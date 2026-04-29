Duck Creek ने बीमा क्षेत्र के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया Agentic AI Platform को लॉन्च और अंडरराइटिंग और क्लेम प्रक्रियाओं को बदलने के लिए नए एप्लिकेशन प्रस्तुत किए

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Duck Creek Technologies, Inc.

29 Apr, 2026, 05:50 IST

यह प्लेटफॉर्म बीमा एजेंटों की इंटेलिजेंस को एकीकृत करके मुख्य P&C कार्यप्रवाहों में पारदर्शी, ऑडिट योग्य और विस्तार योग्य निर्णय लेने और अनुभव प्रदान करता है

बोस्टन, 29 अप्रैल 2026 /PRNewswire/ -- Duck Creek, बीमा का इंटेलिजेंट केंद्र, ने आज एक विशेष रूप से निर्मित प्लेटफॉर्म Duck Creek बीमा-नेटिव Agentic AI Platform के लॉन्च किए जाने की घोषणा की है जो बीमाकर्ताओं को बीमा जीवनचक्र में AI एजेंटों को परिनियोजित, व्यवस्थित और नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। Duck Creek Agentic AI Platform को बीमाकर्ताओं को मुख्य बीमा कार्यप्रवाहों में सीधे इंटेलिजेंट स्वचालन को समाहित करके AI के महत्वपूर्ण मूल्य अवसर को अनलॉक करने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, Boston Consulting Group ने अकेले U.S. में $80 बिलियन के वार्षिक प्रभाव का अनुमान लगाया है।

प्लेटफ़ॉर्म के साथ, Duck Creek ने महत्वपूर्ण संपत्ति और दुर्घटना कार्यप्रवाहों में गति, सटीकता और परिणामों को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए दो नए एजेंटिक अनुभव, Agentic Underwriting Workbench और Agentic First Notice of Loss (FNOL), प्रस्तुत किए हैं।

Duck Creek Agentic AI Platform कोर सिस्टम डेटा, बीमा डोमेन मॉडल और न्यूरो-सिम्बॉलिक रीजनिंग को मिलाकर बीमा कार्यप्रवाहों और मौजूदा वाहक कॉन्फ़िग्रेशन की सीमाओं के भीतर काम कर सकने वाले AI एजेंट तैयार करता है। Duck Creek कोर सिस्टम ग्राहकों के लिए, एजेंटिक प्लेटफ़ॉर्म अपने वर्तमान डेटा, पांडुलिपियों, कॉन्फ़िग्रेशनों, और APIs का उपयोग करके सभी कोर इंटेलिजेंस को एजेंटिक अनुभवों में निर्बाध रूप से एकीकृत करता है। नियतात्मक और संभाव्यतावादी तर्क के इस संयोजन का उपयोग करके, बीमा कंपनियां अधिक अनुकूलित और अनुपालन योग्य परिणाम प्राप्त कर सकती हैं।

स्तरित आर्किटेक्चर के रूप में संरचित, यह प्लेटफॉर्म इंटेलिजेंस, समन्वय और संचालन को एक साथ लाता है:

  • Agentic Intelligence– बीमा और वाहक  विशिष्ट संदर्भ, नियमों और ज्ञान ग्राफों पर आधारित फाइन-ट्यून और वाहक-प्रशिक्षित जेनरेटिव AI मॉडल (LLM), मशीन लर्निंग और न्यूरो-सिम्बॉलिक रीजनिंग द्वारा संचालित एक बीमा-नेटिव Model Context Repository (MCR)।
  • Agentic Orchestration– स्वचालन को स्वायत्त और ह्यूमन-इन-द-लूप निष्पादन के साथ जोड़ते हुए किसी भी बीमा उपयोग मामले में AI एजेंटों को डिजाइन, परिनियोजित और समन्वयित करने के लिए एक एकीकृत परत।
  • AI Assurance– प्रत्येक AI-संचालित कार्यवाही को व्याख्या योग्य बनाना सुनिश्चित करते हुए अंतर्निहित संचालन और गार्डरेलें निर्णय ट्रैसेबिलिटी, ऑडिटेबिलिटी, अवलोकनीयता, अनुपालन नियंत्रण और साइबर सुरक्षा प्रदान करती हैं। 
  • AI Gateway– Duck Creek, पार्टनर और ग्राहक-निर्मित एजेंटों को एकीकृत करने के लिए एक बाज़ार, रजिस्ट्री और मानकीकृत प्रोटोकॉल (MCP और A2A सहित) के साथ एक खुला इकोसिस्टम ढांचा।
  • Clarity Data Foundation and Core Systems Integration – पॉलिसी, दावों, बिलिंग और जोखिम डेटा और कॉन्फ़िग्रेशनों तक वास्तविक समय में पहुंच प्रदान करते हुए, Duck Creek के रिकॉर्ड सिस्टमों के साथ नेटिव एकीकरण।  सिस्टम में अन्य कोर सिस्टमों के साथ एकीकरण प्रदान करने की क्षमता भी होगी। 

यह प्लेटफॉर्म समाहित और हेडलेस दोनों तरह के परिनियोजन मॉडलों को सपोर्ट करता है, जिससे बीमाकर्ता मौजूदा कार्यप्रवाहों में एजेंटिक क्षमताओं को एकीकृत कर सकने के साथ-साथ पहले किए गए टेक्नोलॉजी निवेशों को संरक्षित भी रख सकते हैं। यह लचीला आर्किटेक्चर वाहकों को विक्रेता के प्रति बाध्यता के बिना AI अपनाने की प्रक्रिया को बढ़ाने में सक्षम बनाता है।

Duck Creek के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, Hardeep Gulati, ने कहा, "Agentic AI बीमा के संचालन के तरीके को फिर से परिभाषित करेगा - वाहकों को मैन्युअल, खंडित प्रक्रियाओं से हटकर सुव्यवस्थित शुरू-से-अंत-तक के निर्णय लेने और सभी ग्राहकों को बेहतर परिणाम प्राप्त करने और लगातार सुधार करने में सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। हमारा Agentic Platform कोर सिस्टमों में हमारी अग्रणी भूमिका, मालिकाना बीमा डोमेन ऑन्टोलॉजी और विशेषज्ञता, और न्यूरो-सिम्बॉलिक रीजनिंग के साथ Agentic AI को मिलाकर पूर्ण संदर्भ, संचालन, पता लगाने की क्षमता और मानवीय हस्तक्षेप के साथ काम करने वाले एजेंट बनाता है, ताकि वाहक आत्मविश्वास और भरोसे के साथ AI का विस्तार कर सकें।"

अंडरराइटिंग और दावों के लिए एजेंटिक एप्लीकेशनों का प्रस्तुतिकरण

Duck Creek की प्रारंभिक एजेंटिक एप्लीकेशनें समन्वित AI एजेंटों द्वारा उच्च-मूल्य वाले कार्यप्रवाहों को बदल सकने के तरीके प्रदर्शित करते हैं

Agentic Underwriting Workbench AI एजेंटों को वास्तविक समय में प्रस्तुतियों को ग्रहण करने, छांटने और समृद्ध करने के लिए लागू करके सबमिशन-टू-कोट प्रोसेस को सुव्यवस्थित करता है। बीमाकर्ताओं को कोटेशन प्रक्रिया में तेजी लाने, जोखिम चयन में सुधार करने और अंडरराइटिंग प्रदर्शन को बढ़ाने में सहायता करते हुए यह समाधान उच्च-मूल्य वाले अवसरों को प्राथमिकता देता है, डेटा संग्रह को स्वचालित करता है, और निर्णय लेने के लिए तैयार प्रस्तुतियाँ प्रदान करता है।

Agentic First Notice of Loss (FNOL) दावों को एक इंटेलिजेंट, वास्तविक समय के अनुभव में बदल देता है। समन्वित AI एजेंट डिजिटल, वॉयस और मोबाइल चैनलों पर दावों को कैप्चर, मान्य और अग्रसर करते हैं, जिससे पहले संपर्क में डेटा की गुणवत्ता में सुधार, चक्र समय में कमी और पॉलिसीधारक के अनुभव को बढ़ाते हुए हानि समायोजन व्यय कम होता है।

 Google Cloud के सहयोग से विकसित और Gemini मॉडलों द्वारा संचालित, Agentic FNOL  पॉलिसी और कवरेज सत्यापन, और इनटेक में शुरुआती धोखाधड़ी का पता लगाने जैसी क्षमताएं प्रस्तुत करता है जिससे तेज़ और अधिक सटीक दावों का निपटान संभव होता है।

साथ मिलकर, ये एप्लिकेशनें प्रदर्शित करती हैं  कि Duck Creek का एजेंटिक दृष्टिकोण किस प्रकार से दक्षता, निर्णय की गुणवत्ता और ग्राहक परिणामों में सुधार करते हुए कार्य-स्तर स्वचालन से आगे बढ़कर शुरू-से-अंत-तक के कार्यप्रवाहों को व्यवस्थित करता है।

Duck Creek का परिचय

Duck Creek एक ऐसा इंटेलिजेंट कोर है जिस पर अग्रणी बीमा कंपनियां स्वयं का निर्माण करना पसंद करती हैं। प्रॉपर्टी एंड कैज़ुएल्टी (P&C) और सामान्य बीमा के लिए विशेष रूप से निर्मित, Duck Creek एक डेटा आधार के साथ केवल एक प्लेटफ़ार्म पर संपूर्ण बीमा जीवनचक्र को एकीकृत करता है। एक एजेंटिक प्लेटफॉर्म के रूप में, यह अंडरराइटिंग, पॉलिसी, बिलिंग, दावों और भुगतान कार्यप्रवाहों में इंटेलिजेंस को जोड़ता है - जहां निर्णय लिए जाते हैं और अनुपालन महत्वपूर्ण होता है। Duck Creek व्यवसायों को उत्पादों को तेजी से लॉन्च करने, बदलावों के अनुसार जल्दी से ढलने और सटीकता तथा आत्मविश्वास के साथ विकास करने में सक्षम बनाता है। ये समाधान व्यक्तिगत रूप से या Duck Creek OnDemand के माध्यम से एक पूर्ण पैकेज के रूप में उपलब्ध हैं। www.duckcreek.com पर जाएं और Duck Creek का LinkedIn और X पर अनुसरण करें।

मीडिया संपर्क: 
Marianne Dempsey / Tara Stred  
[email protected]

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