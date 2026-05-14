FutureGrail établit un nouveau record de vente pour une montre George Daniels lors de la vente aux enchères de mai

Une concurrence féroce pour les exemples de Patek Philippe, Rolex et Vacheron Constantin, avec des offres supérieures aux estimations dans tous les cas.

ABU DHABI, EAU, GENEVE et SINGAPOUR, 14 mai 2026 /PRNewswire/ -- FutureGrail a posé de nouveaux jalons pour l'évaluation des montres anciennes, avec des collectionneurs de plus de 40 pays qui ont enchéri sur sa vente aux enchères de mai. Les résultats de la vente aux enchères « white-glove » ont atteint des sommets, avec notamment un nouveau record pour une Rolex Datejust modifiée par le légendaire horloger George Daniels. Cette montre d'exception a largement dépassé les estimations (comprises entre 100 000 et 200 000 dollars), l'adjudication ayant été remportée pour 520 000 dollars.

Rolex Datejust Réf. 16220 avec échappement coaxial George Daniels Patek Philippe Ref. 4700/160J

Aucun lot n'a été refusé, ce qui témoigne d'un marché international dynamique pour les montres rares et de qualité.

Ali Nael, PDG de FutureGrail, a déclaré : « La forte demande des collectionneurs et des institutions a entraîné une concurrence plus intense pour les montres d'exception lors des ventes aux enchères du printemps. Cela s'est reflété lors de notre vente de mai, où des collectionneurs du monde entier ont su apprécier la rareté et l'état des montres sélectionnées. Comme on pouvait s'y attendre, ces montres uniques et d'une grande importance historique ont suscité un véritable engouement. »

L'une des montres les plus époustouflantes sur le plan visuel, qui a repoussé les limites, était une Patek Philippe en or jaune 18 carats sertie de diamants et de rubis. La Reference 4700 / 160J a dépassé les estimations les plus élevées, atteignant 400 000 dollars. La demande a également été forte pour des montres Patek Philippe dotées de cornes rares, notamment une référence 1579J à « cornes araignée » et une référence 2549/1J à « cornes tortue », ainsi qu'un chronographe monopoussoir Rolex référence 2057.

Si la popularité des montres-bracelets d'exception ne devrait pas faiblir, Nael estime également que les montres de poche vintage reviennent à la mode, tous les lots de montres de poche proposés lors de la vente aux enchères de mai ayant atteint, voire dépassé, leurs estimations.

« Qu'il s'agisse de séries télévisées à succès comme Peaky Blinders ou de la dernière collaboration très remarquée entre Audemars Piguet et Swatch, on assiste à un véritable renouveau culturel autour des montres de poche. Les collectionneurs prennent conscience de la véritable beauté et de la valeur patrimoniale de ces montres classiques », a ajouté Nael.

FutureGrail est une maison de vente aux enchères de premier plan qui a une portée mondiale grâce à sa plateforme de vente aux enchères en ligne et à son musée public. Elle continue de se développer à partir de ses origines singapouriennes, avec une expansion en Suisse et dans les Émirats arabes unis jusqu'en 2026.

Les collectionneurs intéressés par la consignation à l'une des prochaines ventes aux enchères de FutureGrail peuvent consulter le site futuregrail.com/sell .

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