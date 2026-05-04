Coway dans l'annuaire S&P 2026 du développement durable et dans l'indice Dow Jones Best-in-Class pour l'Asie-Pacifique

Coway figure pour la deuxième année consécutive parmi les 15 % d'entreprises les plus performantes du secteur des biens durables ménagers dans l'évaluation exhaustive de S&P

L'entreprise Coway est également présente en 2026 pour la 13e année consécutive dans l'indice Dow Jones Best-in-Class pour l'Asie-Pacifique

SÉOUL, Corée du Sud, 4 mai 2026 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., la « Best Life Solution Company », a annoncé aujourd'hui avoir été retenue dans l'annuaire S&P 2026 du développement durable et incluse dans l'indice Dow Jones Best-in-Class (DJ BIC) pour l'Asie-Pacifique.

L'annuaire du développement durable est publié chaque année par S&P Global, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'indices de référence pour les marchés de capitaux internationaux, sur la base de son évaluation des entreprises en la matière. Créée en 1999, cette évaluation approfondie porte sur les performances financières des entreprises ainsi que sur leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Cette année, plus de 9 200 entreprises de 59 secteurs d'activité ont été évaluées par S&P Global, et seules 848 d'entre elles ont ensuite été sélectionnées pour figurer dans l'annuaire du développement durable. Reconnue dans l'annuaire pour la deuxième année consécutive, Coway se classe ainsi parmi les 15 % d'entreprises les plus performantes dans le secteur des biens durables ménagers.

Coway figure en outre pour la treizième année consécutive dans l'indice DJ BIC pour l'Asie-Pacifique, aux côtés d'une sélection des 20 % d'entreprises les plus performantes de la région, sur un total d'environ 600. L'entreprise se distingue notamment cette année par de meilleures évaluations dans plusieurs catégories ESG, au nombre desquelles la gestion de l'énergie et des déchets, la préservation de la biodiversité, la santé et la sécurité au travail, ou encore la protection des données.

Depuis la création de son comité ESG en 2021, Coway n'a cessé de faire progresser sa stratégie et ses pratiques de gestion dans ce domaine. Cette détermination a permis à Coway de mettre en place un cadre à l'échelle de l'entreprise, fondé sur trois piliers clés : l'instauration d'un système de gestion neutre en carbone, la promotion d'une croissance durable, le renforcement de la transparence et de la durabilité de la gouvernance.

Quelques exemples d'initiatives ESG de Coway :

Environnement : Promotion d'une économie circulaire grâce à son système de circulation des ressources en boucle fermée, et soutien de la protection de l'environnement par des initiatives en faveur du développement durable.

: Promotion d'une économie circulaire grâce à son système de circulation des ressources en boucle fermée, et soutien de la protection de l'environnement par des initiatives en faveur du développement durable. Social : Programmes de soutien des partenaires et initiatives de collaboration en faveur de la croissance mutuelle.

: Programmes de soutien des partenaires et initiatives de collaboration en faveur de la croissance mutuelle. Gouvernance : Amélioration des politiques relatives aux gains des actionnaires, associée au renforcement de l'indépendance et de la transparence de la gouvernance d'entreprise.

Un responsable de Coway a déclaré : « Les stratégies de gestion et les initiatives du comité ESG, qui font régulièrement l'objet d'évaluations comparatives à l'échelle mondiale, montrent que Coway demeure attachée à mener de front croissance durable et changement social responsable. Nous continuerons à travailler à consolider notre compétitivité mondiale à travers nos pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. »

À propos de Coway Co., Ltd.

Fondée en Corée en 1989, Coway, la « Best Life Solution Company », est une entreprise leader dans le domaine des appareils électroménagers favorisant un environnement de vie sain et confortable grâce à des produits innovants tels que des purificateurs d'eau, des purificateurs d'air, des bidets et des matelas. BEREX, la marque de sommeil et de bien-être de l'entreprise, a vocation à améliorer la qualité de vie grâce à des matelas et des fauteuils de massage à la pointe de la technologie. Depuis sa création, l'entreprise Coway est devenue leader dans son secteur grâce à des activités intensives de recherche, d'ingénierie, de développement et de service à la clientèle. Elle a prouvé son engagement en faveur de l'innovation avec des produits primés confirmant ses compétences en matière de santé à domicile, au service d'une part de marché inégalée, de la satisfaction de ses clients et de la notoriété de la marque. Coway continue d'innover en diversifiant ses gammes de produits et en accélérant ses activités à l'étranger, en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Viêt Nam et en Europe, sur la base du succès commercial obtenu en Corée. En 2025, la société a lancé Coway Life Solution, une plateforme de soins aux personnes âgées haut de gamme proposant des solutions de soins personnalisées adaptées aux différentes étapes de la vie. Pour plus d'informations, veuillez consulter http://www.coway.com/ ou http://newsroom.coway.com.

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