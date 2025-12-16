Brandwatch nommé Leader dans la gestion des réseaux sociaux et Major Player dans le marketing d'influence dans des nouveaux rapports d'analyse 2025

Brandwatch est doublement reconnu par les analystes d'IDC et de QKS pour ses capacités d'IA dans la gestion des réseaux sociaux et le marketing d'influence.

BRIGHTON, Royaume-Uni, 16 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Brandwatch, une société de Cision et un chef de file mondial de la veille des consommateurs et de la gestion des réseaux sociaux, a été reconnu par deux cabinets d'analystes de premier plan pour son innovation, ses capacités d'entreprise et son impact dans l'écosystème du marketing moderne.

Brandwatch a été nommé Leader dans la QKS SPARK Matrix™ pour les plateformes de gestion des réseaux sociaux, 2025 et Major Player dans l'IDC MarketScape: plateformes mondiales de marketing d'influence pour les grandes entreprises, 2025.

Ces reconnaissances reflètent la position de Brandwatch en tant que suite sociale unifiée qui relie l'écoute, la publication, l'engagement, l'analyse et le marketing d'influence, grâce à sa technologie avancée Iris AI.

QKS SPARK Matrix™ : Brandwatch récompensé pour sa gestion des réseaux sociaux basée sur l'IA

Dans le rapport SPARK Matrix™ 2025, QKS met en avant l'approche de bout en bout de Brandwatch en matière d'écoute approfondie, de publication cross-canal, d'engagement et d'analyse en temps réel. Comme le note QKS, « Brandwatch est reconnu pour sa combinaison de capacités d'écoute approfondie, de flux de publication et d'engagement unifiés, et d'analyse en temps réel et d'intelligence de contenu Iris AI ».

La SPARK Matrix™ évalue les fournisseurs sur l'excellence technologique et l'impact sur les clients, positionnant Brandwatch comme un acteur de premier ordre pour les entreprises à la recherche d'une gestion des médias sociaux évolutive et alimentée par l'IA.

IDC MarketScape: Brandwatch Influence reconnu pour sa gestion des créateurs et des campagnes à l'échelle de l'entreprise

L'IDC MarketScape reconnaît également la plateforme Influence de Brandwatch pour sa capacité à soutenir les programmes des créateurs mondiaux, depuis la découverte et l'approbation jusqu'au suivi du contenu et à l'établissement de rapports. Selon IDC, « La plateforme Influence de Brandwatch permet aux marques et aux agences de découvrir, d'évaluer, de gérer et de mesurer les collaborations avec les influenceurs à grande échelle », grâce à un suivi automatisé, des analyses et des flux de travail intégrés.

IDC souligne que la vaste base de données de créateurs de Brandwatch, les outils de découverte alimentés par l'IA et la connexion à la suite complète de Brandwatch sont des différentiateurs clés pour les grandes entreprises et les agences qui gèrent l'activité des influenceurs sur plusieurs marchés.

« Ces reconnaissances de QKS et d'IDC renforcent la stratégie que nous avons mise en œuvre », déclare Jim Daxner, Chief Product Officer de Cision, société mère de Brandwatch. « Les entreprises ont besoin d'une vision claire, d'une efficacité opérationnelle et d'une IA qui donne des résultats tangibles. Brandwatch rassemble tout cela au sein d'une plateforme unifiée. Cette validation reflète le travail accompli par nos équipes pour aider les clients à aller plus vite, à prendre de meilleures décisions et à avoir un impact réel sur l'entreprise ».

Télécharger les extraits du rapport d'analyse 2025

Les équipes de marketing et de communication peuvent accéder à extraits gratuits des deux rapports :

Télécharger l'extrait de QKS SPARK Matrix™

Télécharger l'extrait d'IDC MarketScape

À propos de Brandwatch

Brandwatch est le leader de la gestion des réseaux sociaux et de la veille des consommateurs, permettant aux marques de voir et d'être vues, de comprendre et d'être comprises par les publics qui comptent le plus. Bénéficiant de la confiance de la moitié des personnes du classement Forbes 100, Brandwatch dote les entreprises les plus innovantes du monde d'informations et d'outils alimentés par l'IA leur permettant de saisir les opportunités, de renforcer l'engagement et d'accélérer la croissance.

Notre suite complète couvre la Consumer Intelligence, le marketing d'influence et la gestion des médias sociaux, permettant aux marques et aux agences d'exécuter des stratégies basées sur les données à grande échelle.

À propos d'IDC MarketScape

Le modèle d'évaluation des fournisseurs IDC MarketScape est conçu pour fournir une vue d'ensemble de la compétitivité des fournisseurs de TIC (technologies de l'information et de la communication) sur un marché donné. La méthodologie de recherche adopte une approche de notation rigoureuse basée sur des critères qualitatifs et quantitatifs qui aboutit à une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur sur un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre clair dans lequel les offres de produits et de services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs sur le marché des fournisseurs de technologies de l'information et des télécommunications peuvent être comparés de manière pertinente. Le cadre fournit également aux acheteurs de technologie une évaluation à 360 degrés des forces et des faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

Brandwatch fait partie de la famille de marques Cision, aux côtés de CisionOne et PR Newswire.

