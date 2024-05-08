BingX, 6. Kuruluş Yıl Dönümünü 13 Milyon USDT'lik Büyük Ödül Havuzuyla Kutluyor

VILNIUS, Litvanya, 8 Mayıs 2024 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen borsalarından olan BingX , 6. yıl dönümünü kutlamak üzere olağanüstü bir kampanya başlattığını duyurdu. BingX, 8 Mayıs'tan 31 Mayıs'a kadar heyecan verici bir dizi etkinlik ve ödül vaat eden şenliklere kullanıcılarını ve kripto işlemlerinin dinamik dünyasına dalan meraklıları katılmaya davet ediliyor. Topluluğuna duyduğu derin minnettarlığı ifade etmek için BingX, kullanıcıların başarı yolculuğunda oynadığı ayrılmaz rolün bir kanıtı olan toplam 13 Milyon USDT'lik etkileyici bir ödül havuzuyla kutlamanın açılışını yapmaktan gurur duyduğunu belirtti.

BingX Celebrates Its Amazing 6th Anniversary With Grand 13 Million USDT Prize Pool

6. yılını kutlayan BingX, 2018'deki kuruluşunu, yeni nesil kripto kullanıcılarına açılan bir kapı olarak hizmet etme ve kriptoyu herkes için erişilebilir ve dostane hale getirme vizyoner misyonuyla yansıtıyor. Geçtiğimiz altı yıl boyunca BingX, kullanıcılarına yenilikçi özellikler ve çok çeşitli ürünlerle donatılmış güvenilir ve sağlam bir alım satım platformuyla güçlendirme taahhüdüne sadık kalmıştır.

Festival dönemi boyunca BingX kullanıcıları, sırasıyla Vadeli İşlemler , Spot İşlemler , İtibari Para İşlemleri ve Varlık Yönetimi ne yönelik sayısız büyüleyici çevrimiçi kampanya bekleyebilirler. Vadeli işlem meraklılarını, toplam 12 milyon USDT'lik etkileyici bir ödül havuzuna sahip özel bireysel ve grup işlem yarışmaları, cömert hediyeler, sınırlı süreli promosyonlar ve daha fazlası beklemekte. Ayrıca, günlük saat girişleri etkin kripto paralar ve deneme fonları ile ödüllendirilecek ve Kick-and-Win etkinlikleri gibi ilgi çekici oyunlarla tamamlanacak. Spot yatırımcılar da gerçek işlem hacimlerine göre kademeli ödüllerle Kick-and-Win oyunlarına katılma fırsatına sahip olacaklar. BingX ayrıca kutlama atmosferini geliştirmek için %10'a varan faiz oranları sunan esnek mevduatlar ve büyük bir Takım Mevduat Sezonu içeren özel varlık yönetimi ürünleri de sunacak. Ayrıca, nakit bonuslar itibari para işlem hacmine göre dağıtılacak.

Vivien Lin, BingX Genel Ürün Yöneticisi (CPO), yaklaşan kampanya için duyduğu heyecanı paylaşarak şunları söyledi: "BingX olarak, kullanıcılara kripto para piyasasında başarılarını artıran yenilikçi çözümler sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Piyasaya artan ilgiye ve alım satım faaliyetlerindeki artışa tanıklık ederken, kullanıcılarımızı ödüllendirmeyi ve canlı topluluğumuza katılan yeni katılımcılara sıcak bir karşılama sunmayı amaçlayan, başka hiçbir şeye benzemeyen bir promosyon sunmaktan mutluluk duyuyoruz."

BingX Hakkında

2018 yılında kurulan BingX, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren lider bir kripto para borsasıdır. BingX, spot, türevler, copy trading ve varlık yönetimi dahil olmak üzere çeşitlendirilmiş ürün ve hizmetler sunmaktadır. Hepsi yeni başlayanlardan profesyonellere kadar kullanıcıların gelişen ihtiyaçları için tasarlanmıştır. BingX, kullanıcılara işlem yeterliliklerini artırmak için yenilikçi araç ve özelliklerle güçlendiren güvenilir bir platform sağlamayı taahhüt eder. BingX, 2024 yılında Chelsea FC'nin ana ortağı olmaktan gurur duyarak spor dünyasında heyecan verici bir ilke imza attı.

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