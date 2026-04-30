बीमा पॉलिसी उत्पाद कार्यान्वयन में 50% की तेजी लाने के लिए Duck Creek ने Agentic Product Configurator लॉन्च किया

लागत, जोखिम और बाजार में उत्पाद लाने के समय को कम करते हुए नया समाधान दस्तावेज़ों को कार्यान्वयन-के-लिए-तैयार कॉन्फ़िग्रेशन में बदल देता है

बोस्टन, 30 अप्रैल, 2026 /PRNewswire/ -- Duck Creek, बीमा का इंटेलिजेंट कोर, ने आज बीमाकर्ता उत्पादों का डिज़ाइन, निर्माण और परिनियोजित करने के तरीकों को पुनर्परिभाषित करने वाले एक AI-संचालित एजेंटिक समाधान Duck Creek Agentic Product Configurator के लॉन्च की घोषणा की है। आज Duck Creek Agentic Product Configurator उपलब्ध है और वाहकों को कार्यान्वयन समयसीमाओं को काफी कम करने में सहायता करता है।

बीमाकर्ता टुकड़े-टुकड़े, मैन्युअल प्रोसेसों को आवश्यकताओं के निर्माण, उत्पाद कॉन्फ़िग्रेशन, सत्यापन और परिनियोजन तक फैले एक एकीकृत जीवनचक्र की ओर बढ़ाने वाला Duck Creek Agentic Product Configurator पहला AI-आधारित दृष्टिकोण है जो बीमा उत्पादों को आवश्यकताओं से लेकर परिनियोजित कॉन्फ़िग्रेशन तक एक ही नियंत्रित कार्यप्रवाह में ले जाता है। यह प्रस्तुति बाजार में उत्पाद लाने के समय को काफी कम, कार्यान्वयन के प्रयासों में कमी और उत्पाद लॉन्च में बेहतर एकरूपता लाने सहित मापनीय व्यावसायिक प्रभाव प्रदान करती है। उत्पाद फाइलिंग और लागू पॉलिसी दस्तावेजों जैसे घोषणापत्रों और अनुसूचियों का उपयोग करने से, आवश्यकता और मैनुस्क्रिप्ट तैयार करने के प्रयासों के प्रारंभिक परिणामों में 50 प्रतिशत तक की कमी दिखाई देती है।

Duck Creek के मुख्य उत्पाद अधिकारी, Jose Lazares, ने कहा, "Product Configurator बीमाकर्ता सिस्टम कार्यान्वयन हेतु अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण में आ रहे मौलिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। संपूर्ण जीवनचक्र में AI को लागू करके, हम बीमाकर्ताओं को मैन्युअल, संसाधन-गहन प्रोसेसों से अधिक स्वचालित, पूर्वानुमानित और स्केलेबल मॉडल की ओर बढ़ने में सहायता कर रहे हैं, जिससे आवश्यकता और कॉन्फ़िग्रेशन प्रयास में 50% तक की कमी आ रही है और समयसीमाएं महीनों से सप्ताहों तक कम हो रही हैं। इससे हमारे ग्राहकों को जोखिम तथा मूल्य प्राप्ति में लगने वाले समय को कम करने और कार्यान्वयन की बजाए नवाचार पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलती है।"

बीमा उत्पाद कॉन्फ़िग्रेशन और कोर सिस्टम कार्यान्वयन ऐतिहासिक रूप से धीमे, संसाधन-गहन और विस्तार करने में कठिन रहे हैं। उत्पाद लॉन्च में अक्सर महीनों लग जाते हैं और इसके लिए विभिन्न टीमों और विशेष संसाधनों के बीच महत्वपूर्ण समन्वय की आवश्यकता होती है। Duck Creek Agentic Product Configurator पूरे जीवनचक्र में AI को एकीकृत करके इन चुनौतियों का समाधान करता है, जिससे परिवर्तन के प्रयासों में कमी और स्थिरता में सुधार करते हुए एक अधिक स्वचालित, दोहराने योग्य वितरण मॉडल सक्षम होता है। अंतर्निहित सत्यापन, संचालन और ह्यूमन-इन-द-लूप कार्यप्रवाह सटीक परिणाम, व्याख्या करने योग्य और अनुपालनशील बना रहना सुनिश्चित करते हैं।

Duck Creek Professional Services द्वारा शुरुआत में प्रदान किए गए अंडरराइटिंग मैनुअल, रेटिंग गाइड और फॉर्म को संरचित आवश्यकताओं और कार्यान्वयन-के-लिए-तैयार मैनुस्क्रिप्ट कॉन्फ़िग्रेशन को वाहक दस्तावेजों में बदलने के लिए, AI का उपयोग किया जाता है। व्यावसायिक उद्देश्य से सिस्टम निष्पादन तक एक निर्बाध मार्ग बनाते हुए, यह समाधान वाहक दस्तावेजों से जानकारी निकालने, संरचित आवश्यकताओं का सृजन और Duck Creek पॉलिसी के अनुरूप मान्य कॉन्फ़िग्रेशन मानवकृतियों का उत्पादन करने के लिए मल्टी-एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन का उपयोग करता है।

Duck Creek के मुख्य परिचालन अधिकारी, Chris McCloskey, ने कहा, "हमारे ग्राहकों के लिए नवाचार को मापनीय परिणामों में परिवर्तित करने में सेवाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। Agentic Product Configurator के साथ, हमारी Professional Services टीम बीमा कंपनियों को दस्तावेज़ीकरण से लेकर परिनियोजित उत्पादों तक तीव्र गति से आगे बढ़ने में सहायता कर सकती है, जिससे कार्यान्वयन की समयसीमा कम हो जाती है और मूल्य प्राप्ति का समय इतना तेज हो जाता है जो पहले संभव नहीं था।"

Duck Creek Product Configurator निम्न सहित, नए कार्यान्वयनों और वर्तमान उत्पाद विकास दोनों में उपयोग के व्यापक मामलों को सपोर्ट करता है:

नए उत्पादों की शुरुआत - व्यावसायिक दस्तावेज़ों को सीधे उत्पाद कॉन्फ़िग्रेशन के पहले ड्राफ्ट में तैयार करते हुए सेटअप के समय को महीनों से घटाकर सप्ताहों तक कम कर देती है

बहु-राज्यीय विस्तार – पैटर्न का पुन: उपयोग और राज्य-विशिष्ट परिवर्तन लागू करके उत्पाद के विभिन्न रूपों को तेजी से बनाता है

उत्पाद रूपांतरण और माइग्रेशन – वर्तमान उत्पाद आवश्यकताओं को आधुनिक कॉन्फ़िग्रेशन में परिवर्तित करके उन्हें क्रियान्वित करता है

उत्पाद के वर्तमान अपडेट – मैन्युअल प्रोसेसों को दोबारा शुरू किए बिना रेटिंग, नियमों और फ़ॉर्मों का लगातार विकास करते हैं

Duck Creek का परिचय

Duck Creek एक ऐसा इंटेलिजेंट कोर है जिस पर अग्रणी बीमा कंपनियां स्वयं का निर्माण करना पसंद करती हैं। प्रॉपर्टी एंड कैज़ुएल्टी (P&C) और सामान्य बीमा के लिए विशेष रूप से निर्मित, Duck Creek एक डेटा आधार के साथ केवल एक प्लेटफ़ार्म पर संपूर्ण बीमा जीवनचक्र को एकीकृत करता है। एक सक्रिय प्लेटफ़ार्म के रूप में, यह अंडरराइटिंग, पॉलिसी, बिलिंग, दावों और भुगतान कार्यप्रवाहों में निर्णय लेने और अनुपालन पर कोई समझौता न करने के लिए इंटेलिजेंस को जोड़ता है। Duck Creek व्यवसायों को उत्पादों को तेजी से लॉन्च करने, बदलावों के अनुसार जल्दी से ढलने और सटीकता तथा आत्मविश्वास के साथ विकास करने में सक्षम बनाता है। ये समाधान व्यक्तिगत रूप से या Duck Creek OnDemand के माध्यम से एक पूर्ण पैकेज के रूप में उपलब्ध हैं। www.duckcreek.com पर जाएं और Duck Creek का LinkedIn और X पर अनुसरण करें।

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