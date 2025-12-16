Brandwatch in neuen Analystenberichten für 2025 als führendes Unternehmen im Bereich Social Media Management und wichtiger Akteur im Influencer-Marketing ausgezeichnet

Brandwatch erhält doppelte Anerkennung von den Branchenanalysten IDC und QKS für seine KI-gestützten Funktionen im Bereich Social Media Management und Influencer Marketing.

BRIGHTON, Großbritannien, 16. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Brandwatch, ein Unternehmen von Cision und weltweit führend in den Bereichen Consumer Intelligence und Social Media Management, wurde von zwei führenden Analystenfirmen für seine Innovationskraft, seine unternehmensgerechten Funktionen und seinen Einfluss auf das moderne Marketing-Ökosystem ausgezeichnet.

Brandwatch wurde als Leader in der QKS SPARK Matrix™ für Social Media Management Plattformen, 2025 und als Major Player im IDC MarketScape: Worldwide Influencer Marketing Platforms for Large Enterprises, 2025 ausgezeichnet.

Brandwatch Named a Leader in Social Media Management and a Major Player in Influencer Marketing in New 2025 Analyst Reports Brandwatch Named a Leader in Social Media Management and a Major Player in Influencer Marketing in New 2025 Analyst Reports

Diese Auszeichnungen spiegeln die Position von Brandwatch als einheitliche Social-Media-Suite wider, die Listening, Publishing, Engagement, Analytics und Influencer-Marketing miteinander verbindet – unterstützt durch die fortschrittliche Iris-KI-Technologie.

QKS SPARK Matrix™: Brandwatch für KI-gestütztes Social Media Management ausgezeichnet

Im Bericht SPARK Matrix™ 2025 hebt QKS den End-to-End-Ansatz von Brandwatch für Deep Listening, kanalübergreifendes Publishing, Engagement und Echtzeit-Analysen hervor. QKS merkt an: „Brandwatch ist bekannt für die Kombination von Deep-Listening-Funktionen, einheitlichen Publishing- und Engagement-Workflows sowie Iris AI-Echtzeitanalysen und Content Intelligence."

Die SPARK Matrix™ bewertet Anbieter hinsichtlich technologischer Exzellenz und Kundenwirkung und positioniert Brandwatch als erste Wahl für Unternehmen, die ein skalierbares, KI-gestütztes Social-Media-Management suchen.

IDC MarketScape: Brandwatch Influence für Creator- und Kampagnenmanagement im Unternehmensmaßstab ausgezeichnet

IDC MarketScape würdigt ebenfalls die Influence-Plattform von Brandwatch für ihre Fähigkeit, globale Creator-Programme zu unterstützen, von der Entdeckung und Überprüfung bis hin zur Content-Verfolgung und Berichterstattung. Laut IDC „ermöglicht die Influence-Plattform von Brandwatch Marken und Agenturen, Influencer-Kooperationen in großem Maßstab zu entdecken, zu prüfen, zu verwalten und zu messen", unterstützt durch automatisiertes Tracking, Analysen und integrierte Workflows.

IDC hebt die umfangreiche Creator-Datenbank von Brandwatch, die KI-gestützten Discovery-Tools und die Anbindung an die breitere Brandwatch-Suite als wichtige Unterscheidungsmerkmale für große Unternehmen und Agenturen hervor, die Influencer-Aktivitäten in mehreren Märkten verwalten.

„Diese Anerkennung sowohl von QKS als auch von IDC bestätigt die Stärke der Strategie, die wir verfolgen", sagte Jim Daxner, Chief Product Officer der Brandwatch-Muttergesellschaft Cision. „Unternehmen benötigen klare Einblicke, operative Effizienz und KI, die greifbare Ergebnisse liefert. Brandwatch vereint all dies in einer einheitlichen Plattform. Diese Bestätigung spiegelt die Arbeit wider, die unsere Teams leisten, um Kunden dabei zu helfen, schneller voranzukommen, bessere Entscheidungen zu treffen und echte geschäftliche Erfolge zu erzielen."

Auszüge aus dem Analystenbericht 2025 herunterladen

Marketing- und Kommunikationsteams können kostenlose Auszüge aus beiden Berichten abrufen:

Den Auszug aus der QKS SPARK Matrix™ herunterladen

Den Auszug aus dem IDC MarketScape herunterladen

Informationen zu Brandwatch

Brandwatch ist die führende Social-Media-Management- und Consumer-Intelligence-Suite, die es Marken ermöglicht, zu sehen und gesehen zu werden, zu verstehen und verstanden zu werden, und zwar von den Zielgruppen, die am wichtigsten sind. Die Hälfte der Forbes 100 vertraut auf Brandwatch. Das Unternehmen unterstützt die weltweit innovativsten Marken mithilfe KI-gestützter Erkenntnisse und Tools dabei, Chancen zu nutzen, Interaktionen zu stärken und Wachstum zu beschleunigen.

Unsere umfassende Suite deckt die Bereiche Consumer Intelligence, Influencer Marketing und Social Media Management ab und ermöglicht Marken und Agenturen, datengesteuerte Strategien in großem Umfang umzusetzen.

Informationen zu IDC MarketScape

Das IDC MarketScape-Anbieterbewertungsmodell wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit der IKT-Anbieter (Informations- und Kommunikationstechnologie) in einem bestimmten Markt zu vermitteln. Die zugrundeliegende Marktforschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und deren Ergebnis eine einzelne grafische Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes ist. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren von IKT-Anbietern aussagekräftig verglichen werden können. Dieser Rahmen bietet Technologiekäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Lieferanten.

Brandwatch ist Teil der Cision Markenfamilie, neben CisionOne und PR Newswire.

Medienkontakt:

Cision Öffentlichkeitsarbeit

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2845413/Brandwatch_Ltd_QKS.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2845414/Brandwatch_Ltd_IDC.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1445434/Cision_Brandwatch_Logo.jpg