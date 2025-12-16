Brandwatch nominato leader nella gestione dei social media e attore importante nell'influencer marketing nei nuovi report degli analisti del 2025

Brandwatch ottiene dagli analisti di settore IDC e QKS un doppio riconoscimento per le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale nella gestione dei social media e nell'influencer marketing.

BRIGHTON, Regno Unito, 16 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Brandwatch, una società di Cision e leader mondiale nella consumer intelligence e nella gestione dei social media, è stata premiata da due importanti società di analisi per la sua innovazione, le sue capacità di livello enterprise e il suo impatto sull'ecosistema del marketing moderno.

Brandwatch è stato nominato Leader nella QKS SPARK Matrix™ per le piattaforme di gestione dei social media 2025 e Major Player nell'IDC MarketScape: piattaforme di influencer marketing a livello mondiale per le grandi imprese 2025.

Brandwatch Named a Leader in Social Media Management and a Major Player in Influencer Marketing in New 2025 Analyst Reports Brandwatch Named a Leader in Social Media Management and a Major Player in Influencer Marketing in New 2025 Analyst Reports

Questi riconoscimenti riflettono il posizionamento di Brandwatch come suite social unificata che unisce ascolto, pubblicazione, coinvolgimento, analisi e influencer marketing, grazie alla sua avanzata tecnologia Iris AI.

QKS SPARK Matrix™: Brandwatch premiato per la gestione dei social media basata sull'intelligenza artificiale

Nel report SPARK Matrix™ 2025, QKS evidenzia l'approccio end-to-end di Brandwatch all'ascolto approfondito, alla pubblicazione multicanale, al coinvolgimento e all'analisi in tempo reale. Come osserva QKS, "Brandwatch è premiato per la combinazione di capacità di ascolto approfondito, flussi di lavoro di pubblicazione e coinvolgimento unificati e analisi in tempo reale di Iris AI e intelligence dei contenuti".

La SPARK Matrix™ valuta i fornitori in base all'eccellenza tecnologica e all'impatto sul cliente, posizionando Brandwatch come la scelta migliore per le aziende che cercano una gestione dei social media scalabile e basata sull'intelligenza artificiale.

IDC MarketScape: Influence di Brandwatch premiata per la gestione di campagne e come creator su scala aziendale

Allo stesso modo, IDC MarketScape premia la capacità della piattaforma Influence di Brandwatch di supportare programmi per creatori globali, dalla scoperta e verifica fino al monitoraggio e alla segnalazione dei contenuti. Secondo IDC, "La piattaforma Influence di Brandwatch consente ai marchi e alle agenzie di scoprire, verificare, gestire e misurare le collaborazioni con gli influencer su larga scala", supportata da monitoraggio automatizzato, analisi e flussi di lavoro integrati.

IDC esalta l'ampio database di creator di Brandwatch, gli strumenti di scoperta basati sull'intelligenza artificiale e la connessione alla suite più ampia di Brandwatch come fattori di differenziazione chiave per le grandi aziende e le agenzie che gestiscono attività di influencer multi-mercato.

"Questo riconoscimento da parte di QKS e IDC consolida la forza della strategia che abbiamo messo in atto", ha dichiarato Jim Daxner, Chief Product Officer di Cision, la società madre di Brandwatch. "Le aziende hanno bisogno di insight chiari, di efficienza operativa e di un'intelligenza artificiale che fornisca risultati tangibili. Brandwatch riunisce tutto questo in un'unica piattaforma. Questi riconoscimenti riflettono il lavoro che i nostri team stanno svolgendo per aiutare i clienti a muoversi più velocemente, prendere decisioni migliori e generare un impatto reale sul business".

Scarica gli estratti dei rapporti degli analisti del 2025

I team di marketing e comunicazione possono accedere a estratti gratuiti di entrambi i report:

Scarica l'estratto di QKS SPARK Matrix™

Scarica l'estratto di IDC MarketScape

Informazioni su Brandwatch

Brandwatch è la suite più avanzata per la gestione dei social e l'intelligence sui consumatori, che consente ai brand di vedere e di essere visti, comprendere ed essere compresi dal pubblico più importante. Brandwatch, su cui conta la metà delle aziende Forbes 100, offre alle imprese più innovative del mondo strumenti e dati basati sull'IA per cogliere opportunità, rafforzare il coinvolgimento e accelerare la crescita.

La nostra suite completa comprende servizi di intelligence sui consumatori, influencer marketing e gestione dei social, consentendo a brand e agenzie di attuare strategie basate su dati alla scala necessaria.

Informazioni su IDC MarketScape

Il modello di valutazione dei vendor IDC MarketScape è studiato per offrire una panoramica sulla capacità competitiva dei fornitori di ICT (information and communications technology) in un dato mercato. La metodologia di ricerca utilizza l'assegnazione rigorosa di punteggi in base a criteri sia qualitativi che quantitativi che permettono di creare una singola illustrazione grafica della posizione di ciascun vendor nel mercato stesso. IDC MarketScape presenta un chiaro quadro di riferimento in cui è possibile confrontare in modo significativo offerte di prodotti e servizi, le capacità e le strategie nonché i fattori trainanti del successo sul mercato, attuali e futuri, di vendor nei settori IT e delle telecomunicazioni. Il quadro di riferimento fornisce anche ai buyer di tecnologie una valutazione a 360 gradi dei punti di forza e di quelli deboli di vendor attuali e probabili.

Brandwatch è un'impresa della famiglia di marchi Cision, insieme a CisionOne e PR Newswire.

Contatto con i media

Pubbliche relazioni Cision

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2845413/Brandwatch_Ltd_QKS.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2845414/Brandwatch_Ltd_IDC.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1445434/Cision_Brandwatch_Logo.jpg