Huawei: Samenwerken aan een groenere, intelligentere toekomst in Europa

"Huawei werkt al meer dan 20 jaar zij aan zij met onze Europese klanten en partners," zei Ken Hu, roulerend voorzitter van Huawei, in zijn openingswoord. "We combineren onze sterke punten in domeinen zoals netwerken, cloud, opslag en energie en innoveren non-stop om nieuwe en grotere waarde te creëren voor onze klanten. Zoals altijd is Huawei in Europa voor Europa. En we kijken ernaar uit om hier nauwer samen te werken met onze klanten en partners voor een groenere, intelligentere toekomst."

"We werken ook aan duurzaamheid op lange termijn met ons initiatief voor digitale inclusie in de sector, TECH4ALL genaamd. Via partnerschappen met universiteiten en ngo's in heel Europa hebben we meer dan 80.000 mensen voorzien van nieuwe digitale vaardigheden."

Tijdens het galadiner reikte Jim Lu, Senior Vice President en President van Huawei's Europese regio, de allereerste Industry Pioneer Award uit aan klanten en partners die met Huawei aan gezamenlijke innovatie hebben samengewerkt. Hij zei: "Nu AI en industriële intelligentie zich snel ontwikkelen, is dit het perfecte moment om te innoveren en nauwer samen te werken. We zijn vastbesloten om samen succes te boeken met meer klanten en partners."

Digitale transformatie in Europa bevorderen

Michael Ma, Huawei's Corporate Vice President en President van ICT Product Portfolio Management & Solutions, hield een toespraak tijdens het evenement. Ma beschreef hoe ICT-innovatie de digitale transformatie van Europa kan versnellen, en hoe intelligentie in het bijzonder helpt om een groot aantal industrieën te upgraden. "Bij Huawei willen we investeren in ICT om toonaangevende producten en oplossingen te ontwikkelen die de creativiteit van bedrijven ontketenen en de digitale transformatie in Europa bevorderen," aldus Ma.

Digitale infrastructuur is de basis van succesvolle digitale en intelligente transformatie. Ma benadrukte de inzet van Huawei om de digitale transitie van Europa te ondersteunen door middel van innovatie in ICT-producten en -oplossingen. Lokale partners kunnen dan meer concurrerende oplossingen voor een breed scala aan domeinen en scenario's ontwikkelen.

Hij doelde vooral op de innovatieve producten en oplossingen van Huawei in vijf belangrijke domeinen, waaronder:

• een toonaangevende 10 Gbps CloudCampus-oplossing van hoge kwaliteit

• een DCN-oplossing met hoge beschikbaarheid van datacenters voor noodherstel

• een "één meer, drie zwembaden" oplossing

• een ultra-high-speed datacenter interconnect (DCI) oplossing

• en Multilayer Ransomware Protection (MRP), een gezamenlijke anti-ransomwareoplossing voor netwerken en opslag.

Ma beschreef ook hoe Huawei met partners heeft samengewerkt om meer dan 30 scenario-gebaseerde oplossingen en een volledige reeks eKit-producten te ontwikkelen voor sectoren als de overheid, onderwijs, gezondheidszorg, hotels, detailhandel, internetaanbieders en productie.

"We zullen ons blijven richten op innovatie in de domeinen waarin we het meest uitblinken om Europese bedrijven te helpen digitaal te gaan," merkte Ma op. "Onze nauwe samenwerking met partners is gebaseerd op het ontwikkelen van concurrerende, op scenario's gebaseerde oplossingen en het opbouwen van concurrentievoordeel op vier gebieden: kosteneffectiviteit, diversificatie, bruikbaarheid en schaalbaarheid. Onze partners kunnen op onze volledige steun rekenen. En samen zullen we voor gezamenlijk succes zorgen."

Tijdens het evenement deelden een aantal gasten ook hun visie op de tweelingtransitie in Europa. Tot deze sprekers behoorden Pascal Terrien, lid van de Standardization Management Board van de International Electrotechnical Commission en Chief Standardization Officer van de EDF Group; Cillian O'Donoghue, directeur beleid van Eurelectric; Magdalena Landry, directeur van het UNESCO Regional Bureau for Science and Culture in Europe; Daan Boekestein, Chief Technology Officer van de Azerion Group; Eric Blazy, Senior Vice President of Communication and Mobility Services van Orange Business; en Franck Le Moal, directeur IT en technologie van de LVMH Group.

