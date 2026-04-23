Brandwatch Mở Rộng Phạm Vi Dữ Liệu tại Khu Vực Châu Á Thái Bình Dương Nhằm Tăng Cường Năng Lực Thấu Hiểu Thị Trường Toàn Cầu cho Các Nhà Tiếp Thị

Khả năng tiếp cận mới các nền tảng trọng yếu tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương giúp doanh nghiệp đa quốc gia thấu hiểu phân khúc khách hàng toàn cầu vốn đang bị phân tán, từ đó tự tin đưa ra các quyết định chiến lược

BRIGHTON, Vương Quốc Anh, ngày 23 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Brandwatch, đơn vị trực thuộc Cision và là tên tuổi hàng đầu thế giới về giải pháp thấu hiểu truyền thông và mạng xã hội , hôm nay đã công bố mở rộng độ phủ dữ liệu trên các nền tảng trọng điểm tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, hỗ trợ các doanh nghiệp đa quốc gia giải quyết thách thức cốt lõi đang ngày một gia tăng: khoảng cách giữa việc tiếp cận dữ liệu và khả năng thấu hiểu khách hàng thực thụ.

Bất chấp khối lượng dữ liệu khổng lồ chưa từng có, một nghiên cứu gần đây của Brandwatch chỉ ra rằng chỉ 25% nhà tiếp thị thực sự thấu hiểu khách hàng của họ. Dù các tín hiệu dữ liệu hiện diện ở khắp mọi nơi, nhưng chúng thiếu sự liên kết cần thiết để hỗ trợ quá trình ra quyết định một cách tự tin.

Một trong những nguyên nhân cốt lõi chính là nguồn dữ liệu thiếu tính toàn diện.

Nhiều doanh nghiệp đa quốc gia vẫn đang dựa vào tín hiệu từ một số nền tảng hạn chế, vốn chủ yếu tập trung tại phương Tây. Tuy nhiên, hành vi người tiêu dùng mang tính toàn cầu và phần lớn được định hình trên những hệ sinh thái vẫn chưa được phản ánh đầy đủ trong các mô hình dữ liệu truyền thống.

Châu Á - Thái Bình Dương (APAC) là nơi tập trung hơn 2,5 tỷ người dùng mạng xã hội và là động lực thúc đẩy những xu hướng có tầm ảnh hưởng nhất về thương mại, văn hóa và nội dung.

Thế nhưng, nhiều chiến lược vẫn đang được xây dựng dựa trên một cái nhìn phiến diện về thế giới. Thành công tại các thị trường này đòi hỏi nhiều hơn là nỗ lực dịch thuật đơn thuần. Điều này đòi hỏi trí tuệ văn hóa, được xây dựng dựa trên sự thấu hiểu tường tận về các cuộc hội thoại, hành vi và tín hiệu đang định hình bối cảnh kỹ thuật số tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Độ phủ mở rộng của Brandwatch bao gồm khả năng tiếp cận các nền tảng hàng đầu tại APAC như WeChat, Weibo và RedNote, vốn là những nền tảng đóng vai trò then chốt trong việc định hình hành vi người tiêu dùng, khám phá sản phẩm và nhận thức thương hiệu trên khắp khu vực.

Độ phủ này được cung cấp thông qua các bộ dữ liệu được tinh lọc, được thiết kế để làm nổi bật các tín hiệu quan trọng nhất và các xu hướng mới nổi mà không gây quá tải cho đội ngũ bởi dữ liệu thô.

Vào thời điểm những tín hiệu này xuất hiện trên các nền tảng phương Tây, cơ hội để tương tác thường đã trôi qua. Khả năng nhận diện sớm sẽ thay đổi điều đó. Giải pháp này cho phép các thương hiệu dự báo trước các biến động, hành động một cách tự tin và định hình kết quả kinh doanh.

Thông qua lớp trí tuệ đột phá mang tên Iris AI, Brandwatch chuyển đổi và tổng hợp dữ liệu đa ngôn ngữ phức tạp thành những thông tin chuyên sâu có thể ứng dụng ngay, giúp đội ngũ diễn giải các tín hiệu qua nhiều ngôn ngữ, chữ viết và bối cảnh văn hóa khác nhau.

Kết hợp với chuyên môn khu vực trên khắp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và sự hỗ trợ thấu hiểu thị trường toàn cầu, Brandwatch giúp các đội ngũ chuyển dịch từ các tín hiệu rời rạc sang một cái nhìn toàn diện hơn về đối tượng khách hàng của họ.

"Những thương hiệu giành chiến thắng trong kỷ nguyên tới sẽ không phải là những cái tên sở hữu nhiều dữ liệu hơn, mà là những đơn vị có cái nhìn toàn diện hơn về thế giới," Jim Daxner, Giám Đốc Sản Phẩm tại Cision, chia sẻ. "Hiện nay, có quá nhiều quyết định vẫn đang được đưa ra dựa trên những tín hiệu rời rạc. Việc tăng cường độ phủ dữ liệu của chúng tôi tại APAC giúp khách hàng có cái nhìn toàn cảnh để từ đó tự tin đưa ra những hành động chiến lược."

Khi hành vi người tiêu dùng ngày càng mang tính toàn cầu và phân mảnh, khả năng kết nối các tín hiệu xuyên khu vực sẽ là yếu tố quyết định mức độ hiệu quả của thương hiệu trong việc thấu hiểu khách hàng, cũng như sự tự tin khi hành động dựa trên những hiểu biết đó.

Giới Thiệu Về Brandwatch

Brandwatch là bộ công cụ quản lý phương tiện truyền thông xã hội và thông tin người tiêu dùng hàng đầu, tiếp sức cho các thương hiệu và những đối tượng khách hàng quan trọng nhất có thể quan sát và thấu hiểu lẫn nhau. Được tin dùng bởi một nửa số doanh nghiệp trong danh sách Forbes 100, Brandwatch cung cấp cho các công ty sáng tạo nhất thế giới những thông tin chuyên sâu và công cụ dựa trên nền tảng AI để nắm bắt cơ hội, tăng cường sự gắn kết và thúc đẩy tăng trưởng.

Bộ giải pháp toàn diện của chúng tôi bao gồm thấu hiểu người tiêu dùng, tiếp thị qua người ảnh hưởng và quản lý mạng xã hội, cho phép các thương hiệu và đại lý thực thi các chiến lược dựa trên dữ liệu ở mọi quy mô.

Brandwatch là một thành viên thuộc hệ sinh thái các thương hiệu của Cision, cùng với CisionOne, Trajaan và PR Newswire.

Liên Hệ Truyền Thông:

Cision Public Relations

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2962013/Brandwatch_By_Cision_Logo_Stacked.jpg

SOURCE Brandwatch Ltd.