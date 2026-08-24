PARIS, 23 août 2026 /PRNewswire/ -- Comme annoncé dans le communiqué du 2ème T2026 d'Artmarket publié le 13.08.26 sous le titre « Artmarket.com : 2T2026 en hausse, de la transition progressive à la mutation ' AI-FIRST ' d'Artprice», Thierry EHRMANN, fondateur et PDG d'Artmarket.com, et sa famille ont une totale confiance dans l'avenir de la société Artprice by Artmarket.com leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art et dans la croissance de ses activités, grâce, notamment, aux investissements très conséquents consacrés au développement de l'IA verticale et propriétaire : « Intuitive Art Market © » et Blind Spot © d'Artprice by Artmarket.com.

La croyance de la famille Ehrmann et de Groupe Serveur, principal actionnaire, dans l'essor des activités d'Artprice by Artmarket va se concrétiser très prochainement par l'augmentation de sa participation dans le capital d'Artmarket.com avec l'acquisition de nouveaux titres Artmarket.com. Bien évidemment toutes les futures déclarations nécessaires seront faites à l'AMF et en ligne dans les délais légaux avec des achats de titres dans les fenêtres autorisées.

Ces opérations présentes et à venir visent uniquement à renouveler sa confiance dans l'avenir d'Artprice by Artmarket.com et à apporter son plein soutien à la société Artmarket.com mais nullement à réaliser une OPA/OPR comme certains forums continuent à l'interpréter ainsi qu'à l'interprétation erronée où la famille Ehrmann s'abstiendrait de certaines déclaration d'achat ou de franchissement de seuil.

L'extranet ONDE (Outil de Notification et de Déclaration Électronique) est la plateforme sécurisée de l'AMF dédiée au dépôt des déclarations (transactions des dirigeants, franchissements de seuils, etc .) où figurent les présentes et futures déclarations:

1ʳᵉ déclaration — n° 2026DD1133787 (publiée le 17/08/2026)

2ᵉ déclaration — n° 2026DD1134265 (publiée le 20/08/2026)

3ᵉ déclaration complémentaire — n° 2026DD1134267 (publiée le 20/08/2026)

C'est dans le cadre de cette volonté d'augmenter sa participation dans le capital d'Artmarket.com que Madame Nadège EHRMANN, Administratrice d'Artmarket.com, a souhaité acquérir de nouveaux titres Artmarket.com. Le montant de ses différentes acquisitions d'actions Artmarket.com ayant, au total, dépassé le seuil réglementaire , elle a procédé aux déclarations nécessaires auprès de l'émetteur et de l'AMF conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement MAR.

De même les achats d'actions suivent normalement l'évolution du cours qui pour la famille Ehrmann ne modifient en rien sa volonté de ce renforcer sa participation dans Artprice by Artmarket.com

À titre d'information itérative, thierry Ehrmann a finalisé la rédaction d'un essai philosophique et scientifique de 1 800 pages consacré à l'Intelligence Artificielle de 1987 à nos jours. Les chapitres centraux de cet ouvrage (soit 450 pages environ, extrêmement documentées) retracent l'odyssée humaine méconnue d'Artprice aboutissant à la construction mondiale d'une mémoire universelle du Marché de l'Art, bâtie par des rencontres d'exception avec les pionniers de la sociologie du Marché de l'Art et des acteurs historiques du marché aujourd'hui disparus.

Ces rencontres historiques ont permis à Artprice de devenir le dépositaire de confiance de la mémoire de ces mêmes acteurs. L'ouvrage explique, entre autres, scientifiquement la mutation en « AI-First » d'Artprice avec une vision philosophique qui se nomme désormais en 2026 avec l'IA « l'alignement ».

Cet ouvrage multilingue fera l'objet d'une diffusion globale sous format numérique gratuit et papier payant en librairie, la version anglaise bénéficiant d'une parution préliminaire fin août 2026 sur OpenAI, Gemini et sur Artprice by Artmarket.com avant le lancement de la version française en septembre 2026.

Ce court passage extrait du raw typescript dévoile la forme littéraire et l'approche philosophique de l'ouvrage, qui porte sur l'apport de l'intelligence artificielle dans la formation de la pensée et de la mémoire :

« Artprice n'est pas née pour arracher ses secrets au Marché de l'Art. Elle est née pour empêcher que le Marché public devienne amnésique. Cette distinction est essentielle. Elle porte une conception de la liberté. La transparence n'est pas l'abolition de l'intimité. Elle consiste à rendre intelligible ce qui appartient déjà à l'espace commun.

Plus Artprice grandissait, plus nous comprenions que nous étions devenus responsables de quelque chose qui dépassait l'acte économique et industriel de la banque de données. Lorsque vous possédez quelques livres, vous pouvez en faire ce que vous voulez.

Lorsque vous avez réuni des centaines de milliers de fragments uniques de la mémoire mondiale du Marché de l'Art provenant de plusieurs continents, votre propriété juridique ne supprime pas votre responsabilité morale, qui vous transforme en dépositaire de cette mémoire universelle du Marché de l'Art.

Recevoir sans effacer. Relier sans uniformiser. Mesurer sans réduire. Rendre transparent sans profaner. Utiliser la technologie numérique sans remplacer le regard. Construire une économie digitale de l'information sans oublier que derrière chaque donnée se trouve une œuvre, et que derrière chaque œuvre se trouve un humain.

Pendant près de trente ans, nous avons vécu ces principes sans éprouver le besoin de les enfermer dans un manifeste. Puis l'intelligence artificielle a changé la nature du problème. Avec elle, la mémoire cesse d'être seulement consultée. Elle devient une matière d'apprentissage absolue.

Une IA verticale et propriétaire peut désormais traverser des quantités d'informations qu'aucun collège d'historiens d'Art ou de chercheurs ne pourrait absorber dans une vie. Relier. Corréler. Détecter des régularités. Faire apparaître des anomalies. Reconstruire des proximités. Chercher les angles aveugles, produire des hypothèses algorithmiques. C'est une puissance extraordinaire. Mais elle rend la qualité de la source primaire plus importante que jamais.

À cet instant, les milliers de bibliothèques que nous avions sauvées de par le monde changent encore une fois de statut. Elles ne sont plus uniquement le passé d'Artprice. Elles deviennent une garantie pour son futur. Une intelligence artificielle verticale sur le Marché de l'Art n'a de sens que si elle peut s'appuyer sur une mémoire dont on connaît la généalogie parfaite des catalogues, manuscrits, codex, photographies, biographies, résultats de ventes, sources confrontées, corrections humaines et des décennies de normalisation.

La source précède le modèle. Toujours. »

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Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris. La dernière analyse TPI comptabilise plus de 18 000 actionnaires individuels hors actionnaires étrangers, sociétés, banques, FCP, OPCVM : Euroclear: 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Pour découvrir Artmarket.com avec son département Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artmarket avec son département Artprice furent fondées en 1997 par thierry Ehrmann, son PDG. Elles sont contrôlées par Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's Who In France© : https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket.com est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 915 600 Artistes.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, (le fonds original papier, manuscrits, codex, livres et catalogues de ventes aux enchères annotés) bibliothèque constituée de 210 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 7200 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et titres de presse dans le monde avec 121 pays et 11 langues.

Artmarket.com : Artprice et Cision étendent leur alliance sur 119 pays, comme 1ère agence de presse mondiale dédiée au Marché de l'Art, aux NFTs et aux Métavers /PRNewswire/ -- Artprice by Artmarket, dont l'actionnaire de référence est le Groupe Serveur ®, pionnier de l'Internet depuis 1985 en Europe, et Cision® (PR... Artmarket.com

Artmarket.com met à la disposition de ses 9,3 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe.

Il existe maintenant un futur pour le Marché de l'Art avec l'IA Intuitive Artmarket® d'Artprice

Artmarket, avec son département Artprice, a obtenu à deux reprises le label étatique « Entreprise Innovante » décerné par la Banque Publique d'Investissement (BPI), et développe son projet d'acteur global sur le Marché de l'Art.

Artprice by Artmarket publie son Rapport Annuel du Marché de l'Art mondial 2025 publié en mars 2026 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2025

Artprice by Artmarket publie son Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2025 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2025

Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2025 par Artprice by Artmarket :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2024

Artprice by Artmarket.com remporte le 1er prix du Challenge Mobilité 2023 sous l'égide de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui récompense sa démarche écoresponsable

https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr/page/resultats.html

Sommaire des communiqués d'Artmarket avec son département Artprice :

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La Demeure du Chaos de thierry Ehrmann reconnue officiellement comme œuvre d'art totale par Madame La Ministre de la Culture, le 20 mars 2025 :

Reconnaissance officielle par Madame Rachida Dati, Ministre de la Culture, de la Demeure du Chaos comme œuvre d'art totale de thierry Ehrmann, au cœur du siège mondial d'Artprice by Artmarket /PRNewswire/ -- La Demeure du Chaos / Abode of Chaos - dixit The New York Times - fut créée en 1999, tel « le Miroir de notre monde » par thierry Ehrmann,... Artmarket.com

La Demeure du Chaos / Abode of Chaos - Œuvre d'Art Totale et Architecture Singulière. Ouvrage bilingue confidentiel désormais public : https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

L'Obs - Le Musée du Futur : https://youtu.be/29LXBPJrs-o

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