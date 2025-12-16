Brandwatch utses till ledare inom social media management och till en stor aktör inom influencer marketing i nya analysrapporter för 2025

Brandwatch får dubbelt erkännande från branschanalytikerna IDC och QKS för sina AI-drivna funktioner inom både social media management och influencer marketing.

BRIGHTON, Storbritannien, 16 december 2025 /PRNewswire/ -- Brandwatch, ett Cision-företag och en global ledare inom konsumentinsikter och social media management, har uppmärksammats av två ledande analysföretag för deras innovation, företagsanpassade lösningar och genomslag i det moderna marknadsföringsekosystemet.

Brandwatch har utsetts till Leader i QKS SPARK Matrix™ för Social Media Management Platforms, 2025 samt till Major Player i IDC MarketScape: Worldwide Influencer Marketing Platforms for Large Enterprises, 2025.

Dessa utmärkelser speglar Brandwatchs position som en enhetlig social plattform som sammanför social listening, publicering, engagemang, analys och influencer marketing - driven av den avancerade AI-teknologin Iris.

QKS SPARK Matrix™: Brandwatch uppmärksammas för AI-driven social media management

I SPARK Matrix™-rapporten för 2025 lyfter QKS fram Brandwatchs helhetsgrepp kring djupgående social listening, kanalöverskridande publicering, engagemang och realtidsanalys. Som QKS konstaterade: "Brandwatch erkänns för att kombinera avancerade funktioner för social listening, enhetliga arbetsflöden för publicering och engagemang samt Iris AI för realtidsanalys och innehållsintelligens."

SPARK Matrix™ utvärderar leverantörer utifrån teknisk excellens och kundpåverkan, vilket positionerar Brandwatch som ett förstahandsval för företag som söker skalbar, AI-driven hantering av sociala medier.

IDC MarketScape: Brandwatch Influence uppmärksammas för creator- och kampanjhantering i företagsklass

IDC MarketScape uppmärksammar på liknande sätt Brandwatch plattform Influence för dess förmåga att stödja globala creator-program, från identifiering och granskning till innehållsuppföljning och rapportering. Enligt IDC gör "möjliggör Brandwatch Influence-plattformen varumärken och byråer att identifiera, utvärdera, hantera och mäta influencersamarbeten i stor skala", med stöd av automatiserad spårning, analys och integrerade arbetsflöden.

IDC lyfter fram Brandwatchs omfattande creator-databas, AI-drivna verktyg för discovery samt kopplingen till den bredare Brandwatch-sviten som viktiga differentierande faktorer för stora företag och byråer som hanterar influencer-aktiviteter på flera marknader.

"Detta erkännande från både QKS och IDC bekräftar styrkan i den strategi vi har genomfört," sade Jim Daxner, Chief Product Officer på Brandwatchs moderbolag Cision. "Företag behöver tydliga insikter, operativ effektivitet och AI som levererar konkreta resultat. Brandwatch samlar allt detta i en och samma plattform. Den här utmärkelse speglar det arbete våra team gör för att hjälpa kunder att agera snabbare, fatta bättre beslut och skapa verklig affärsnytta."

Ladda ner utdrag ur analysrapporten för 2025

Marknadsförings- och kommunikationsteam kan få tillgång till kostnadsfria utdrag från båda rapporterna:

Ladda ner utdraget från QKS SPARK Matrix™

Ladda ner utdraget från IDC MarketScape

Om Brandwatch

Brandwatch är den ledande plattformen för social media management och konsumentinsikter och ger varumärken möjlighet att se och bli sedda, förstå och bli förstådda av de målgrupper som betyder mest. Brandwatch används av hälften av företagen på Forbes 100-listan och förser världens mest innovativa organisationer med AI-drivna insikter och verktyg för att ta tillvara möjligheter, stärka engagemang och accelerera tillväxt.

Vår heltäckande svit omfattar konsumentinsikter, influencer marketing och social media management och gör det möjligt för varumärken och byråer att genomföra datadrivna strategier i stor skala.

Om IDC MarketScape

IDC MarketScapes leverantörsbedömningsmodell är utformad för att ge en översikt över den konkurrensmässiga styrkan hos ICT-leverantörer (informations- och kommunikationsteknik) inom en viss marknad. Forskningsmetodiken bygger på en rigorös poängsättningsmodell baserad på både kvalitativa och kvantitativa kriterier, vilket resulterar i en samlad grafisk illustration av varje leverantörs position på marknaden. IDC MarketScape tillhandahåller ett tydligt ramverk där produkt- och tjänsteerbjudanden, förmågor och strategier samt nuvarande och framtida framgångsfaktorer kan jämföras på ett meningsfullt sätt. Ramverket ger även teknikinköpare en 360-graders bedömning av styrkor och svagheter hos både nuvarande och potentiella leverantörer.

Brandwatch ingår i Cision-familjens varumärken, tillsammans med CisionOne och PR Newswire.

