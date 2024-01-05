BingX заключил соглашение с ФК «Челси» в качестве официального криптовалютного партнера

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BingX

05 янв, 2024, 09:00 GMT

ЛОНДОН, 5 января 2024 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа с более чем 10 миллионами пользователей по всему миру, получила титул официального партнера игровой формы «Челси» на оставшуюся часть сезона 2023/24, а также мужской тренировочной формы на последующие два сезона 2024/2025 и 2025/2026.

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BingX Inks Deal With Chelsea as Official Crypto Exchange Partner
BingX Inks Deal With Chelsea as Official Crypto Exchange Partner

Это стратегическое партнерство и первая интервенция BingX в сферу спорта и развлечений объединяет две отраслевые державы, готовые формировать будущее. ФК "Челси", обладающий богатой историей и стремлением устанавливать стандарты, объединяет усилия с BingX, который произвел революцию в сфере криптовалют с момента своего создания в 2018 году.

Каспер Стилсвиг, коммерческий директор ФК "Челси", прокомментировал: «Мы рады начать 2024 год с объявления о чрезвычайно интересном партнерстве для клуба. Наше сотрудничество с одной из самых быстрорастущих криптовалютных бирж в мире является знаком стремления клуба внедрять инновации и расширять нашу партнерскую сеть. И BingX, и "Челси" разделяют страсть и стремление инвестировать в будущее, и мы с нетерпением ждем сотрудничества с ними в предстоящих сезонах».

Вивьен Лин, директор по продуктам BingX, выразила свой восторг по поводу партнерства: «Это сотрудничество между BingX и "Челси" отражает наше общее видение будущего. Обе организации руководствуются дальновидным подходом, и вместе мы готовы создавать инновационные решения. опыт, который найдет отклик у наших пользователей и болельщиков "Челси". Это партнерство касается не только настоящего; оно направлено на совместное создание будущего, в котором совершенство и дальновидный опыт определяют наше совместное путешествие».

В рамках этого динамичного партнерства "Челси" и BingX будут сотрудничать в ряде мероприятий, направленных на глобальный рост бренда и привлечение как поклонников "Челси", так и пользователей BingX посредством захватывающего цифрового контента. Бренд BingX будет широко представлен на знаменитом "Стэмфорд Бридж" и тренировочной базе клуба. BingX свяжется с сотнями миллионов преданных болельщиков "Челси" по всему миру, а также с миллиардами, которые каждый сезон будут следить за Премьер-лигой.

О BingX

BingX, основанная в 2018 году, является ведущей криптовалютной биржей, обслуживающей более 10 миллионов пользователей по всему миру. BingX предлагает разнообразные продукты и услуги, в том числе спотовые, деривативы, копи-трейдинг и управление активами — все они разработаны с учетом растущих потребностей пользователей, от новичков до профессионалов. BingX стремится предоставить надежную и прозрачную платформу, которая предоставляет пользователям инновационные инструменты и функции для повышения их торговых навыков.

О футбольном клубе "Челси"

Основанный в 1905 году, "Челси" — самый центральный футбольный клуб Лондона, базирующийся на знаменитом стадионе «Стэмфорд Бридж» вместимостью 40 000 человек. По прозвищу «Синие», клуб впервые выиграл Лигу чемпионов в 2012 году, а также пять раз выиграл Премьер-лигу, восемь раз Кубок Англии, пять раз Кубок Футбольной лиги, дважды Лигу Европы УЕФА и Кубок УЕФА. Дважды Кубок победителей, дважды Суперкубок УЕФА и один раз чемпионат Футбольной лиги в 1955 году.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2311104/BingX_Inks_Deal_With_Chelsea_as_Official_Crypto_Exchange_Partner.jpg 
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/4478184/BingX_logo_Logo.jpg

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