HIKMICRO estende il rilevamento delle perdite d'acqua pressurizzate ben oltre gli edifici

Un unico rilevatore. Tante applicazioni

HANGZHOU, China, 22 luglio 2026 /PRNewswire/ -- HIKMICRO ha ampliato il suo crescente portfolio di soluzioni per la manutenzione industrialecon il lancio di AD22P un rilevatore acustico di perdite intelligente progettato per aiutare gli utenti a individuare rapidamente e con precisione le perdite nascoste nei sistemi idrici pressurizzati. Basandosi sulla collaudata piattaforma AD21P, il nuovo AD22P amplia il suo campo di applicazione aggiungendo alle sue capacità di rilevamento in ambienti interni un sensore dedicato agli ambienti esterni.

Acoustic Leak Detector AD22P

Le perdite d'acqua nascoste generano vibrazioni e segnali acustici quando l'acqua pressurizzata fuoriesce attraverso crepe, giunti difettosi o tubature danneggiate. Tali perdite possono verificarsi sia all'interno che all'esterno degli edifici, inclusi cortili e vialetti.

Capacità di rilevamento ampliate

Una delle principali novità di AD22P è la capacità di supportare il rilevamento delle perdite sia in ambienti interni che esterni utilizzando sensori specifici per l'applicazione. Un sensore per interni ad alta sensibilità è ottimizzato per l'ispezione di tubature nascoste in pavimenti e pareti, mentre un robusto sensore per esterni a tre punti mantiene un contatto stabile su superfici come terreno, cemento, asfalto e pavimentazione. Selezionando il sensore più adatto all'ambiente di ispezione, anziché semplicemente alla posizione della tubazione, gli utenti ottengono una maggiore precisione di rilevamento e una maggiore sicurezza durante le attività di ricerca delle perdite.

Grazie a questa innovazione, gli utenti possono ora rilevare perdite sia negli impianti idraulici interni che nelle aree esterne di immobili residenziali e piccoli edifici commerciali utilizzando un unico dispositivo Adatto a tutti, dagli utenti domestici ai professionisti della manutenzione degli immobili, dagli idraulici ai team di gestione degli impianti e agli specialisti nella ricerca perdite, AD22P semplifica il processo di individuazione delle perdite nascoste, riducendo al contempo i tempi e i costi di inutili lavori di scavo.

È importante sottolineare che la capacità di rilevamento in ambienti interni è potenziata dal collaudato algoritmo intelligente di rilevamento perdite SuperDetect di HIKMICRO. Questo è un vantaggio perché i segnali di perdita sono spesso troppo deboli o distorti per essere identificati in modo affidabile con il solo udito umano, soprattutto in ambienti rumorosi o dove il suono si propaga attraverso pareti, pavimenti o terreno circostante. In questo caso, SuperDetect analizza automaticamente le firme acustiche per distinguere i suoni di perdite reali dal rumore di fondo, contribuendo a identificare più rapidamente i punti di perdita sospetti e a ridurre i falsi allarmi.

Flusso di lavoro flessibile

Per soddisfare le specifiche esigenze applicative, il versatile AD22P di HIKMICRO offre una modalità di ispezione rapida che consente un rapido screening delle aree sospette, mentre un'altra modalità di ispezione dedicata supporta confronti multipunto dettagliati per individuare con precisione la posizione della perdita. L'accesso a un flusso di lavoro più flessibile migliora significativamente l'efficienza dell'ispezione.

Il dispositivo è inoltre dotato di un touchscreen ad alta definizione da 7 pollici Il display, tra i più grandi disponibili nella sua categoria, offre una chiara visualizzazione dell'intensità sonora, delle forme d'onda e dei risultati dell'ispezione. Gli utenti possono quindi interpretare rapidamente i dati e utilizzare lo strumento in modo più efficace sul campo.

A supporto di queste funzionalità, il dispositivo offre un'ampia gamma di frequenza da 200 a 16.000 Hz, con il limite superiore disponibile in modalità indoor che rappresenta una specifica leader di mercato. Grazie alla protezione contro le cadute da 1,2 m e alle temperature operative da -10 °C a +50 °C, AD22P è progettato per un utilizzo quotidiano intensivo.

"AD22P riflette il nostro impegno nel rendere la tecnologia avanzata di ispezione acustica più versatile, estendendo il rilevamento delle perdite dagli impianti idraulici interni alle aree esterne di immobili residenziali e piccoli edifici commerciali", afferma Stefan Li, Direttore Generale per l'Estero di HIKMICRO. "Inoltre, combiniamo il rilevamento intelligente delle perdite, l'acquisizione ottimizzata del segnale, un flusso di lavoro di ispezione flessibile e un funzionamento chiaro ed efficiente per aiutare gli utenti a individuare le perdite d'acqua nascoste più rapidamente e con maggiore sicurezza, riducendo al contempo i costi di riparazione non necessari."

Disponibile come soluzione completa per interni/esterni o in versioni dedicate per interni ed esterni, il nuovo rilevatore acustico di perdite AD22P di HIKMICRO offre agli utenti la flessibilità di scegliere la configurazione più adatta alle proprie esigenze e al proprio budget.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.hikmicrotech.com

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Jule Yue

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