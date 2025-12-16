Brandwatch nimettiin johtavaksi sosiaalisen median hallinnoinnissa ja merkittäväksi toimijaksi influencer-markkinoinnissa uusissa 2025 analyytikoraportteissa

Brandwatch ansaitsee teollisuuden analyytikkojen IDC:n ja QKS:n kaksinkertaisen tunnustuksen tekoälyllä varustetuista kyvyistä sosiaalisen median hallinnan ja vaikuttajamarkkinoinnin osalta.

BRIGHTON, Yhdistynyt kuningaskunta, 16. joulukuuta 2025 /PRNewswire/ -- Brandwatch, Cision-yhtiö ja kuluttajien älykkyyden ja sosiaalisen median hallinnan maailmanlaajuinen johtaja, on tunnustanut kaksi johtavaa analyytikkoyritystä innovaatiostaan, yritysluokan ominaisuuksistaan ja vaikutuksistaan nykyaikaiseen markkinointiekosysteemiin.

Brandwatch on nimetty johtavaksi QKS SPARK Matrix™ for Social Media Management Platforms, 2025 -tutkimuksessa ja IDC MarketScape-tutkimuksen merkittäväksi toimijaksi: Worldwide Influencer Marketing Platforms for Large Enterprises, 2025.

Brandwatch Named a Leader in Social Media Management and a Major Player in Influencer Marketing in New 2025 Analyst Reports Brandwatch Named a Leader in Social Media Management and a Major Player in Influencer Marketing in New 2025 Analyst Reports

Nämä tunnustukset heijastavat Brandwatchin asemaa yhtenäisenä sosiaalisena sovelluksena, joka yhdistää kuuntelemisen, julkaisemisen, sitoutumisen, analytiikan ja vaikuttajamarkkinoinnin kehittyneen Iris AI -teknologian avulla.

QKS SPARK Matrix™: Brandwatch tunnetaan AI-ohjatusta sosiaalisen median hallinnoinnista

2025 SPARK Matrix™-raportissa QKS korostaa Brandwatchin kokonaisvaltaista lähestymistapaa syvälliseen kuunteluun, kanavien väliseen julkaisuun, sitoutumiseen ja reaaliaikaiseen analytiikkaan. Kuten QKS huomauttaa, "Brandwatch tunnetaan syvän kuunteluominaisuuksien, yhtenäisten julkaisujen ja sitoutumisen työnkulkujen sekä Iris AI:n reaaliaikaisen analyysin ja sisällön älykkyyden yhdistämisestä".

SPARK Matrix™ arvioi myyjiä teknologian huippuosaamisesta ja asiakasvaikutuksesta, asettaen Brandwatchin huippuvaliksi yrityksille, jotka etsivät skaalautuvaa, tekoälyllä toimivaa sosiaalisen median hallintaa.

IDC MarketScape: Brandwatch-vaikutus tunnustettu yritystason luojalle ja kampanjanhallinnalle

IDC MarketScape tunnustaa Brandwatchin Influence-alustan kykyään tukea globaaleja luojaohjelmia löytöistä ja tarkistuksista sisällön seurantaan ja raportointiin. IDC:n mukaan "Brandwatchin Influence-alusta antaa brändeille ja virastoille mahdollisuuden löytää, tarkastaa, hallita ja mitata influencer-yhteistyötä mittakaavassa" automaattisen seurannan, analytiikan ja integroitujen työnkulkujen tuella.

IDC korostaa Brandwatchin laajaa luojatietokantaa, tekoälyllä varustettuja löytötyökaluja ja yhteyden laajempaan Brandwatch-pakettiin tärkeinä erottamiskelpoisina tekijöinä suurille yrityksille ja virastoille, jotka hallinnoivat monen markkinan vaikuttajien toimintaa.

"Tämä QKS:n ja IDC:n tunnustaminen vahvistaa toteuttamamme strategian vahvuutta", sanoi Brandwatchin emoyhtiön Cisionin tuotepäällikkö Jim Daxner. "Yritykset tarvitsevat selkeää näkemystä, operatiivista tehokkuutta ja tekoälyä, joka tuottaa konkreettisia tuloksia. Brandwatch tuo kaiken tämän yhteen yhdistyneessä alustassa. Tämä validointi heijastaa sitä työtä, jota tiimimme tekevät auttaakseen asiakkaita liikkumaan nopeammin, tekemään parempia päätöksiä ja vaikuttamaan todelliseen liiketoimintaan."

Lataa analyytikkoraportin osat vuodelta 2025

Markkinointi- ja viestintätiimit voivat käyttää molempien raporttien ilmaisia osia:

Lataa QKS SPARK Matrix™ -lomake

Lataa IDC MarketScape -lomake

Tietoa Brandwatchista

Brandwatch on johtava sosiaalisen median hallinnointipalvelu ja kuluttajatutkimusanalytiikkapalvelu, joka antaa brändeille mahdollisuuden nähdä ja tulla nähdyksi sekä ymmärtää ja tulla ymmärretyksi niiden yleisöjen toimesta, joilla on eniten merkitystä. Puolet Forbes 100 -listan jäsenistä luottaa Brandwatchiin, joka varustaa maailman innovatiivisimmat yritykset tekoälypohjaisella tiedolla ja työkaluilla, joiden avulla ne voivat hyödyntää mahdollisuuksia, vahvistaa sitouttamista ja kiihdyttää kasvua.

Kattava palveluvalikoimamme kattaa kuluttajatutkimusanalytiikan, vaikuttajamarkkinoinnin ja sosiaalisen median hallinnoinnin, joiden avulla brändit ja virastot voivat toteuttaa datapohjaisia strategioita laajassa mittakaavassa.

Tietoa IDC MarketScapesta

IDC:n myyjien MarketScape-arviointimalli on suunniteltu tarjoamaan yleisnäkymä kunkin markkina-alueen teknologian ja palveluntarjoajien kilpailukyvystä. Tutkimuksessa käytetään täsmällistä pisteytysmetodiikkaa, joka perustuu sekä kvalitatiivisiin että kvantitatiivisiin kriteereihin, joiden pohjalta saadaan aikaan yksi graafinen esitys kunkin toimittajan asemasta kullakin markkina-alueella. IDC MarketScape tarjoaa selkeät puitteet, joissa tuote- ja palvelutarjontaa, valmiuksia ja strategioita sekä teknologian tarjoajien nykyisiä ja tulevia markkinoilla menestymisen tekijöitä voidaan verrata merkityksellisellä tavalla. Puitteet tarjoavat teknologian ostajille myös 360 asteen arvioinnin nykyisten ja tulevien tarjoajien vahvuuksista ja heikkouksista.

Brandwatch on osa Cisionin brändiperhettä yhdessä CisionOnen ja PR Newswiren kanssa.

Median yhteystiedot:

Cision Public Relations

[email protected]

Kuva - https://mma.prnewswire.com/media/2845413/Brandwatch_Ltd_QKS.jpg

Kuva - https://mma.prnewswire.com/media/2845414/Brandwatch_Ltd_IDC.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1445434/Cision_Brandwatch_Logo.jpg