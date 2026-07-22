HIKMICRO étend la détection des fuites d'eau sous pression au-delà du bâtiment

Un seul détecteur. Plusieurs applications

HANGZHOU, Chine, 22 juillet 2026 /PRNewswire/ -- HIKMICRO a élargi son éventail de solutions de maintenance industrielle avec l' AD22P, un détecteur de fuites acoustique intelligent conçu pour aider les utilisateurs à localiser rapidement et avec précision les fuites cachées dans les réseaux d'eau sous pression. S'appuyant sur la plateforme éprouvée AD21P , le nouveau modèle AD22P élargit son champ d'application en complétant ses capacités de détection en intérieur par un capteur extérieur dédié.

Acoustic Leak Detector AD22P

Les fuites d'eau cachées génèrent des vibrations et des signaux acoustiques lorsque l'eau sous pression s'échappe par des fissures, des joints défectueux ou des canalisations endommagées. Ces fuites peuvent se produire aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments, y compris dans les cours et les allées.

Capacité de détection étendue

L'une des principales nouveautés réside dans la capacité de l'AD22P à détecter les fuites tant en intérieur qu'en extérieur grâce à des capteurs spécifiques à chaque application. Un capteur intérieur très sensible est spécialement conçu pour inspecter les canalisations dissimulées dans les sols et les murs, tandis qu'un capteur extérieur robuste à trois points assure un contact stable sur des surfaces telles que la terre, le béton, l'asphalte et les dallages. En choisissant le capteur adapté à l'environnement d'inspection et en ne se contentant plus de rechercher l'emplacement de la canalisation, les utilisateurs optent pour une meilleure précision de détection et pour des opérations de détection de fuites en toute confiance.

Grâce à cette avancée, les utilisateurs peuvent désormais détecter les fuites tant dans les installations de plomberie intérieures que dans les espaces extérieurs des immeubles résidentiels et des petits locaux commerciaux, à l'aide d'un seul appareil. S'adressant à tous les publics, des particuliers aux professionnels de l'entretien immobilier, en passant par les plombiers, les équipes de maintenance et les spécialistes de la détection de fuites, l'AD22P simplifie le processus de localisation des fuites cachées tout en réduisant le temps et le coût des travaux d'excavation inutiles.

Il convient de noter que les performances de détection en intérieur sont renforcées par l'algorithme intelligent et éprouvé de détection des fuites SuperDetect de HIKMICRO. Cela présente un avantage, car les signaux émis par une fuite sont souvent trop faibles ou trop déformés pour pouvoir être détectés de manière fiable par l'oreille humaine seule, en particulier dans des environnements bruyants ou lorsque le son se propage à travers les murs, les planchers ou le sol environnant. Ici, SuperDetect analyse automatiquement les signatures acoustiques, afin de distinguer les bruits de fuite réels des bruits de fond, ce qui permet d'identifier plus rapidement les éventuels points de fuite et de réduire les fausses alertes.

Flux de travail flexible

Pour satisfaire aux exigences spécifiques de chaque application, l'appareil polyvalent HIKMICRO AD22P propose un mode d'inspection rapide permettant de dépister rapidement les zones suspectes, tandis qu'un autre mode d'inspection dédié facilite les comparaisons multipoints détaillées, afin de localiser avec précision l'emplacement des fuites. L'accès à un flux de travail plus souple améliore considérablement l'efficacité des contrôles.

L'appareil est également équipé d'un écran tactile haute définition de 7 pouces. Comptant parmi les plus grands de sa catégorie, cet écran affiche clairement l'intensité acoustique, les formes d'onde et les résultats d'inspection. Les utilisateurs peuvent ainsi analyser rapidement les données et utiliser l'appareil de manière plus efficace sur le terrain.

Ces fonctionnalités s'appuient sur une large plage de fréquences allant de 200 à 16 000 Hz, la limite supérieure disponible en mode intérieur constituant une spécification haut de gamme pour le marché. Conçu pour résister aux chutes de 1,2 m et doté d'une plage de températures de fonctionnement comprise entre -10 °C et +50 °C, le robuste AD22P est conçu pour une utilisation quotidienne intensive.

« L'AD22P témoigne de notre volonté de rendre la technologie d'inspection acoustique de pointe plus polyvalente, en étendant la détection des fuites des installations de plomberie intérieures aux espaces extérieurs des immeubles résidentiels et des petits locaux commerciaux », déclare Stefan Li, Directeur général des opérations à l'international chez HIKMICRO. « Nous combinons également détection intelligente des fuites, capture optimisée du signal, processus d'inspection flexible et fonctionnement clair et efficace, l'objectif étant d'aider les utilisateurs à localiser plus rapidement et avec davantage de certitude les fuites d'eau cachées, tout en réduisant les coûts de réparation inutiles. »

Disponible sous forme de solution complète intérieur/extérieur ou en versions spécifiques intérieur et extérieur, le nouveau détecteur de fuites acoustiques HIKMICRO AD22P offre aux utilisateurs la possibilité de choisir la configuration la mieux adaptée à leur application et à leur budget.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.hikmicrotech.com

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