Deliveroo s'associe à Rokt pour étendre le retail media avec des offres des annonceurs des catégories non-alimentaires.

Rokt devient une extension de la plateforme publicitaire de Deliveroo sur la page de confirmation de commande dans l'application

Le partenariat est lancé au Royaume-Uni et en France , avec des projets d'expansion dans d'autres pays

, avec des projets d'expansion dans d'autres pays Les annonceurs du réseau Rokt Ads peuvent désormais atteindre les clients qui commandent sur Deliveroo

PARIS, 29 janvier 2024 /PRNewswire/ -- - Rokt, l'entreprise technologique leader du e-commerce qui utilise le machine learning avancé et l'IA pour servir des offres pertinentes aux acheteurs, a annoncé aujourd'hui son tout nouveau partenariat avec la plateforme Deliveroo sur la page de suivi des commandes.

Deliveroo a construit son réseau de retail media depuis le lancement de sa plateforme publicitaire en 2021, en permettant à ses restaurants partenaires d'atteindre plus de clients sur la plateforme.

Rokt

Dans le cadre de sa nouvelle plateforme publicitaire, Deliveroo a confirmé qu'elle intégrerait désormais Rokt, un canal marketing exclusif, qui permet aux marques de capter toute l'attention des clients directement sur les pages de confirmation du e-commerce. Cela signifie que les annonceurs du réseau Rokt Ads peuvent désormais accéder aux audiences de Deliveroo, et que Deliveroo peut proposer les offres tierces les plus pertinentes aux clients sur la page de suivi de leur commande.

"Nous sommes absolument ravis d'accueillir Deliveroo dans la famille Rokt", a déclaré Craig Galvin, Chief Revenue Officer chez Rokt. "Nous nous engageons à apporter de la pertinence et de la valeur à nos partenaires et à leurs clients grâce à nos solutions dans le domaine du e-commerce. Notre marketplace sécurisée réunit des sites e-commerce et des annonceurs de premier plan. Deliveroo étant le dernier en date à rejoindre une liste passionnante de grandes marques internationales qui se sont associées à Rokt pour dynamiser leur programme média et leur offre publicitaire."

Rokt deviendra une extension de la plateforme publicitaire de Deliveroo via les pages de suivi de commande au sein de son application. Récemment, Deliveroo a exploré des partenariats avec les annonceurs des catégories non-alimentaires et élargi la gamme de marques qu'elle présente à ses clients. Rokt permettra à Deliveroo d'amplifier ces efforts tout en protégeant l'expérience du client, en veillant à ce que chaque message publicitaire soit pertinent pour chaque client final.

Le partenariat est lancé au Royaume-Uni et en France, et il est prévu de s'étendre à l'Irlande sous peu. Rokt apportera à la plateforme Deliveroo un ensemble d'annonceurs de premier plan, parmi lesquels Deezer, Ulys et Poulpeo pour n'en citer que quelques-uns.

"Deliveroo Media and Ecommerce offre aux marques l'opportunité d'entrer en contact avec des millions de clients engagés durant ou juste après l'acte d'achat. Nous sommes ravis de nous associer à Rokt dans le cadre du développement de notre plateforme publicitaire et de cette nouvelle source de revenus", a déclaré Ankit Jindal, responsable de la publicité chez Deliveroo.

Rokt gère des milliards de transactions dans le monde chaque année, auxquelles les annonceurs des secteurs du B2B, de la finance, du voyage, de la vente au détail et d'autres secteurs verticaux DTC peuvent accéder par l'intermédiaire de Rokt Ads.

Deliveroo est le dernier d'une série de nouveaux partenaires avec lesquels Rokt s'est lancé cette année, notamment Redbubble, Asos, Klarna, Lyft, boohoo, Morrisons et Afterpay.

À propos de Deliveroo

Deliveroo est une entreprise primée à plusieurs reprises fondée en 2013 par William Shu et Greg Orlowski. Deliveroo collabore avec plus de 182 000 restaurants et commerces et 135 000 livreurs partenaires, afin de proposer la meilleure expérience de repas et courses en ligne au monde. L'entreprise, dont le siège est situé à Londres, est présente dans 10 marchés géographiques : la Belgique, les Émirats arabes unis, la France, Hong Kong, l'Italie, l'Irlande, le Koweït, le Qatar, le Royaume-Uni et Singapour.

De plus amples informations sur Deliveroo sont disponibles sur le site web de la société à l'adresse https://corporate.deliveroo.co.uk.

À propos de Rokt

Rokt est le leader mondial de la technologie du commerce électronique, permettant aux entreprises de générer de la valeur ajoutée sur chaque transaction en offrant des messages pertinents au moment où les clients sont le plus susceptibles de convertir. Le machine learning développé par sur la plateforme de Rokt, construite au cours des 10 dernières années, et son réseau à grande échelle permettent d'effectuer des milliards de transactions chaque année pour les plus grandes entreprises du monde, notamment Live Nation, AMC Theatres, PayPal, Uber, Hulu, Staples, GoPuff, Lands' End et HelloFresh. Basée à New York, la société opère dans 15 pays en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Elle a été reconnue comme l'une des entreprises privées à la croissance la plus rapide aux États-Unis par Inc. au cours des trois dernières années consécutives.

Pour en savoir plus, visitez le site Rokt.fr

