Brandwatch utökar datatäckningen i APAC för att stärka globala insikter för marknadsförare

Ny tillgång till centrala APAC-plattformar hjälper globala företag att förstå fragmenterade globala målgrupper och agera med större säkerhet

BRIGHTON, Storbritannien, 23 april 2026 /PRNewswire/ -- Brandwatch, ett Cision-företag och en global ledare inom social- och medieanalys, meddelade idag en utökad datatäckning över centrala plattformar i Asien och Stillahavsregionen, vilket hjälper globala företag att hantera en växande utmaning: klyftan mellan tillgång till data och verklig målgruppsförståelse.

Trots oöverträffade datamängder visar en nyligen genomförd studie av Brandwatch att endast 25 % av marknadsförare verkligen förstår sina målgrupper. Signaler finns överallt, men de är inte sammanlänkade på ett sätt som stödjer trygga beslutsfattanden.

En av de främsta orsakerna är ofullständiga data.

Många globala företag förlitar sig fortfarande på signaler från ett begränsat antal huvudsakligen västerländska plattformar. Men konsumentbeteende är globalt, och mycket av det formas inom ekosystem som fortfarande är underrepresenterade i traditionella datamodeller.

APAC är hem för över 2,5 miljarder användare av sociala medier och driver några av de mest inflytelserika trenderna inom handel, kultur och innehåll.

Ändå bygger många strategier på en ofullständig bild av världen. Framgång på dessa marknader kräver mer än enkel översättning. Det kräver kulturell intelligens, byggd på en tydlig förståelse av de samtal, beteenden och signaler som definierar det digitala landskapet i APAC.

Brandwatchs utökade täckning inkluderar tillgång till ledande APAC-plattformar såsom WeChat, Weibo och RedNote, vilka alla spelar en avgörande roll i att forma konsumentbeteende, produktupptäckt och varumärkesuppfattning i regionen.

Denna täckning levereras genom kuraterade datamängder, utformade för att lyfta fram de mest relevanta signalerna och framväxande trender, utan att överväldiga team med rådata.

När dessa signaler väl syns på västerländska plattformar har möjligheten att agera ofta redan passerat. Tidigare insyn förändrar detta. Det gör det möjligt för varumärken att förutse förändringar, agera med säkerhet och påverka utfall.

Genom sitt innovativa intelligenslager, Iris AI, omvandlar och aggregerar Brandwatch komplex, flerspråkig data till handlingsbara insikter, vilket hjälper team att tolka signaler över språk, skriftsystem och kulturella sammanhang.

Kombinerat med regional expertis i APAC och globalt stöd för insikter hjälper Brandwatch team att gå från fragmenterade signaler till en mer komplett bild av sin målgrupp.

"De varumärken som vinner i nästa era kommer inte att vara de med mer data, utan de med en mer komplett bild av världen," sade Jim Daxner, Chief Product Officer på Cision. "Alltför många beslut fattas fortfarande baserat på ofullständiga signaler. Att fördjupa vår datatäckning i APAC hjälper våra kunder att se hela bilden och agera på den med säkerhet."

I takt med att konsumentbeteende blir allt mer globalt och fragmenterat kommer förmågan att koppla samman signaler över regioner att avgöra hur effektivt varumärken förstår sina målgrupper och hur tryggt de agerar utifrån den förståelsen.

Om Brandwatch

Brandwatch är den ledande sviten för social mediehantering och konsumentintelligens, som ger varumärken möjlighet att se och bli sedda, att förstå och bli förstådda av de målgrupper som betyder mest. Med förtroende från hälften av företagen på Forbes 100-listan utrustar Brandwatch världens mest innovativa företag med AI-drivna insikter och verktyg för att ta tillvara möjligheter, stärka engagemang och accelerera tillväxt.

Vår heltäckande svit omfattar konsumentinsikter, influencer marketing och social media management och gör det möjligt för varumärken och byråer att genomföra datadrivna strategier i stor skala.

Brandwatch ingår i Cision-familjens varumärken, tillsammans med CisionOne, Trajaan och PR Newswire.

