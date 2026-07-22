하이크마이크로, 가압 수관 누수 탐지를 건물 외부까지 확장

단 하나의 탐지기로 다양한 응용 분야

항저우, 중국 2026년 7월 22일 /PRNewswire/ -- 하이크마이크로(HIKMICRO)가 가압 수관 시스템 전반에서 숨겨진 누수를 빠르고 정확하게 찾아낼 수 있도록 설계된 지능형 음향 누수 탐지기인 AD22P를 출시하며 성장하는 산업 유지보수 솔루션 포트폴리오를 확장했다. 검증된 AD21P 플랫폼을 기반으로 구축된 새로운 AD22P는 전용 실외 센서를 추가하여 실내 탐지 역량을 확장함으로써 응용 분야 범위를 넓혔다.

숨겨진 누수는 가압된 물이 균열, 손상된 조인트, 파손된 배관을 통해 빠져나올 때 진동 및 음향 신호를 발생시킨다. 이러한 누수는 건물 내부와 외부, 마당과 진입로를 포함한 곳에서 발생할 수 있다.

Acoustic Leak Detector AD22P

확장된 탐지 역량

주요한 신규 개발 사항은 응용 분야별 센서를 사용하여 실내와 실외 누수 탐지를 모두 지원하는 AD22P의 역량이다. 고감도 실내 센서는 바닥과 벽에 숨겨진 배관 검사에 최적화돼 있으며, 견고한 3점식의 실외 센서는 토양, 콘크리트, 아스팔트, 포장재 같은 표면 전반에서 안정적인 접촉을 유지한다. 배관 위치가 아닌 검사 환경에 적합한 센서를 선택함으로써 사용자들은 누수 탐지 작업 중 향상된 탐지 정확도와 더 큰 확신을 얻는다.

이러한 발전으로 사용자들은 이제 장치 하나만을 사용해 주거 및 소규모 상업용 부동산의 실내 배관과 실외 지역 모두에서 누수를 탐지할 수 있다. 일반 가정 사용자와 부동산 유지보수 전문가부터 배관공, 설비 팀, 누수 탐지 전문가까지 모든 사람에게 적합한 AD22P는 숨겨진 누수를 찾는 과정을 단순화하는 동시에 불필요한 굴착 작업의 시간과 비용을 줄인다.

주목할 점은, 실내 탐지 역량은 하이크마이크로의 검증된 슈퍼디텍트(SuperDetect) 지능형 누수 탐지 알고리즘의 혜택을 받는다는 것이다. 이는 특히 소음이 있는 환경이나 소리가 벽, 바닥, 주변 지면을 통해 이동하는 곳에서 누수 신호가 종종 너무 약하거나 왜곡되어 인간의 청각만으로는 신뢰성 있게 식별하기 어렵기 때문에 유리하다. 여기서 슈퍼디텍트는 음향 특징을 자동으로 분석하여 진짜 누수 소리를 배경 소음과 구별하며, 의심되는 누수 지점을 더 빠르게 식별하고 오탐지를 줄이는 데 도움을 준다.

유연한 워크플로

특정 응용 분야 요구사항에 맞추기 위해 다용도의 하이크마이크로 AD22P는 의심 지역을 빠르게 스크리닝할 수 있는 신속 검사 모드를 제공하며, 또 다른 전용 검사 모드는 정확한 누수 위치를 파악하는 데 도움이 되는 상세한 다지점 비교를 지원한다. 더 유연한 워크플로에 대한 접근은 검사 효율성을 크게 향상시킨다.

이 장치는 또한 7인치 고화질 터치스크린을 선보인다. 해당 클래스에서 이용 가능한 가장 큰 화면 중 하나인 이 디스플레이는 음향 강도, 파형, 검사 결과를 명확하게 표시한다. 사용자들은 이후 데이터를 빠르게 해석하고 현장에서 기기를 더 효과적으로 조작할 수 있다.

이러한 역량을 지원하는 것은 200에서 1만 6000Hz의 광범위한 주파수 범위이며, 실내 모드에서 이용 가능한 상한선은 시장을 선도하는 사양을 나타낸다. 1.2m 낙하 보호와 -10°C에서 +50°C까지의 작동 온도와 결합하여 견고한 AD22P는 까다로운 일상적 사용을 위해 설계되었다.

하이크마이크로의 해외 총괄매니저인 스테판 리(Stefan Li)는 "AD22P는 누수 탐지를 실내 배관에서 주거 및 소규모 상업용 부동산의 실외 지역까지 확장함으로써 첨단 음향 검사 기술을 더욱 다용도로 만들려는 우리의 약속을 반영한다"고 말했다. 이어 "우리는 또한 스마트 누수 탐지, 최적화된 신호 포착, 유연한 검사 워크플로, 명확하고 효율적인 조작을 결합해 불필요한 수리 비용을 줄이면서도 사용자들이 숨겨진 누수를 더 빠르고 더 큰 확신을 가지고 찾을 수 있도록 돕고 있다"고 덧붙였다.

완전한 실내/실외 솔루션 또는 전용 실내 및 실외 버전으로 이용 가능한 새로운 하이크마이크로 AD22P 음향 누수 탐지기는 사용자들에게 자신의 응용 분야와 예산에 가장 적합한 구성을 선택할 수 있는 유연성을 제공한다.

www.hikmicrotech.com에서 자세한 정보를 확인할 수 있다.

문의처

줄 유(Jule Yue)

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SOURCE HIKMICRO