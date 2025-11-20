Brandwatch renforce son leadership en matière d'IA avec des informations plus approfondies et une couverture de données élargie

De nouvelles fonctionnalités innovantes permettent aux équipes marketing de transformer les informations en actions plus rapidement et avec plus de confiance.

CHICAGO, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Brandwatch, une entreprise de Cision et leader mondial en Consumer Intelligence, a annoncé aujourd'hui un contenu de données élargi et une nouvelle vague d'innovations alimentées par l'IA qui redéfinissent la façon dont les spécialistes du marketing et les communicateurs découvrent, interprètent et agissent sur les informations.

Au centre de cette évolution se trouve Iris AI, la couche d'intelligence intégrée dans la suite Brandwatch conçue pour aider les marques à voir, comprendre et répondre à l'essentiel.

Alimentée par une technologie d'IA de pointe et des modèles conçus par Brandwatch, Iris transforme des milliards de points de données en informations claires et exploitables, révélant le « pourquoi » qui se cache derrière les tendances et améliorant l'expertise humaine avec la transparence et le contrôle au cœur de ses préoccupations. Ces dernières mises à jour rendent l'exploration des données plus conversationnelle, contextuelle et intuitive, tout en améliorant l'automatisation, l'efficacité des flux de travail et la couverture des canaux numériques et sociaux les plus pertinents d'aujourd'hui.

Fondée sur l'une des bases de données les plus complètes du secteur

La technologie IA de Brandwatch s'appuie sur l'un des ensembles de données les plus vastes et les plus fiables du secteur, couvrant des sources de médias sociaux et traditionnels en temps réel et historiques, affinées par des modèles formés sur des contextes réels de marketing et de communication.

Nouveautés : des flux de travail plus intelligents, des informations plus approfondies et une couverture plus large :

Demandez à Iris : assistant de conversation rapide avec l'IA : posez des questions en langage naturel et obtenez instantanément des réponses basées sur des données fournies par Brandwatch. Il recherche et analyse les données sans nécessiter de requête ou de tableau de bord, crée automatiquement des graphiques et des résumés et vous permet de poursuivre la conversation afin d'affiner ou d'explorer les idées.

posez des questions en langage naturel et obtenez instantanément des réponses basées sur des données fournies par Brandwatch. Il recherche et analyse les données sans nécessiter de requête ou de tableau de bord, crée automatiquement des graphiques et des résumés et vous permet de poursuivre la conversation afin d'affiner ou d'explorer les idées. AI Query Writer : créez des requêtes booléennes complètes à partir de zéro avec des suggestions de hashtags, de mots-clés et de subreddits.

créez des requêtes booléennes complètes à partir de zéro avec des suggestions de hashtags, de mots-clés et de subreddits. Tableaux de bord de l'IA : clarifiez vos données en résumant les informations en quelques secondes et en révélant l'histoire qui se cache derrière les chiffres grâce à des résumés narratifs qui expliquent l'essentiel.

clarifiez vos données en résumant les informations en quelques secondes et en révélant l'histoire qui se cache derrière les chiffres grâce à des résumés narratifs qui expliquent l'essentiel. Couverture élargie des données et du contenu : inclut désormais Threads, YouTube, TikTok, LinkedIn, les données de recherche de Trajaan et plus de 70 000 podcasts en vogue avec analyse de la transcription.

inclut désormais Threads, YouTube, TikTok, LinkedIn, les données de recherche de Trajaan et plus de 70 000 podcasts en vogue avec analyse de la transcription. Amélioration de la gestion des réseaux sociaux : des résumés d'influenceurs alimentés par l'IA, des traductions de contenu Iris AI et des benchmarks sectoriels alimentés par l'IA.

En 2026, Brandwatch fera évoluer davantage Iris AI et développera ses capacités à travers une série d'innovations conçues pour approfondir l'analyse et élargir la portée, des sources de données APAC élargies et des intégrations Bring Your Own Data à une analyse plus intelligente des vidéos et des images, en passant par le lancement d'une nouvelle expérience d'application mobile.

« Iris AI devient un véritable partenaire numérique pour les spécialistes du marketing, un partenaire qui explique, guide et accélère le travail des équipes », a déclaré Jim Daxner, directeur Produit chez Cision. « En combinant des outils d'IA avancés avec l'expertise de Brandwatch en matière de données et d'analyse, nous permettons à nos clients d'agir plus rapidement, de voir plus loin et de prendre des décisions plus intelligentes ».

Pour plus d'informations, consultez le site Brandwatch.com.

À propos

Brandwatch est la suite leader en matière de gestion des réseaux sociaux et de Consumer Intelligence, permettant aux marques de voir et d'être vues, de comprendre et d'être comprises par les publics qui comptent le plus. Bénéficiant de la confiance de la moitié des personnes du classement Forbes 100, Brandwatch dote les entreprises les plus innovantes du monde d'informations et d'outils alimentés par l'IA leur permettant de saisir les opportunités, de renforcer l'engagement et d'accélérer la croissance.

Notre suite complète couvre la Consumer Intelligence, le marketing d'influence et la gestion des médias sociaux, permettant aux marques et aux agences d'exécuter des stratégies basées sur les données à grande échelle.

Brandwatch fait partie de la famille de marques Cision, aux côtés de CisionOne et de PR Newswire.

Renseignements pour les médias : Relations publiques de Cision à [email protected]

