HIKMICRO rozszerza możliwości wykrywania wycieków wody pod ciśnieniem poza obręb budynku

Jeden detektor. Wiele zastosowań.

HANGZHOU, Chiny, 22 lipca 2026 r. /PRNewswire/ — Firma HIKMICRO rozszerzyła swoją rosnącą ofertę rozwiązań do utrzymania ruchu w przemyśle, wprowadzając na rynek AD22P - inteligentny akustyczny detektor wycieków, który pomaga użytkownikom szybko i precyzyjnie lokalizować ukryte nieszczelności w instalacjach wodnych pod ciśnieniem. Nowy model AD22P, opracowany na bazie sprawdzonej platformy AD21P, poszerza zakres zastosowań urządzenia, uzupełniając jego możliwości wykrywania wycieków wewnątrz budynków o specjalny czujnik przeznaczony do pracy na zewnątrz.

Acoustic Leak Detector AD22P

Ukryte wycieki wody generują drgania i sygnały akustyczne, gdy woda pod ciśnieniem wydostaje się przez pęknięcia, nieszczelne połączenia lub uszkodzone przewody rurowe. Do takich wycieków może dochodzić zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, między innymi na dziedzińcach i podjazdach.

Rozszerzone możliwości wykrywania

Istotną nowością w modelu AD22P jest możliwość wykrywania wycieków zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków dzięki zastosowaniu czujników dostosowanych do konkretnych warunków pracy. Wysokoczuły czujnik wewnętrzny zoptymalizowano pod kątem kontroli przewodów ukrytych w podłogach i ścianach, natomiast wytrzymały, trzypunktowy czujnik zewnętrzny zachowuje stabilny kontakt z takimi powierzchniami jak grunt, beton, asfalt i nawierzchnia brukowa. Dobierając odpowiedni czujnik do środowiska, w którym przeprowadzana jest kontrola, a nie wyłącznie do położenia przewodu, użytkownicy uzyskują większą dokładność i pewność podczas wykrywania wycieków.

Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy mogą obecnie wykrywać wycieki zarówno w instalacjach wewnętrznych, jak i na terenach zewnętrznych należących do nieruchomości mieszkalnych oraz niewielkich obiektów komercyjnych, korzystając z jednego urządzenia. Model AD22P jest przeznaczony dla szerokiego grona użytkowników - od właścicieli domów i specjalistów zajmujących się utrzymaniem nieruchomości, przez hydraulików i zespoły techniczne odpowiedzialne za obiekty, po specjalistów w dziedzinie wykrywania wycieków. Urządzenie upraszcza lokalizowanie ukrytych nieszczelności, a jednocześnie ogranicza czas i koszty związane z wykonywaniem zbędnych prac wykopowych.

Na szczególną uwagę zasługuje również zwiększenie możliwości wykrywania wycieków wewnątrz budynków dzięki sprawdzonemu, inteligentnemu algorytmowi wykrywania wycieków SuperDetect firmy HIKMICRO. Jest to istotne, ponieważ sygnały generowane przez wycieki są często zbyt słabe lub zniekształcone, aby można je było wiarygodnie rozpoznać wyłącznie za pomocą ludzkiego słuchu, zwłaszcza w hałaśliwym otoczeniu albo gdy dźwięk rozchodzi się przez ściany, podłogi lub otaczający grunt. Algorytm SuperDetect automatycznie analizuje charakterystyki akustyczne, aby odróżnić rzeczywiste odgłosy wycieku od szumu tła. Pomaga to szybciej identyfikować przypuszczalne miejsca nieszczelności i ograniczać liczbę fałszywych alarmów.

Elastyczny przebieg pracy

Aby sprostać wymaganiom różnych zastosowań, wszechstronny model HIKMICRO AD22P oferuje tryb szybkiej kontroli, umożliwiający sprawne przeskanowanie podejrzanych obszarów, a także osobny tryb szczegółowej kontroli, pozwalający na porównywanie wyników z wielu punktów w celu precyzyjnego ustalenia lokalizacji wycieku. Bardziej elastyczny przebieg pracy znacząco podnosi efektywność kontroli.

Urządzenie wyposażono również w 7-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości. Jest to jeden z największych wyświetlaczy dostępnych w tej klasie urządzeń. Zapewnia on czytelną prezentację natężenia dźwięku, przebiegów falowych i wyników kontroli. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko interpretować dane i skuteczniej obsługiwać urządzenie podczas pracy w terenie.

Możliwości te uzupełnia szeroki zakres częstotliwości od 200 do 16 000 Hz. Górna granica dostępna w trybie pracy wewnątrz budynków stanowi wiodący parametr na rynku. Wytrzymały model AD22P, zapewniający odporność na upadki z wysokości do 1,2 m i możliwość pracy w temperaturach od -10°C do +50°C, został zaprojektowany z myślą o wymagającym, codziennym użytkowaniu.

„Model AD22P odzwierciedla nasze zaangażowanie w zwiększanie wszechstronności zaawansowanych technologii kontroli akustycznej poprzez rozszerzenie możliwości wykrywania wycieków z wewnętrznych instalacji wodnych na zewnętrzne obszary nieruchomości mieszkalnych i niewielkich obiektów komercyjnych - powiedział Stefan Li, dyrektor generalny HIKMICRO ds. rynków zagranicznych. - Łączymy również inteligentne wykrywanie wycieków, zoptymalizowane rejestrowanie sygnałów, elastyczny przebieg kontroli oraz przejrzystą i sprawną obsługę, aby pomóc użytkownikom szybciej i z większą pewnością lokalizować ukryte wycieki wody, a jednocześnie ograniczać niepotrzebne koszty napraw".

Nowy akustyczny detektor wycieków HIKMICRO AD22P jest dostępny jako kompletne rozwiązanie do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, a także w osobnych wersjach przeznaczonych do pracy wewnątrz lub na zewnątrz budynków. Zapewnia to użytkownikom elastyczność w wyborze konfiguracji najlepiej odpowiadającej ich zastosowaniom i budżetowi.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.hikmicrotech.com.

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Jule Yue

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