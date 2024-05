VILNIUS, Lithuania, 21 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A BingX anunciou hoje sua estratégia de expansão global "ExpansionX", durante a comemoração de seu sexto aniversário . Sob o tema "Amazing Six", a exchange marca essa data com um grande prêmio de 13 milhões de USDT.

BingX marca seu sexto aniversário com uma estratégia abrangente de expansão global (PRNewsfoto/BingX)

Agora, com suporte à 18 idiomas e uma base de usuários global de 10 milhões, a BingX solidificou sua liderança com um crescimento no volume de negociação de futuros perpétuos e 750 tokens listados em sua plataforma de negociação à vista. A iniciativa "ExpansionX" visa ampliar a presença da BingX em mais campos, estabelecendo ainda mais sua presença no setor de criptomoedas.

Diversas ofertas de produtos e inovação tecnológica:

O sucesso da BingX depende de seu compromisso inabalável com a inovação contínua e a diversificação de produtos, atendendo às necessidades em evolução dos entusiastas e comerciantes de criptografia em todo o mundo. Oferecendo uma gama diversificada de produtos, a BingX permite que os usuários tenham flexibilidade e escolha no gerenciamento de ativos digitais.

Orientado por uma filosofia centrada no usuário, a BingX desenvolve seus produtos e serviços de forma sistemática e abrangente. Para aumentar a eficiência do capital, a BingX introduzirá a negociação de futuros com margem em USDC e expandirá a gama de ativos usados como margens de negociação, juntamente com atualizações na negociação de futuros com margem em moedas.

No comércio à vista, a BingX lançará o Launchpad e o Launchpool, permitindo a participação em vendas atraentes de tokens e o acesso a projetos de alta qualidade e rigorosamente examinados. Para a gestão de patrimônio, a BingX oferecerá serviços de empréstimo, permitindo que os usuários prometam tokens para empréstimos garantidos a taxas competitivas. A plataforma também expandirá suas ofertas de produtos estruturados para incluir notas de duas moedas, acumuladores/desacumuladores e produtos de bola de neve, proporcionando diversas opções de investimento.

Além disso, a BingX planeja fornecer acesso aos principais gerentes de ativos de criptografia, trazendo recursos de gerenciamento de ativos de qualidade institucional para seus usuários.

Reconhecimento da marca e responsabilidade social corporativa:

A BingX continua comprometido com a responsabilidade social corporativa, apoiando causas beneficentes, alívio de desastres, conservação ambiental e projetos comunitários em todo o mundo. Na segunda metade de 2024, a BingX planeja ampliar suas contribuições para a comunidade. Em colaboração com a Whale and Dolphin Conservation, a BingX produzirá um documentário para aumentar a conscientização sobre a crueldade do cativeiro e promover a proteção animal.

Começando como a primeira plataforma de comércio social de criptografia, a BingX cresceu e se tornou uma exchange de criptografia global líder, sempre priorizando seus usuários e atualizando os serviços para atender aos objetivos em evolução. Envolvendo-se ativamente em eventos do setor e atividades regionais, a BingX fomenta o envolvimento da comunidade e promove a adoção global de criptografia por meio de conferências de blockchain, patrocínios e seminários educacionais.

Pegadas globais e parcerias estratégicas:

À medida que 2024 testemunha sua expansão em mercados como Turquia, Vietnã e Argentina, a BingX prioriza a localização, identificando e desenvolvendo produtos e campanhas especificamente adaptados aos mercados locais, com o apoio de uma equipe dedicada com experiência local. Por meio de parcerias estratégicas e alianças com participantes internacionais, como o Chelsea Football Club e dois lutadores campeões do UFC, a BingX espalhou a influência internacional e estabeleceu uma presença formidável nos principais mercados de todos os continentes, fornecendo a milhões de usuários acesso a soluções de negociação de ponta e oportunidades de mercado inigualáveis. Olhando para o futuro, a BingX tem o compromisso de expandir ainda mais o alcance de suas parcerias para aumentar a presença e o impacto globais.

Vivien Lin, Diretora de Produtos da BingX, expressou seu entusiasmo e gratidão: "Ao refletirmos sobre os últimos seis anos e olharmos para o futuro, nosso compromisso com a excelência e a inovação permanece inabalável. Juntamente com a comunidade e os parceiros da BingX, continuaremos a expandir os limites do que é possível no setor de criptografia, estabelecendo novos marcos e promovendo mudanças positivas. Obrigado por fazer parte de nossa jornada, e estamos prontos para alcançar novos patamares juntos em 2024 e além."

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma exchange de criptografia líder, atendendo a mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. A BingX oferece produtos e serviços diversificados, incluindo spot, derivativos, copy trading e gerenciamento de ativos - todos projetados para as necessidades em evolução dos usuários, de iniciantes a profissionais. A BingX tem o compromisso de fornecer uma plataforma confiável que capacita os usuários com ferramentas e recursos inovadores para elevar sua proficiência em negociação. Em 2024, a BingX orgulhosamente se tornou a principal parceira do Chelsea FC, marcando uma estreia empolgante no mundo dos esportes.

