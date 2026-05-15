FutureGrail 在 5 月拍賣會上為喬治丹尼爾斯腕錶創下新的銷售紀錄

FutureGrail 執行長 Ali Nael 表示：「收藏家和機構的強勁需求，加劇了春季拍賣會上對頂級鐘錶的競爭。 這一點反映在我們 5 月份的拍賣會，來自世界各地的收藏家對所選腕錶的稀有性和品相表示讚賞。 正如預期，這些獨特且具有重要歷史意義的腕錶引起市場高度熱烈的關注。

其中一款突破設計疆界、視覺最為驚豔的鐘錶，是一只百達翡麗 18K 黃金腕錶，鑲嵌鑽石與紅寶石。 型號 4700 / 160J 的價格遠超預期，高達 40 萬美元。 市場對稀有錶耳設計的百達翡麗腕錶亦展現強勁需求，其中包括型號 1579J 的「蜘蛛耳」、型號 2549/1J 的「烏龜耳」款式，以及勞力士型號 2057 的單按紐計時腕錶。

儘管頂級腕錶勢必會延續風靡市場，但 Nael 也認為古董懷錶正在回歸時尚，5 月份拍賣會上的每一件懷錶拍品都達到或超過預期價格。

「無論是像《浴血黑幫》這樣的熱門電視劇，還是愛彼和斯沃琪之間最新的引人注目的合作，懷錶都正在經歷一場文化復興。 收藏家意識到這些經典腕錶的真正美感和傳承，」Nael 補充道。

FutureGrail 是一家頂尖的拍賣行，透過其線上拍賣平台和公共博物館，在全球範圍內開展業務。 該公司從新加坡起家，不斷發展壯大，並計劃在 2026 年擴展到瑞士和阿拉伯聯合大公國。

有意委託 FutureGrail 即將舉行的拍賣會進行藏品拍賣的藏家，可以造訪以下網站： futuregrail.com/sell 。

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