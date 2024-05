BingX celebra il sesto anniversario con una strategia di espansione globale completa

In programma il lancio del trading di futures con margine in USDC

Introduzione di Launchpad e Launchpool per le vendite di token

Espansione in Turchia, Vietnam e Argentina , supportata da team locali dedicati

e , supportata da team locali dedicati Pianificazione di un documentario con Whale and Dolphin Conservation ed una rinomata piattaforma di video per sensibilizzare sulla protezione degli animali

VILNIUS, Lituania, 20 maggio 2024 /PRNewswire/ -- BingX, un exchange leader nel settore delle criptovalute, ha annunciato oggi la sua ambiziosa strategia di espansione globale "ExpansionX" durante la celebrazione del sesto anniversario il 20 maggio. Sotto il tema "Amazing Six", l'exchange celebra questo traguardo con un montepremi di 13 milioni di USDT.

Ora supportando 18 lingue e una base di utenti globale di 10 milioni, BingX ha consolidato la sua leadership con una notevole crescita del volume di trading di futures perpetui e 750 token listati sulla sua piattaforma di trading spot. L'iniziativa "ExpansionX" mira ad ampliare l'impronta di BingX in più settori, rafforzando ulteriormente la sua presenza nell'industria delle criptovalute.

Offerte di Prodotti Diversificate e Innovazione Tecnologica:

Il successo di BingX si basa sul suo impegno costante verso l'innovazione continua e la diversificazione dei prodotti, soddisfacendo le esigenze in evoluzione degli appassionati di criptovalute e dei trader in tutto il mondo. Offrendo una gamma diversificata di prodotti, BingX consente agli utenti flessibilità e scelta nella gestione degli asset digitali.

Guidato da una filosofia centrata sull'utente, BingX sviluppa sistematicamente e in modo completo i suoi prodotti e servizi. Per migliorare l'efficienza del capitale, BingX introdurrà il trading di futures con margine in USDC e amplierà la gamma di asset utilizzati come margini di trading, insieme ad aggiornamenti nel trading di futures con margine in coin.

Nel trading spot, BingX lancerà Launchpad e Launchpool, permettendo la partecipazione a vendite di token attraenti e l'accesso a progetti di alta qualità e rigorosamente selezionati. Per la gestione della ricchezza, BingX offrirà servizi di prestito, consentendo agli utenti di impegnare token per prestiti garantiti a tassi competitivi. La piattaforma espanderà anche le sue offerte di prodotti strutturati per includere note a doppia valuta, accumulatori/deccumulatori e prodotti snowball, fornendo opzioni di investimento diversificate.

Inoltre, BingX prevede di offrire accesso ai migliori gestori di asset cripto, portando capacità di gestione patrimoniale di qualità istituzionale ai suoi utenti.

Riconoscimento del Marchio e Responsabilità Sociale d'Impresa:

BingX rimane impegnata nella responsabilità sociale d'impresa, supportando cause di beneficenza, soccorso in caso di disastri, conservazione ambientale e progetti comunitari in tutto il mondo. Nella seconda metà del 2024, BingX prevede di approfondire i suoi contributi comunitari. Collaborando con Whale and Dolphin Conservation ed una rinomata piattaforma video, BingX produrrà un documentario per sensibilizzare sulla crudeltà della cattività e promuovere la protezione degli animali.

Partendo come la prima piattaforma di social trading per criptovalute, BingX è cresciuta fino a diventare un exchange crypto leader globale, prioritizzando sempre i suoi utenti e aggiornando i servizi per soddisfare gli obiettivi in evoluzione. Partecipando attivamente a eventi del settore e attività regionali, BingX promuove l'engagement della comunità e l'adozione globale delle criptovalute attraverso conferenze blockchain, sponsorizzazioni e seminari educativi.

Impronta Globale e Partnership Strategiche:

Mentre il 2024 assiste alla sua espansione in mercati come Turchia, Vietnam e Argentina, BingX dà priorità alla localizzazione identificando e sviluppando prodotti e campagne specificamente pensati per i mercati locali, supportati da un team dedicato con esperienza locale. Attraverso partnership strategiche e alleanze con attori transfrontalieri come il Chelsea Football Club e due campioni di UFC, BingX ha diffuso la sua influenza transfrontaliera e stabilito una presenza formidabile in mercati chiave in diversi continenti, fornendo a milioni di utenti soluzioni di trading all'avanguardia e opportunità di mercato impareggiabili. Guardando al futuro, BingX è impegnata a espandere ulteriormente il suo raggio di partnership per migliorare la presenza e l'impatto globale.

Vivien Lin, Chief Product Officer di BingX, ha espresso la sua eccitazione e gratitudine: "Mentre riflettiamo sugli ultimi sei anni e guardiamo al futuro, il nostro impegno verso l'eccellenza e l'innovazione rimane incrollabile. Insieme alla comunità di BingX e ai nostri partner, continueremo a spingere i confini di ciò che è possibile nell'industria delle criptovalute, stabilendo nuovi traguardi e promuovendo cambiamenti positivi. Grazie per essere parte del nostro viaggio, e siamo pronti a raggiungere nuove vette insieme nel 2024 e oltre."

Informazioni su BingX

Fondata nel 2018, BingX è un exchange crypto leader, che serve oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. BingX offre prodotti e servizi diversificati, tra cui spot, derivati, copy trading e gestione patrimoniale – tutti progettati per le esigenze in evoluzione degli utenti, dai principianti ai professionisti. BingX è impegnata a fornire una piattaforma affidabile che consente agli utenti di migliorare la loro competenza nel trading con strumenti e funzionalità innovative. Nel 2024, BingX è diventata orgogliosamente il principale partner del Chelsea FC, segnando un debutto entusiasmante nel mondo dello sport.

Per ulteriori informazioni, visitare: https://bingx.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2416780/6th_Anni_Expansion_1920x1080.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/4714757/BingX_logo_Logo.jpg