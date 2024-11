Huawei : Travailler ensemble pour un avenir plus vert et plus intelligent en Europe

« Huawei travaille main dans la main avec ses clients et partenaires européens depuis plus de 20 ans », a déclaré Ken Hu, Président tournant de Huawei, lors de son discours d'ouverture. « Nous combinons nos forces dans des domaines tels que les réseaux, le cloud, le stockage et l'énergie, en innovant sans relâche pour créer de la valeur pour nos clients. Comme toujours, Huawei est en Europe, pour l'Europe. Et nous nous réjouissons de travailler plus étroitement avec nos clients et partenaires pour un avenir plus vert et plus intelligent. »

« Nous travaillons également à soutenir un numérique plus vertueux grâce à notre initiative TECH4ALL. En nous associant à des universités et des ONG à travers l'Europe, nous avons doté plus de 80 000 personnes de nouvelles compétences numériques. »

Jim Lu, Vice-Président Senior et Président de Huawei en Europe

Lors d'une soirée de remise de prix, Jim Lu, Vice-Président Senior et Président de Huawei en Europe, a récompensé d'un 'Industry Pioneer Award' le client et les partenaires qui ont travaillé avec Huawei sur l'innovation collaborative. Il a déclaré : « L'IA et l'intelligence industrielle évoluent rapidement. C'est le moment idéal pour innover et travailler plus étroitement. Nous nous engageons à réussir ensemble avec plus de clients et de partenaires. »

Faire avancer la transformation numérique en Europe

Michael Ma, Vice-Président Entreprise de Huawei et Président ICT Product Portfolio Management & Solutions, lors de son discours d'ouverture

Dans son discours d'ouverture, Michael Ma, Vice-Président Entreprise de Huawei et Président ICT Product Portfolio Management & Solutions, a expliqué comment l'innovation en matière de TIC peut accélérer la transformation numérique de l'Europe – et comment l'intelligence en particulier aide à faire évoluer toutes les industries. « Chez Huawei, nous nous engageons à investir dans les TIC pour développer des produits et des solutions de pointe qui peuvent aider à libérer la créativité des entreprises et à faire progresser la transformation numérique en Europe », a déclaré Michael Ma.

L'infrastructure numérique est la base d'une transformation numérique et intelligente réussie. Michael Ma a souligné l'engagement de Huawei à soutenir la transition numérique européenne grâce à l'innovation dans les produits et solutions TIC, ainsi qu'à permettre aux partenaires locaux de développer des solutions plus compétitives pour un large éventail de domaines et de scénarios.

Il a notamment examiné en détail les produits et solutions innovants de Huawei dans cinq domaines clés, notamment :

une solution CloudCampus 10 Gbit/s de haute qualité

une solution DCN à haute disponibilité de reprise après sinistre pour les datacenters

une solution de gestion des données « one lake, three pools »

une solution d'interconnexion de datacenters (DCI) ultra-rapide

et Multilayer Ransomware Protection (MRP), une solution antiransomware collaborative de stockage en réseau

Michael Ma a également raconté au public comment Huawei a travaillé avec des partenaires pour développer plus de 30 solutions basées sur des scénarios et une série complète de produits eKit pour des secteurs tels que le secteur public, l'éducation, la santé, l'hôtellerie, la vente au détail, les télécoms et l'industrie.

« Nous continuerons à nous concentrer sur l'innovation dans les domaines où nous excellons le plus pour aider les entreprises européennes à passer au numérique », a déclaré Michael Ma. « Nous travaillerons en étroite collaboration avec des partenaires pour développer des solutions compétitives basées sur des scénarios et construire un avantage concurrentiel dans quatre domaines : rentabilité, diversification, facilité d'entretien et évolutivité. Nos partenaires continueront à bénéficier de notre soutien complet. Et ensemble, nous favoriserons le succès partagé. »

Lors de l'événement, un certain nombre d'invités ont également partagé leur point de vue sur la double transition en Europe. Parmi ces intervenants, Pascal Terrien, membre du Comité de gestion de la normalisation de la Commission électrotechnique internationale et Directeur de la normalisation du Groupe EDF ; Cillian O'Donoghue, Directeur Policy d'Eurelectric ; Magdalena Landry, Directrice du Bureau régional de la science et de la culture en Europe de l'UNESCO ; Daan Boekestein, Directeur de la technologie du Groupe Azerion ; Eric Blazy, Vice-président senior des services de communication et de mobilité d'Orange Business ; et Franck Le Moal, Directeur IT & Technologie du Groupe LVMH.

À propos de Huawei

Fondé en 1987, Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures de technologies de l'information et des communications (TIC) et d'appareils intelligents. Nous employons 207 000 personnes et sommes présents dans plus de 170 pays et régions, au service de plus de trois milliards de personnes dans le monde.

Notre vision consiste à fournir la technologie numérique à chaque personne, foyer et organisation pour créer un monde intelligent entièrement interconnecté. À cette fin, nous travaillerons à la connectivité omniprésente et à l'accès inclusif aux réseaux, en jetant les bases d'un monde intelligent ; nous fournirons une puissance de calcul diversifiée là où vous en avez besoin, quand vous en avez besoin, pour apporter le cloud et l'intelligence aux quatre coins de la planète ; nous construirons des plateformes numériques pour aider tous les secteurs et toutes les organisations à devenir plus agiles, efficaces et dynamiques ; et redéfinir l'expérience utilisateur avec l'IA, en la rendant plus intelligente et plus personnalisée pour les personnes dans tous les aspects de leur vie, qu'elles soient à la maison, en déplacement, au bureau, en train de s'amuser ou de travailler. Pour plus d'informations, visitez Huawei en ligne sur www.huawei.com ou suivez-nous sur :

