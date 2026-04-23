Brandwatch étend sa couverture des données dans la région Asie-Pacifique afin de mieux informer les spécialistes du marketing du monde entier

Un nouvel accès aux principales plateformes de la région Asie-Pacifique aide les entreprises internationales à mieux cerner des publics hétérogènes et à agir avec davantage d'assurance

BRIGHTON, Royaume-Uni, April 23, 2026 /PRNewswire/ -- Brandwatch, une société du groupe Cision et leader mondial dans le domaine de l'analyse des réseaux sociaux et des médias, a annoncé aujourd'hui l'extension de sa couverture de données sur les principales plateformes de la région Asie-Pacifique, aidant ainsi les multinationales à relever un défi de plus en plus important : l'écart entre l'accès aux données et la véritable compréhension du public.

Malgré des volumes de données sans précédent, une étude récente de Brandwatch a révélé que seulement 25 % des spécialistes du marketing comprennent vraiment leur public. Les signaux sont omniprésents, mais ils ne sont pas reliés d'une manière qui permette de prendre des décisions en toute confiance.

L'une des principales raisons est que les données sont incomplètes.

De nombreuses multinationales s'appuient encore sur les signaux provenant d'un ensemble limité de plateformes principalement occidentales. Mais le comportement des consommateurs s'inscrit dans une perspective internationale, et il est en grande partie façonné au sein d'écosystèmes qui restent sous-représentés dans les modèles de données traditionnels.

La région Asie-Pacifique compte plus de 2,5 milliards d'utilisateurs de réseaux sociaux et est à l'origine de certaines des tendances les plus marquantes dans les domaines du commerce, de la culture et des contenus.

Pourtant, de nombreuses stratégies reposent sur une vision partielle du monde. Pour réussir sur ces marchés, il faut plus qu'une simple traduction. Cela nécessite une intelligence culturelle, fondée sur une compréhension claire des échanges, des comportements et des signaux qui caractérisent le paysage numérique de la région Asie-Pacifique.

La couverture élargie de Brandwatch inclut l'accès aux principales plateformes de la région Asie-Pacifique, telles que WeChat, Weibo et RedNote, qui jouent chacune un rôle essentiel dans le façonnement du comportement des consommateurs, la découverte des produits et la perception des marques dans toute la région.

Cette analyse s'appuie sur des bases de données soigneusement sélectionnées, conçues pour mettre en évidence les signaux les plus pertinents et les tendances émergentes, sans submerger les équipes de données brutes.

Lorsque ces signaux apparaissent sur les plateformes occidentales, l'occasion d'intervenir est souvent déjà passée. Une visibilité plus précoce change la donne. Elle permet aux marques d'anticiper les changements, d'agir avec confiance et de façonner les résultats.

Grâce à sa couche d'intelligence innovante, Iris AI, Brandwatch transforme et agrège des données complexes et multilingues en informations exploitables, aidant ainsi les équipes à interpréter les signaux au-delà des langues, des alphabets et des contextes culturels.

Grâce à son expertise régionale dans toute la région Asie-Pacifique et à ses analyses internationales, Brandwatch assiste les équipes dans leur transition d'une vision fragmentée vers une vision plus complète de leur public.

« Les marques qui s'imposeront dans la prochaine ère ne seront pas celles qui disposent du plus grand volume de données, mais celles qui ont une vision plus complète du monde », a déclaré Jim Daxner, directeur des produits chez Cision. « Trop de décisions sont encore prises sur la base de signaux partiels. L'approfondissement de notre couverture de données dans la région Asie-Pacifique permet à nos clients d'avoir une vue d'ensemble, et d'agir en toute confiance. »

Le comportement des consommateurs devenant de plus en plus global et fragmenté, la capacité à connecter les signaux entre les régions, déterminera l'efficacité avec laquelle les marques comprendront leur public et la confiance avec laquelle elles agiront sur la base de cette compréhension.

À propos de Brandwatch

Brandwatch est la principale suite de gestion des médias sociaux et de renseignements sur les consommateurs, permettant aux marques de voir et d'être vues, de comprendre et d'être comprises par les publics qui comptent le plus. Bénéficiant de la confiance de la moitié du classement Forbes 100, Brandwatch dote les entreprises les plus innovantes du monde, d'informations et d'outils alimentés par l'IA pour saisir les opportunités, renforcer l'engagement et accélérer la croissance.

Notre suite complète couvre l'intelligence du consommateur, le marketing d'influence et la gestion des médias sociaux, permettant aux marques et aux agences d'exécuter des stratégies basées sur les données à l'échelle.

Brandwatch fait partie de la famille des marques Cision, aux côtés de CisionOne, Trajaan et PR Newswire.

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