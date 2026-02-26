BOC Group przedstawia ADONIS 18.0: Nowy wymiar inteligentnego zarządzania procesami

Nowe funkcje przyspieszają modelowanie, poprawiają transparentność procesów i łączą projektowanie z faktycznym działaniem procesów

WARSZAWA, Polska, 26 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- BOC Group ogłasza premierę ADONIS 18.0 – najnowszej wersji swojego systemu do zarządzania procesami biznesowymi. Nowa wersja wprowadza usprawnienia, które przyspieszają modelowanie procesów, zwiększają precyzję analiz i poprawiają przejrzystość struktury w wielopoziomowych procesach.

W miarę jak organizacje rozwijają swoje inicjatywy BPM, coraz większe znaczenie ma nie sama dokumentacja, lecz realne usprawnienia procesów. ADONIS 18.0 odpowiada na te potrzeby, zmniejszając nakład pracy przy modelowaniu, zwiększając widoczność wykonania procesów i oferując klarowny kontekst strukturalny w całej organizacji.

Jednym z najważniejszych usprawnień jest wspierane AI odkrywanie procesów z dokumentów w Asystencie AI. Funkcja ta pozwala w kilka sekund przekształcić SOP-y i istniejącą dokumentację w kompletne diagramy procesów biznesowych. Zamiast zaczynać od zera, organizacje mogą bazować na dostępnych materiałach, co pozwala szybciej projektować procesy, z jednoczesnym zachowaniem ich spójności i wysokiej jakości.

ADONIS 18.0 oferuje też w pełni konfigurowalne kokpity, które umożliwiają stworzenie osobistego kokpitu procesowego – pokazującego dokładnie to, co użytkownik chce analizować. Ulepszone sprawdzanie zgodności w ADONIS Process Mining Essentials pozwala bezpośrednio porównać zaprojektowane procesy z rzeczywistymi danymi z realizacji procesu. Dzięki temu odchylenia są od razu widoczne, a inicjatywy doskonalenia można weryfikować z namacalnym, mierzalnym efektem.

Nowa wizualizacja hierarchii procesów pomaga łatwo odnaleźć się w powiązaniach między różnymi poziomami procesów. Dzięki niej pracownicy od razu rozumieją kontekst procesów i widzą, jak ich indywidualna praca wpisuje się w szersze cele organizacji.

„W ADONIS 18.0 skupiamy się na tym, co w BPM jest najważniejsze: zamienianiu wiedzy o procesach w jasne wskazówki do działania" – mówi Tobias Rausch, Product Manager ADONIS. „Chodzi o to, by dokumentacja, realizacja i podejmowanie decyzji były spójne – tak, aby informacje z procesów od razu przekładały się na wyniki".

Poza funkcjonalnymi usprawnieniami, warto zaznaczyć, że 18.0 ADONIS 18 działa w oparciu o nowoczesną architekturę korzystającą z konteneryzacji oraz systemu operacyjnego Linux, co pozwala na szybsze wprowadzanie innowacji, przy zachowaniu elastyczności wdrożeń, otwartego modelu danych i bezpieczeństwa klasy korporacyjnej.

ADONIS 18.0 jest już dostępny dla klientów SaaS w BOC AWS Cloud. Więcej informacji znajdziesz na stronie BOC Group.

O BOC Group

BOC Group jest producentem i dostawcą najnowocześniejszego oprogramowania do modelowania w takich domenach jak BPM, EA i GRC, w celu efektywnego i wszechstronnego zarządzania przedsiębiorstwem w erze cyfrowej. Oferowane przez nas narzędzia opierają się na wzajemnej wymianie danych, dzięki czemu mogą swobodnie dostosowywać się do Twoich potrzeb i współpracować z szeroką gamą aplikacji powiązanych.

Do globalnych klientów korzystających z systemu ADONIS należą m.in. Airbus, Allianz, Emerson, Generali, Hilti, Rewe i Telefonica oraz wielu innych.

Kontakt

BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o.

Łukasz Piotrowski

Key Account Manager

+48 735 196 763

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2466100/5813002/BOC_Logo.jpg