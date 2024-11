Huawei: Avrupa'da Daha Yeşil, Daha Akıllı Bir Gelecek İçin Birlikte Çalışıyoruz

Huawei Dönem Başkanı Ken Hu açılış konuşmasında, "Huawei, 20 yılı aşkın bir süredir Avrupalı müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla yan yana çalışıyor" dedi. "Ağ, bulut, depolama ve enerji gibi alanlardaki güçlü yönlerimizi birleştirerek müşterilerimiz için yeni ve daha fazla değer yaratmak üzere durmaksızın yenilikler yapıyoruz. Huawei her zaman olduğu gibi Avrupa için Avrupa'da. Daha yeşil, daha akıllı bir gelecek için buradaki müşterilerimiz ve ortaklarımızla daha yakın çalışmayı dört gözle bekliyoruz."

"TECH4ALL adlı dijital kapsayıcılık girişimimizle sektörde uzun vadeli sürdürülebilirliği desteklemek için de çalışıyoruz. Avrupa genelinde üniversiteler ve STK'larla kurduğumuz ortaklıklar sayesinde 80.000'den fazla kişiyi yeni dijital becerilerle donattık."

Gala yemeğinde, Huawei Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Avrupa Bölgesi Başkanı Jim Lu, işbirliğine dayalı inovasyon konusunda Huawei ile birlikte çalışan müşteri ve iş ortaklarına ilk kez verilen Endüstri Öncüsü Ödülü'nü takdim etti. "Yapay zeka ve endüstriyel zeka hızla gelişirken, inovasyon yapmak ve daha yakın çalışmak için mükemmel bir zaman. Daha fazla müşteri ve iş ortağıylala birlikte başarı elde etmeye kararlıyız." dedi.

Avrupa'da dijital dönüşümün ilerletilmesi

Huawei'nin Kurumsal Başkan Yardımcısı ve ICT Ürün Portföy Yönetimi ve Çözümleri Başkanı Michael Ma, etkinlikte bir açılış konuşması yaptı. Ma konuşmasında, ICT inovasyonunun Avrupa'nın dijital dönüşümünü nasıl hızlandırabileceğini ve özellikle de zekanın çok çeşitli sektörleri geliştirmeye nasıl yardımcı olduğunu anlattı. Ma, "Huawei olarak, kurumsal yaratıcılığı ortaya çıkarmaya ve Avrupa'da dijital dönüşümü ilerletmeye yardımcı olabilecek lider ürünler ve çözümler geliştirmek için ICT'ye yatırım yapmaya kararlıyız" dedi.

Dijital altyapı, başarılı dijital ve akıllı dönüşümün temelidir. Ma, Huawei'nin ICT ürün ve çözümlerinde inovasyon yoluyla Avrupa'nın dijital geçişini destekleme ve yerel ortakların çok çeşitli alanlar ve senaryolar için daha rekabetçi çözümler geliştirmelerini sağlama konusundaki kararlılığını vurguladı.

Özellikle Huawei'nin beş temel alandaki yenilikçi ürün ve çözümleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi:

sektör lideri Yüksek Kaliteli 10 Gbps CloudCampus çözümü

afet-kurtarma veri merkezleri için yüksek kullanılabilirliğe sahip bir DCN çözümü

"bir göl, üç havuz" çözümü

ultra yüksek hızlı veri merkezi ara bağlantı (DCI) çözümü

ve işbirliğine dayalı bir ağ-depolama fidye yazılımı önleme çözümü olan Çok Katmanlı Fidye Yazılımı Koruması (MRP)

Ma ayrıca Huawei'in devlet, eğitim, sağlık, otel, perakende, İSS ve üretim gibi sektörler için 30'dan fazla senaryo tabanlı çözüm ve bir dizi eKit ürünü geliştirmek üzere iş ortaklarıyla birlikte nasıl çalıştığını anlattı.

Ma, "Avrupalı işletmelerin dijitalleşmesine yardımcı olmak için en iyi olduğumuz alanlarda inovasyona odaklanmaya devam edeceğiz" dedi. "Rekabetçi senaryo tabanlı çözümler geliştirmek ve dört alanda rekabet avantajı sağlamak için ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışacağız: maliyet etkinliği, çeşitlendirme, hizmet verilebilirlik ve ölçeklenebilirlik. Ortaklarımıza tam desteğimiz devam edecektir. Ve birlikte ortak başarıya ulaşacağız."

Etkinlikte çok sayıda konuk da Avrupa'nın dijital ve yeşil dünüşüm sürecine ilişkin görüşlerini paylaştı. Bu konuşmacılar arasında Uluslararası Elektroteknik Komisyonu Standardizasyon Yönetim Kurulu üyesi ve EDF Grubu Standardizasyon Baş Sorumlusu Pascal Terrien; Eurelectric Politika Direktörü Cillian O'Donoghue; UNESCO Avrupa Bilim ve Kültür Bölge Bürosu Direktörü Magdalena Landry; Azerion Grubu Teknoloji Baş Sorumlusu Daan Boekestein; Orange Business İletişim ve Mobilite Hizmetleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Eric Blazy ve LVMH Grubu BT ve Teknoloji Direktörü Franck Le Moal yer aldı.

Huawei Hakkında

1987 yılında kurulan Huawei, bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) altyapısı ve akıllı cihazlar alanında lider bir küresel sağlayıcıdır. 207.000 çalışanımız var ve 170'ten fazla ülke ve bölgede faaliyet göstererek dünya çapında üç milyardan fazla insana hizmet veriyoruz.

Vizyonumuz ve misyonumuz, tamamen bağlantılı, akıllı bir dünya için dijitali her kişiye, eve ve kuruluşa getirmektir. Bu amaçla, akıllı bir dünyanın temelini atarak her yerde bağlantı ve kapsayıcı ağ erişimi için çalışacağız; bulut ve zekayı dünyanın dört bir yanına getirmek için ihtiyaç duyduğunuz yerde, ihtiyaç duyduğunuz anda çok yönlü bilgi işlem gücü sağlayacağız; tüm sektörlerin ve kuruluşların daha çevik, verimli ve dinamik olmasına yardımcı olmak için dijital platformlar oluşturacağız; ve yapay zeka ile kullanıcı deneyimini yeniden tanımlayarak, ister evde, ister hareket halinde, ister ofiste, ister eğlenirken veya egzersiz yaparken, yaşamlarının her alanında insanlar için daha akıllı ve daha kişisel hale getireceğiz. Daha fazla bilgi için lütfen www.huawei.com adresinden Huawei'yi ziyaret edin veya bizi takip edin:

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

İletişim: Rafal Kwiatkowski

E-posta: [email protected]

telefon: +48 531-539-140

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2559208/Huawei_Europe_1.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2559210/Huawei_Europe_2.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2559209/Huawei_Europe_3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2559207/5029962/Huawei_Europe_Logo.jpg