Coway ได้รับเลือกให้อยู่ใน S&P Sustainability Yearbook ประจำปี 2569 และถูกบรรจุในดัชนี Dow Jones Best-in-Class Asia Pacific Index
News provided byCoway Co., Ltd.
04 May, 2026, 15:00 CST
- Coway ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม 15% แรกของกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าคงทนในครัวเรือนหรือ Household Durables เป็นปีที่สองติดต่อกัน จากการประเมินอย่างครอบคลุมของ S&P
- นอกจากนี้ ปี 2569 ยังถือเป็นปีที่ 13 ติดต่อกันที่ Coway ได้รับเลือกให้บรรจุอยู่ในดัชนี Dow Jones Best-in-Class Asia Pacific Index
โซล, เกาหลีใต้, 4 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- บริษัท Coway Co., Ltd. ในฐานะ "Best Life Solution Company" ได้ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของ S&P Sustainability Yearbook ประจำปี 2569 และได้รับการบรรจุอยู่ในดัชนี Dow Jones Best-in-Class (DJ BIC) Asia Pacific Index
ทั้งนี้ Sustainability Yearbook เป็นรายงานที่จัดทำและเผยแพร่เป็นประจำทุกปีโดย S&P Global ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการดัชนีชี้วัดสำหรับตลาดทุนชั้นนำระดับโลก โดยอ้างอิงจากการประเมิน Corporate Sustainability Assessment (CSA) รายงานนี้จัดตั้งขึ้นในปี 2542 และเป็นการประเมินเชิงลึกที่ครอบคลุมทั้งผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทต่าง ๆ รวมถึงแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
ในปีนี้ มีบริษัทมากกว่า 9,200 แห่งจาก 59 อุตสาหกรรมที่ได้รับการประเมินโดย S&P Global โดยมีบริษัทเพียง 848 แห่งเท่านั้นที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของ Sustainability Yearbook และ Coway ได้รับการยอมรับให้อยู่ในรายงานดังกล่าวเป็นปีที่สองติดต่อกัน โดยอยู่ในกลุ่ม 15% แรกของบริษัทในอุตสาหกรรม Household Durables
นอกจากนี้ Coway ยังได้ถูกบรรจุในดัชนี DJ BIC Asia Pacific Index เป็นปีที่ 13 ติดต่อกัน โดยอยู่ในกลุ่มบริษัทชั้นนำ 20% จากบริษัทประมาณ 600 แห่งในภูมิภาค ที่สำคัญ บริษัทได้รับคะแนนการประเมินที่ดีขึ้นในหลายหมวดหมู่ ESG ในปีนี้ ได้แก่ การจัดการพลังงานและของเสีย การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการคุ้มครองข้อมูล
นับตั้งแต่การจัดตั้งคณะกรรมการ ESG ในปี 2564 Coway ได้พัฒนาและยกระดับกลยุทธ์และแนวปฏิบัติด้าน ESG อย่างต่อเนื่อง ความมุ่งมั่นดังกล่าวทำให้ Coway ดำเนินการใช้กรอบการดำเนินงานทั่วทั้งบริษัท ซึ่งยึดอยู่บน 3 เสาหลักสำคัญ ได้แก่ การสร้างระบบการบริหารจัดการที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน การส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและยั่งยืน
ตัวอย่างโครงการด้าน ESG ของ Coway ได้แก่:
- ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental): การผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านระบบหมุนเวียนทรัพยากรแบบ "วงจรปิด" (closed-loop) พร้อมทั้งสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านโครงการด้านความยั่งยืนต่าง ๆ
- ด้านสังคม (Social): การส่งเสริมการเติบโตร่วมกัน ผ่านโครงการสนับสนุนพันธมิตรและการริเริ่มด้านความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ
- ด้านธรรมาภิบาล (Governance): การยกระดับนโยบายผลตอบแทนผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเสริมสร้างความเป็นอิสระและความโปร่งใสของการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
ตัวแทนของ Coway กล่าวว่า "Coway ยังคงมุ่งมั่นในการบรรลุทั้งการเติบโตอย่างยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมีความรับผิดชอบ ผ่านการดำเนินกลยุทธ์การบริหารและโครงการริเริ่มต่าง ๆ ของคณะกรรมการ ESG ซึ่งยึดตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง เราจะยังคงเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้ความสามารถในการแข่งขันระดับโลกของเราในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลต่อไป"
เกี่ยวกับ Coway Co., Ltd.
Coway ซึ่งได้รับการขนานนามว่า "Best Life Solution Company" ก่อตั้งขึ้นในเกาหลีเมื่อปี 2532 ในฐานะบริษัทชั้นนำผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยให้ผู้คนใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายและมีสุขภาพดีด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทันสมัย เช่น เครื่องกรองน้ำ เครื่องฟอกอากาศ บิเด (bidet) และที่นอน โดย BEREX แบรนด์การนอนหลับและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของบริษัท มุ่งเป้าหมายยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยที่นอนและเก้าอี้นวดที่ทันสมัย นับตั้งแต่ก่อตั้ง Coway ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลมาจากการวิจัย คิดค้น พัฒนา และบริการลูกค้าชั้นเลิศ เราได้พิสูจน์ความทุ่มเทในการพัฒนานวัตกรรมผ่านผลิตภัณฑ์ระดับรางวัล ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาวะในครัวเรือน ความสามารถในการแข่งขันในตลาด การสร้างความพึงพอใจเหนือความคาดหมายของลูกค้า และชื่อเสียงของแบรนด์ เราเดินหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งด้วยการแตกไลน์ผลิตภัณฑ์และเร่งขยายธุรกิจในต่างประเทศ ทั้งในมาเลเซีย สหรัฐอเมริกา ไทย จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม ญี่ปุ่น และยุโรป โดยต่อยอดจากความสำเร็จทางธุรกิจในเกาหลี ในปี 2568 บริษัทได้เปิดตัว Coway Life Solution แพลตฟอร์มดูแลผู้สูงอายุระดับพรีเมียมที่มอบโซลูชันการดูแลเฉพาะบุคคลที่เหมาะกับช่วงชีวิตต่าง ๆ รับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.coway.com/ หรือ http://newsroom.coway.com
