慶理財產品，包括年化收益率(APR)高達10%的活期理財和盛大萬人拼團活動，將慶典氛圍推向高潮。另外，用戶還能根據法幣交易量獲得現金獎勵。
BingX的首席產品官Vivien Lin對即將到來的慶典活動熱情表示：「BingX專注提供創新卓越的解決方案，助力用戶在加密貨幣市場取得成功。隨著加密市場收到越來越多的關注，我們特此開啟慶典活動回饋老用戶，熱烈歡迎新用戶加入我們充滿活力的社區。」
關於BingX
BingX成立於2018年，是全球領先的加密貨幣交易所，為全球1000多萬名用戶提供現貨、衍生品、跟單和資產管理等多元化的產品和服務，滿足新手到專業人士的不同層級需求。BingX致力於提供值得信賴的平台，賦予用戶創新工具和功能以提升其交易能力。2024年，BingX自豪地成為了切爾西足球俱樂部的主要合作夥伴，標誌著其在體育世界的首次精彩亮相。
更多內容請參考：https://bingx.com/
SOURCE BingX
分享這篇文章