BingX, Kapsamlı Küresel Genişleme Stratejisi ile Altıncı Yılını Kutluyor

USDC Marjlı Vadeli işlemlerini başlatma hazırlığı,

Token satışları için Launchpad ve Launchpool ile tanıtımı,

Bölgesel destek ve özel ekiplerle birlikte Türkiye, Vietnam ve Arjantin'e açılım,

Whale and Dolphin Conservation ile hayvanların korunması konusunda farkındalık yaratmak için belgesel planı,

VILNIUS, Litvanya, 20 Mayıs 2024 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen borsalarından olan BingX, bugün, altıncı yıl dönümü kutlamaları adına kapsamlı küresel genişleme stratejisi "ExpansionX"i duyurdu. "Amazing Six" teması altında BingX, bu dönüm noktasını 13 milyon USDT'lik büyük bir ödül havuzuyla simgeleştiriyor.

BingX Marks Sixth Anniversary with Comprehensive Global Expansion Strategy

Şu anda 18 dil desteğiyle 10 milyonluk küresel bir kullanıcı tabanına hitap eden BingX, Sürekli Vadeli İşlemhacmindeki kayda değer büyüme ve Spot işlem platformunda listelenen 750 token ile liderliğini sağlamlaştırdı. "ExpansionX" girişimiyle, BingX ayak izini daha geniş alana yayarak kripto ekosistemindeki varlığını daha fazla büyütmeyi amaçlıyor.

Çeşitli Ürün Teklifleri ve Teknolojik Yenilik:

BingX'in başarısı, dünya çapındaki kripto meraklılarının ve trader'ların gelişen ihtiyaçlarını karşılayarak sürekli yenilik ve ürün çeşitliliğine olan sarsılmaz bağlılığına dayanmaktadır. Çok çeşitli ürünler sunan BingX, kullanıcılara dijital varlıkları yönetme konusunda esneklik ve seçenekler sunmaktadır.

Kullanıcı merkezli bir felsefenin rehberliğinde BingX, ürün ve hizmetlerini sistematik ve kapsamlı bir şekilde geliştirmektedir. Sermaye verimliliğini artırmak için BingX, USDC Marjlı Vadeli İşlem'i tanıtacak ve Kripto Marjlı Vadeli İşlem'indeki güncellemelerin yanı sıra işlem marjı olarak kullanılan varlık yelpazesini genişletecek.

Spot işlemlerde BingX, cazip token satışlarına katılım ve yüksek kaliteli, titizlikle incelenmiş projelere erişim sağlayan Launchpad ve Launchpool'u başlatacak. Varlık yönetimi için BingX, kullanıcıların rekabetçi oranlarda teminatlı krediler için token rehin etmelerine olanak tanıyan kredi hizmetleri sunacak. Platform ayrıca yapılandırılmış ürün tekliflerini çift para birimi notları, akümülatörler/ kümülatörler ve kartopu ürünlerini içerecek şekilde genişleterek çeşitli yatırım seçenekleri sunacak.

Ayrıca BingX, en iyi kripto varlık yöneticilerine erişim sağlayarak kullanıcılarına kurumsal kalitede varlık yönetimi yetenekleri sunmayı planlıyor.

Marka Tanınırlığı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk:

BingX, dünya çapında hayırseverlik faaliyetlerini, afet yardımlarını, çevrenin korunmasını ve toplum projelerini destekleyerek kurumsal sosyal sorumluluğa bağlılığını sürdürecek. Bu kapsamda BingX, 2024 yılının ikinci yarısında topluma katkılarını daha da artırmayı planlıyor. Whale and Dolphin Conservation ile iş birliği yapan BingX, esaretin acımasızlığı hakkında farkındalık yaratmak ve hayvanların korunmasını teşvik etmek için bir belgesel yapımcısı olacak.

İlk kripto sosyal işlem platformu olan BingX, kullanıcılarına her zaman öncelik vererek ve gelişen hedefleri karşılamak için hizmetleri yükselterek lider bir küresel kripto borsası haline geldi. Sektörel etkinliklere ve bölgesel faaliyetlere aktif olarak katılan BingX, blokzincir konferansları, sponsorluklar ve eğitim seminerleri aracılığıyla topluluk katılımını teşvik etmekte ve küresel çapta kriptonun benimsenmesini desteklemektedir.

Küresel Ayak İzleri ve Stratejik Ortaklıklar:

2024 yılında Türkiye, Vietnam ve Arjantin gibi pazarlara açılmaya başlayan BingX, yerel uzmanlığa sahip özel bir ekip tarafından desteklenen, bölgesel pazarlara özel ürünler ve kampanyalar belirleyip geliştirerek yerelleşmeye öncelik vermektedir. Chelsea Futbol Kulübü ve iki UFC şampiyonu dövüşçüleri gibi sınır ötesi oyuncularla stratejik ortaklıklar ve ittifaklar yoluyla BingX, sınır ötesi etkisini yaymış ve kıtalar arasındaki kilit pazarlarda zorlu bir varlık oluşturarak milyonlarca kullanıcıya en son alım satım çözümlerine ve benzersiz pazar fırsatlarına erişim sağlamıştır. İleriye dönük olarak BingX, küresel varlığını ve etkisini artırmak için ortaklıklarının erişimini daha da genişletmeye kararlı.

Vivien Lin, BingX Genel Ürün Yöneticisi (CPO), heyecanını ve minnettarlığını şu sözlerle dile getirdi: "Geçtiğimiz altı yılı değerlendirirken ve geleceğe bakarken, mükemmelliğe ve yeniliğe olan bağlılığımız sarsılmaz bir şekilde devam ediyor. BingX topluluğumuz ve ortaklarımızla birlikte, kripto ekosisteminde mümkün olanın sınırlarını zorlamaya, yeni kilometre taşları belirlemeye ve olumlu bir değişim yaratmaya devam edeceğiz. Yolculuğumuzun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. 2024 ve sonrasında birlikte yeni zirvelere ulaşmaya hazırız."

BingX Hakkında

2018 yılında kurulan BingX, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren lider bir kripto para borsasıdır. BingX, spot, türevler, copy trading ve varlık yönetimi dahil olmak üzere çeşitlendirilmiş ürün ve hizmetler sunmaktadır. Hepsi yeni başlayanlardan profesyonellere kadar kullanıcıların gelişen ihtiyaçları için tasarlanmıştır. BingX, kullanıcılara işlem yeterliliklerini artırmak için yenilikçi araç ve özelliklerle güçlendiren güvenilir bir platform sağlamayı taahhüt eder. BingX, 2024 yılında Chelsea FC'nin ana ortağı olmaktan gurur duyarak spor dünyasında heyecan verici bir ilke imza attı.

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