BingX signe un accord avec Chelsea en tant que partenaire officiel d'échange de cryptomonnaies

LONDON, 5 janvier 2024 /PRNewswire/ -- BingX, échange de cryptomonnaies comptant plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde, a obtenu le titre de partenaire officiel de l'équipe masculine de Chelsea pour le reste de la saison 2023/24, et restera partenaire lors des deux saisons suivantes.

Ce partenariat stratégique, qui marque la première entrée de BingX dans le domaine du sport et du divertissement tout en témoignant d'un engagement commun en faveur de l'excellence, réunit deux grands noms de l'industrie prêts à façonner l'avenir. Le Chelsea FC, fort de son histoire et de son dévouement à établir des points de référence, s'associe à BingX, qui a révolutionné le paysage des cryptomonnaies depuis sa création en 2018.

Casper Stylsvig, directeur des revenus du Chelsea FC, a commenté : "Nous sommes ravis de donner le coup d'envoi de 2024 avec l'annonce d'un partenariat extrêmement prometteur pour le Club. Notre engagement envers l'un des échanges de cryptomonnaies à la croissance la plus rapide au monde est un signal de l'ambition du Club d'innover et de développer notre réseau de partenariats. BingX et Chelsea partagent la même passion et le même engagement à investir dans l'avenir, et nous sommes impatients de collaborer avec eux au cours des prochaines saisons."

Vivien Lin, Chief Product Officer chez BingX, a fait part de son enthousiasme quant au partenariat : "Cette collaboration entre BingX et Chelsea témoigne de notre vision commune de l'avenir. Les deux entités sont animées par une approche visionnaire. Ensemble, nous sommes déterminés à proposer des expériences innovantes qui trouveront un écho auprès de nos utilisateurs et des fans de Chelsea. Ce partenariat ne concerne pas seulement le moment présent : il vise à co-créer un avenir où l'excellence et les projets novateurs définiront notre parcours commun."

Dans le cadre de ce partenariat, Chelsea et BingX collaboreront sur un ensemble d'activités axées sur la croissance globale de la marque et sur l'engagement des fans de Chelsea et des utilisateurs de BingX grâce à un contenu numérique passionnant. La marque BingX sera mise en évidence sur l'emblématique Stamford Bridge et sur le terrain d'entraînement du Club. BingX sera en contact avec des centaines de millions de fans de Chelsea à travers le monde, ainsi qu'avec les milliards de téléspectateurs qui suivent la Premier League chaque saison.

À propos de BingX

Fondé en 2018, BingX est un échange de cryptomonnaies majeur servant plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde entier. BingX propose des produits et des services diversifiés, notamment le spot trading, les produits dérivés, le copy trading et la gestion d'actifs ; tous sont conçus pour répondre aux besoins évolutifs des utilisateurs, qu'ils soient débutants ou professionnels. BingX s'engage à fournir une plateforme sécurisée et transparente qui offre aux utilisateurs des fonctionnalités et des outils innovants afin d'améliorer leurs compétences de trading.

À propos du Chelsea Football Club

Fondé en 1905, Chelsea est le Club de football le plus central de Londres, basé au stade emblématique de Stamford Bridge, d'une capacité de 40 000 places. Surnommé "The Blues", le Club a remporté la Ligue des champions pour la première fois en 2012. Il a également remporté la Premier League à cinq reprises, la FA Cup à huit reprises, la Football League Cup à cinq reprises, l'UEFA Europa League à deux reprises, la Coupe des vainqueurs de coupe de l'UEFA à deux reprises, la Super Coupe de l'UEFA à deux reprises et le Championnat de la Football League à une reprise, en 1955.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2311104/BingX_Inks_Deal_With_Chelsea_as_Official_Crypto_Exchange_Partner.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/4478184/BingX_logo_Logo.jpg