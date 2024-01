BingX fecha acordo de patrocínio com o time do Chelsea

LONDON, 5 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- A BingX, exchange de criptomoedas com mais de 10 milhões de usuários globais, garantiu oficialmente o título de Parceiro Oficial de Manga para os kits de jogo masculino do Chelsea para o restante da temporada 2023/24, bem como para os kits de treinamento masculino para as duas temporadas subsequentes.

BingX Inks negocia com Chelsea como parceiro oficial do Crypto Exchange

Essa parceria estratégica, que marca a primeira incursão da BingX em esportes e entretenimento e é um testemunho do compromisso compartilhado com a excelência, une duas potências do setor preparadas para moldar o futuro. O Chelsea FC, com sua rica história e dedicação ao estabelecimento de padrões de referência, une forças com a BingX, que revolucionou o cenário das criptomoedas desde sua criação em 2018.

Casper Stylsvig, diretor de receita do Chelsea FC, comentou: "Estamos entusiasmados em dar início a 2024 com o anúncio de uma parceria extremamente empolgante para o clube. Nosso alinhamento com uma das exchanges de criptomoedas que mais crescem no mundo é um sinal da ambição do clube de inovar e aumentar nossa rede de parcerias. Tanto a BingX quanto o Chelsea compartilham a paixão e o compromisso de investir no futuro, e estamos ansiosos para colaborar com eles nas próximas temporadas."

Vivien Lin, diretora de produtos do BingX, expressou seu entusiasmo com a parceria: "Essa colaboração entre a BingX e o Chelsea indica nossas visões compartilhadas para o futuro. Ambas as entidades são movidas por uma abordagem visionária e, juntas, estamos preparadas para trazer experiências inovadoras que repercutirão entre nossos usuários e os torcedores do Chelsea. Essa parceria não é apenas sobre o presente; é sobre a cocriação de um futuro em que a excelência e as experiências com visão de futuro definem nossa jornada juntos."

Nessa parceria dinâmica, o Chelsea e a BingX colaborarão em uma série de atividades com foco no crescimento global da marca e no engajamento dos torcedores do Chelsea e dos usuários da BingX por meio de conteúdo digital empolgante. A marca BingX será apresentada com destaque no icônico Stamford Bridge e no campo de treinamento do clube. A BingX se conectará com centenas de milhões de torcedores leais do Chelsea em todo o mundo, bem como com bilhões de pessoas que acompanham a Premier League a cada temporada.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma exchange de criptomoedas líder que atende a mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. A BingX oferece produtos e serviços diversificados, incluindo spot, derivativos, copy trading e gerenciamento de ativos - todos projetados para as necessidades em evolução dos usuários, de iniciantes a profissionais. A BingX tem o compromisso de fornecer uma plataforma confiável e transparente que capacita os usuários com ferramentas e recursos inovadores para elevar sua proficiência em negociação.

Sobre o Chelsea Football Club

Fundado em 1905, o Chelsea é o clube de futebol mais central de Londres, com sede no icônico estádio Stamford Bridge, com capacidade para 40.000 pessoas. Apelidado de "The Blues", o clube conquistou a Liga dos Campeões pela primeira vez em 2012 e também ganhou a Premier League cinco vezes, a FA Cup oito vezes, a Football League Cup cinco vezes, a UEFA Europa League duas vezes, a UEFA Cup Winners' Cup duas vezes, a UEFA Super Cup duas vezes e o Football League Championship uma vez, em 1955.

