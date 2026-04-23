Brandwatch amplia la copertura dati nella regione APAC per rafforzare le analisi globali a disposizione degli operatori di marketing

Il nuovo accesso alle principali piattaforme dell'area APAC consente alle imprese globali di comprendere un pubblico mondale frammentato e di agire con maggiore sicurezza

BRIGHTON, Regno Unito, 23 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Brandwatch, azienda Cision e leader mondiale nella social e media intelligence, ha annunciato oggi l'ampliamento della copertura dati per le principali piattaforme dell'area Asia-Pacifico, aiutando le imprese mondiali ad affrontare una sfida crescente: il divario tra l'accesso ai dati e la reale comprensione del pubblico.

Nonostante volumi di dati senza precedenti, un recente studio di Brandwatch ha rilevato che solo il 25% dei professionisti del marketing conosce davvero il proprio pubblico. I segnali sono ovunque, ma la mancanza di una connessione tra loro impedisce di prendere decisioni sicure.

Uno dei motivi principali è la mancanza di dati completi.

Molte imprese globali si affidano ancora a segnali provenienti da un insieme limitato di piattaforme prevalentemente occidentali. Ma il comportamento dei consumatori è un fenomeno globale che si sviluppa in gran parte all'interno di ecosistemi che rimangono sottorappresentati nei modelli di dati tradizionali.

Con oltre 2,5 miliardi di utenti social, la regione APAC è il motore di alcune delle tendenze più influenti a livello commerciale, culturale e di contenuti.

Tuttavia, molte strategie si basano su una visione parziale del mondo. Avere successo in questi mercati richiede più di una semplice traduzione. Occorre un'intelligenza culturale basata su una chiara comprensione delle conversazioni, dei comportamenti e dei segnali che definiscono il panorama digitale della regione APAC.

L'ampliamento della copertura di Brandwatch include l'accesso alle principali piattaforme APAC come WeChat, Weibo e RedNote, ognuna delle quali svolge un ruolo cruciale nel plasmare il comportamento dei consumatori, la scoperta dei prodotti e la percezione del brand in tutta la regione.

Tale copertura viene fornita attraverso set di dati selezionati, progettati per far emergere i segnali più rilevanti e le tendenze emergenti, evitando di sovraccaricare i team con dati grezzi.

Quando questi segnali arrivano sulle piattaforme occidentali, spesso il momento opportuno per agire è già trascorso. Una visibilità anticipata cambia questa situazione. Permette ai brand di anticipare i cambiamenti, agire con sicurezza e orientare i risultati.

Grazie a Iris AI, il suo innovativo livello di intelligenza artificiale, Brandwatch trasforma e aggrega dati complessi e multilingue in informazioni utili, aiutando i team a interpretare i segnali in diverse lingue, sistemi di scrittura e contesti culturali.

In combinazione con le competenze regionali in tutta l'area APAC e il supporto di analisi globale, Brandwatch aiuta i team a trasformare segnali frammentati in una visione più completa del proprio pubblico.

"I brand vincenti della prossima era non saranno quelli con la maggior quantità di dati, ma quelli con una visione più completa del mondo", ha affermato Jim Daxner, Responsabile del prodotto di Cision. "Troppe decisioni vengono ancora prese sulla base di segnali parziali. Ampliare la nostra copertura dati nella regione APAC aiuta i nostri clienti ad avere una visione completa della situazione e ad agire di conseguenza con sicurezza".

Con la crescente globalizzazione e frammentazione dei comportamenti dei consumatori, la capacità di collegare i segnali tra le diverse regioni determinerà l'efficacia con cui i brand comprendono il proprio pubblico e la sicurezza con cui agiscono in base a tale comprensione.

Informazioni su Brandwatch

Brandwatch è la suite leader per la gestione dei social media e la consumer intelligence, che consente ai brand di vedere e di essere visti, di comprendere ed essere compresi dal pubblico che conta di più. Scelta da metà delle aziende presenti nella classifica Forbes 100, Brandwatch fornisce alle imprese più innovative al mondo strumenti e analisi basati sull'IA, in modo da cogliere le opportunità, rafforzare il coinvolgimento e accelerare la crescita.

La nostra suite completa comprende servizi di consumer intelligence, influencer marketing e gestione dei social media, consentendo a marchi e agenzie di attuare strategie basate sui dati su larga scala.

Brandwatch fa parte del gruppo di marchi Cision, insieme a CisionOne, Trajaan e PR Newswire.

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