BingX, Chelsea'nin Resmi Kripto Para Borsa Ortağı Oldu

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BingX

05 Jan, 2024, 04:00 ET

LONDRA, 5 Ocak 2024 /PRNewswire/ -- Dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcısı olan önde gelen kripto para borsası BingX, 2023/24 sezonunun geri kalanı için Chelsea'nin Erkek Futbol formalarına ve sonraki iki sezon için de Erkek Futbol idman formalarına "Resmi Kol Sponsoru" oldu.

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BingX Inks Deal With Chelsea as Official Crypto Exchange Partner
BingX Inks Deal With Chelsea as Official Crypto Exchange Partner

BingX'in spor ve eğlence sektörüne ilk adımını atan ve mükemmelliğe olan ortak bağlılığın bir kanıtı olan bu stratejik ortaklık, geleceği şekillendirmeye hazır iki endüstri gücünü bir araya getiriyor. Zengin geçmişi ve ölçütleri belirleme konusundaki kararlılığıyla Chelsea FC, 2018'deki kuruluşundan bu yana kripto para dünyasında devrim yaratan BingX ile güçlerini birleştiriyor.

Chelsea FC Gelir Müdürü (CRO) Casper Stylsvig şu yorumu yaptı: "2024'ü kulüp için son derece heyecan verici bir ortaklığın duyurusuyla başlatmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünyanın en hızlı büyüyen kripto para borsalarından biriyle olan uyumumuz, kulübümüzün ortaklık ağımızı yenileme ve büyütme tutkusunun bir işaretidir. Hem BingX hem de Chelsea geleceğe yatırım yapma tutkusunu ve kararlılığını paylaşıyor ve önümüzdeki sezonlarda onlarla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz."

Vivien Lin, BingX Genel Ürün Yöneticisi (CPO), ortaklıktan duyduğu heyecanı dile getirdi: "BingX ve Chelsea arasındaki bu iş birliği, geleceğe yönelik ortak vizyonumuzu ortaya koyuyor. Her iki şirket de vizyoner bir yaklaşımla hareket ediyor ve birlikte kullanıcılarımız ve Chelsea taraftarları arasında yankı uyandıracak yenilikçi deneyimler yaratacağız. Bu ortaklık sadece bugünle ilgili değil, mükemmelliğin ve ileri görüşlü deneyimlerin birlikte yolculuğumuzu tanımladığı bir geleceği birlikte yaratmakla ilgili."

Bu dinamik ortaklıkta Chelsea ve BingX, küresel marka büyümesine ve heyecan verici dijital içerik aracılığıyla hem Chelsea taraftarlarının hem de BingX kullanıcılarının ilgisini çekmeye odaklanan bir dizi etkinlikte iş birliği yapacak. BingX markası, kulübün ikonik Stamford Bridge ve antrenman sahasında belirgin bir şekilde yer alacak. BingX, dünya çapındaki yüz milyonlarca sadık Chelsea taraftarının yanı sıra her sezon Premier Lig'i izleyen milyarlarca kişiyle de bağlantı kuracak.

Chelsea Futbol Kulübü Hakkında

1905 yılında kurulan Chelsea, 40.000 kişilik ikonik Stamford Bridge stadyumunda yer alan Londra'nın en merkezi futbol kulübüdür. 'Maviler' lakaplı kulüp 2012 yılında ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış, ayrıca 1955 yılından bu yana beş kez Premier Lig, sekiz kez FA Cup, beş kez Football League Cup, iki kez UEFA Avrupa Ligi, iki kez UEFA Kupa Galipleri Kupası, iki kez UEFA Süper Kupası ve bir kez de Football League Championship'i kazanmıştır.

BingX Hakkında

2018 yılında kurulan BingX, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren lider bir kripto para borsasıdır. BingX, yeni başlayanlardan profesyonellere kadar kullanıcıların gelişen ihtiyaçları için tasarlanmış spot, türev, copy trade ve varlık yönetimi dahil olmak üzere çeşitlendirilmiş ürün ve hizmetler sunmaktadır. BingX, kullanıcılara ticaret yeterliliklerini artırmak için yenilikçi araçlar ve özelliklerle güçlendiren güvenilir ve şeffaf bir platform sağlamayı taahhüt eder.

BingX'i ziyaret edin: https://www.bingx.com/tr-tr/

BingX topluluğumuza katılın ve en son tekliflerimizden haberdar olun:

Telegram: https://t.me/BingXOfficial

Twitter: https://twitter.com/BingXOfficial

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2311104/BingX_Inks_Deal_With_Chelsea_as_Official_Crypto_Exchange_Partner.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/4478184/BingX_logo_Logo.jpg

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